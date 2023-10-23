Башня короля Альфреда – необычный архитектурный каприз

Что примечательно, Альфред не имеет отношения к строительству, поскольку английский король скончался за 860 лет до её возведения. Но подданные в благодарность решили почтить память своего правителя таким способом.
В архитектуре существует такой термин как фолли – объект, построенный для развлечения гостей парка дворянской усадьбы. То есть он не несёт особой функциональной нагрузки.
Эта башня – наглядный пример такого направления. Одинокое монументальное здание выглядит чужеродно среди лесов и полей Сомерсета. И, соответственно, вызывает вопросы.
В соответствии с легендой, башня возведена на том самом месте, где сошлись две армии – английская и датская. Британцы одержали победу. Шли годы, складывались в века. Но потомкам не приходило в голову как-то отметить заслуги человека, который первым из англосаксонских правителей Британии стал именовать себя королём Англии.
Такая мысль пришла лишь гораздо позднее – в 1763 году банкиру Генри Хору. Человеком он, судя по роду деятельности, был состоятельным. И решил таким способом и победу Англии в Семилетней войне отметить, и воздать дань памяти Альфреду Великому, и себя немножко увековечить.
Спустя несколько лет строительные работы завершились. Архитектурный каприз расположился неподалёку от камня Эгберта (мемориал в честь битвы при Этандуне, установленный в 2000 году недалеко от городища Брэттон Касл).
Можно предположить, что выбор нестандартной треугольной формы обусловлен тем, что башня находится одновременно на территории трёх графств. Внутри 49-метрового сооружения ничего нет. Единственное исключение – лестница, ведущая на смотровую площадку. Над входом находится статуя короля.
В 1944 году на башню упал американский самолёт, в результате чего она серьёзно пострадала. После войны её восстановили. И сооружение продолжает привлекать внимание туристов из разных стран. Что парадоксально, оставаясь всего лишь архитектурным капризом без особого смысла.
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