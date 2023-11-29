Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают?

Вот этот вынесенный штормовыми волнами на песчаный берег у поселка Витязево огромный сухогруз.
Сейчас подробно расскажу, что 3то за корабль. И как на нем научились зарабатывать наши хитрые люди :)
Итак, мне удалось выяснить, что перед нами судно Blue Shark ("синяя акула"), шедший под флагом Белиза. Ну знаете ли, любят у нас корабли даже ведущих держав плавать под юрисдикцией разных мелких островных государств третьего мира, где налоги меньше и страховка дешевле.
Оттого торговый флот какой-нибудь Панамы по общему тоннажу побольше британского будет :)
В случае с "Блю шарк" тоже самое, да. Я смог выяснить, что 170-метровый корабль был построен на судоверфях Китая в далеком 1997-м году. Стоимость его - 5,4 млн баксов. То бишь, 480 млн рублей по нынешнему курсу.
Несколько раз за свою жизнь судно меняло название - в соответствии с государственной принадлежностью. Принадлежало то Греции, то Южной Корее, то Ливану. Ныне ходит именно под более простым и надежным флагом Белиза.
В наших водах "Синяя акула" с экипажем из сирийцев, индийцев и египтян оказалась буквально недавно. Грузила ячмень в порту Тамани, готовилась идти в Турцию, оттуда в Северную Африку.
Однако внезапно разбушевавшаяся стихия сорвала судно с якоря. И унесла на мель возле побережья Витязево.
Экипаж наши бравые мчсники спасли. А вот насчет снятия самой "Акулы" с мели - вопрос открытый. Ибо это процесс платный, крайне дешевый. И не могут наши власти пока выйти на судовладельца, тот молчит в трубочку. Возможно, вообще не объявится - ему дешевле будет новый корабль купить, чем это корыто с мели снимать в России и потом еще ремонтировать за свой счет :)
На само выброшенное на берег судно российские сотрудники тоже войти вот так просто не могут - по закону это как бе территория другого государства же.
А местные хитрые анапцы уже придумали организовать к выброшенному на берег кораблю выездные экскурсии. Всего за тысячу-другую рублей такие красивые фоточки, друзья мои, получатся!
Отмечу, что внедорожники сюда чуть ли не каждые пять минут подъезжают - весь песок на пляже в следах от колес. Но некоторые товарищи и пешком доходят - благо, что корабль по сути застрял в конце главной прогулочной зоны всея Анапы и Витязево.
Еще случай был
Кстати, вот что скажу - наверно не все знают. Такой случай уже был на нашем Черноморском побережье. Тут еще в 2018-м на берег у Кабардинки вынесло торговое судно Rio, шедшее из Новороссийска под флагом Того.
Команда из африканцев и азиатов благополучно убыла на родину. А хозяин за своим судном так вообще и не явился. Потому "Рио" превратился в местную достопримечательность, на чью палубу можно залезть. И чьи борта разрисовали граффити местные туристы.
Скорее всего, подобная нелестная судьба и бедолагу "Синюю акулу" ждут, увы... Жалко погибшие корабли, да!
Источник:
- Заброшенные корабли на севере России
- Падающая башня и еще 9 русских аналогов иностранных достопримечательностей
- 12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать
- 12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях
- Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире
Ничего особенного. Подплывают практически вплотную, дают пофоткаться. Некоторые высаживают людей рядом, дают походить вокруг него. Чтобы кто-то попадал на его палубу - я не слышал. Там махина высотой в несколько десятков этажей - поди залезь на него без снаряжения и умения.
А то сейчас как получается: всех спасли, а распилить это корыто не могут, потому что не твоё. А стоит только на него залезть с болгаркой, как тут же объявится некий белизец и скажет что у него там алмазов на о.х.у.л.и.а.р.д долларов было и он буквально вчера собирался за ними приехать и забрать вместе с судном
Ну а если поменять и начихать на остальных, могут и бойкотировать, не заходить к нам в порты...
Все сложно, короче.