Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают?

В случае с "Блю шарк" тоже самое, да. Я смог выяснить, что 170-метровый корабль был построен на судоверфях Китая в далеком 1997-м году. Стоимость его - 5,4 млн баксов. То бишь, 480 млн рублей по нынешнему курсу.

Несколько раз за свою жизнь судно меняло название - в соответствии с государственной принадлежностью. Принадлежало то Греции, то Южной Корее, то Ливану. Ныне ходит именно под более простым и надежным флагом Белиза.