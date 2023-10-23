Башня короля Альфреда – необычный архитектурный каприз

В соответствии с легендой, башня возведена на том самом месте, где сошлись две армии – английская и датская. Британцы одержали победу. Шли годы, складывались в века. Но потомкам не приходило в голову как-то отметить заслуги человека, который первым из англосаксонских правителей Британии стал именовать себя королём Англии.

Такая мысль пришла лишь гораздо позднее – в 1763 году банкиру Генри Хору. Человеком он, судя по роду деятельности, был состоятельным. И решил таким способом и победу Англии в Семилетней войне отметить, и воздать дань памяти Альфреду Великому, и себя немножко увековечить.