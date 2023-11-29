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Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают?

Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают?

Автор:
29 ноября 2023 10:36
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: анапа   в мире   выбросило на берег   достопримечательность   интересно   корабль   фото   
1394
8

Вот этот вынесенный штормовыми волнами на песчаный берег у поселка Витязево огромный сухогруз.

Сейчас подробно расскажу, что 3то за корабль. И как на нем научились зарабатывать наши хитрые люди :)

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Итак, мне удалось выяснить, что перед нами судно Blue Shark ("синяя акула"), шедший под флагом Белиза. Ну знаете ли, любят у нас корабли даже ведущих держав плавать под юрисдикцией разных мелких островных государств третьего мира, где налоги меньше и страховка дешевле.

Оттого торговый флот какой-нибудь Панамы по общему тоннажу побольше британского будет :)

В случае с "Блю шарк" тоже самое, да. Я смог выяснить, что 170-метровый корабль был построен на судоверфях Китая в далеком 1997-м году. Стоимость его - 5,4 млн баксов. То бишь, 480 млн рублей по нынешнему курсу.

Несколько раз за свою жизнь судно меняло название - в соответствии с государственной принадлежностью. Принадлежало то Греции, то Южной Корее, то Ливану. Ныне ходит именно под более простым и надежным флагом Белиза.

В наших водах "Синяя акула" с экипажем из сирийцев, индийцев и египтян оказалась буквально недавно. Грузила ячмень в порту Тамани, готовилась идти в Турцию, оттуда в Северную Африку.

Однако внезапно разбушевавшаяся стихия сорвала судно с якоря. И унесла на мель возле побережья Витязево.

Экипаж наши бравые мчсники спасли. А вот насчет снятия самой "Акулы" с мели - вопрос открытый. Ибо это процесс платный, крайне дешевый. И не могут наши власти пока выйти на судовладельца, тот молчит в трубочку. Возможно, вообще не объявится - ему дешевле будет новый корабль купить, чем это корыто с мели снимать в России и потом еще ремонтировать за свой счет :)

На само выброшенное на берег судно российские сотрудники тоже войти вот так просто не могут - по закону это как бе территория другого государства же.

А местные хитрые анапцы уже придумали организовать к выброшенному на берег кораблю выездные экскурсии. Всего за тысячу-другую рублей такие красивые фоточки, друзья мои, получатся!

Отмечу, что внедорожники сюда чуть ли не каждые пять минут подъезжают - весь песок на пляже в следах от колес. Но некоторые товарищи и пешком доходят - благо, что корабль по сути застрял в конце главной прогулочной зоны всея Анапы и Витязево.

Еще случай был

Кстати, вот что скажу - наверно не все знают. Такой случай уже был на нашем Черноморском побережье. Тут еще в 2018-м на берег у Кабардинки вынесло торговое судно Rio, шедшее из Новороссийска под флагом Того.

Команда из африканцев и азиатов благополучно убыла на родину. А хозяин за своим судном так вообще и не явился. Потому "Рио" превратился в местную достопримечательность, на чью палубу можно залезть. И чьи борта разрисовали граффити местные туристы.

Скорее всего, подобная нелестная судьба и бедолагу "Синюю акулу" ждут, увы... Жалко погибшие корабли, да!

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Метки: анапа   в мире   выбросило на берег   достопримечательность   интересно   корабль   фото   
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77k
Viktor 46 минут назад
Непонятки.

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10k
Garpia121 5 минут назад
Подняться на борт нельзя по закону, но нет закона запрещающего взымать плату за стоянку.
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18k
Голос Вселенной 5 минут назад
Несколько лет отдыхал в Кабардинке. К достопримечательности в виде сухогруза Рио там не возит только ленивый.
Ничего особенного. Подплывают практически вплотную, дают пофоткаться. Некоторые высаживают людей рядом, дают походить вокруг него. Чтобы кто-то попадал на его палубу - я не слышал. Там махина высотой в несколько десятков этажей - поди залезь на него без снаряжения и умения.
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227
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Надо доработать закон, по которому если владелец не явился за судном через скажем 3 года, оно полностью переходит во владение государства на чьей территории оказалось. И тогда можно его на полных правах пустить в переработку, одного металла сколько пропадает.
А то сейчас как получается: всех спасли, а распилить это корыто не могут, потому что не твоё. А стоит только на него залезть с болгаркой, как тут же объявится некий белизец и скажет что у него там алмазов на о.х.у.л.и.а.р.д долларов было и он буквально вчера собирался за ними приехать и забрать вместе с судном
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16k
Совранский Полчаса назад
Нормально так, по факту получается,- зачем корабль утилизировать? "выбросил" при удобном случае на мель и пусть себе ржавеет десятилетиями! А нам оно зачем?! - лицезреть это. Должны же быть другие рычаги? Пусть или забирают, или резать на металл - а счёт на порт приписки вешать, и пока не оплатят не пускать другие суда под этим флагом.
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36k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Топлимво и прочую нефтехимию откачать, борта заперфорировать, зерно полить - нехай колосится
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