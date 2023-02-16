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Бузлуджа - заброшенный мемориал в Болгарии

Бузлуджа - заброшенный мемориал в Болгарии

Автор:
16 февраля 2023 12:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Бузлуджа   болгария   заброшка   интересно   коммунизм   памятник   приключения   путешествия   
2640
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На вершине горы Бузлуджа, на месте исторической битвы болгарских повстанцев в Болгарии стоит один из самых известных памятников своего времени. Этот памятник назывался, как и гора, Бузлуджа и символизировал грядущую победу коммунизма. Но коммунизм ушел в прошлое, и этот памятник был заброшен. Однако и сегодня здесь есть, на что посмотреть.

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Мемориальный комплекс на горе Бузлуджа когда-то был масштабным музеем, а теперь превращается в руины.


Когда-то он выглядел внушительно. Видимая часть монумента - это только входная группа, сам комплекс располагается под землей.


Тысячи добровольцев участвовали в строительстве этого массивного сооружения, на возведение которого ушло почти семь лет.


Снаружи - коммунистическая символика.


С некоторых ракурсов памятник похож на летающую тарелку.


Музей давно закрыт и заброшен, но смелые сталкеры до сих пор иногда проникают туда.


Уже 23 года здание медленно разрушается.


По словам побывавших в Бузлудже, здание готово рухнуть в любой момент.


Внутренние помещения музея украшены мозаиками с коммунистической символикой.


Залы музея давно опустели.


Мозаичные панно постепенно разрушаются, но кое-где картины еще можно различить.


Масштабное полотно проникнуто духом футуризма.


Мозаики напоминают об искусстве первых лет советской власти.


На портретах - Маркс, Энгельс, Ленин.


Никто не знает, сколько еще простоит Бузлуджа, но если памятник останется заброшенным, стоять ему осталось недолго.

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Метки: Бузлуджа   болгария   заброшка   интересно   коммунизм   памятник   приключения   путешествия   
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21  комментарий
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Автор! Хоть бы показал, каким он был раньше
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993
Александр Зотов 17 минут назад
пусть его...разрушится и оставить именно в виде руин. Чтоб "братушки" смотрели
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4k
Атомный Крот 23 минуты назад
В "Механике: Воскрешение" мемориал снят был. Там вроде база главного злодея была по сюжету. С подводными лодками и подземным комплексом.

Джейсон Стейтем его там победил.
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21k
ЦСКА Полчаса назад
"На портретах - Маркс, Энгельс, Ленин."
А можно пояснить: кто-где??

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10k
Евгений Полчаса назад
Механик. Воскрешение.

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1k
ChePaev Полчаса назад
Болгария -неблагодарная сволочь, которая была достойна векового турецкого анального угнетения, от которого ее Россия избавила и в благодарность от нее получила сначала участие в гитлеровской коалиции во Второй мировой, а потом сегодняшнее отношение. Все таки иногда надо не мешать истории развиваться естественным путем, не вмешиваясь в ее ход.
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346
А Васильев Полчаса назад
Томми Ли Джонс в фильме "Механик2" в роли Макса Адамса, оружейного барона. Штаб-квартира и его крепость-убежище. Фильм 2016 года, внутри всё прилично, если это не павильонные съемки. Хотя и внешний вид тоже приличный, но кто знает, кто знает - век компьютеров...
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1k
Максим Макашев 56 минут назад
Настанет время и эти "братушки" будут языком вылизывать это сооружение, восстанавливая первоначальный вид
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88k
Феофан 58 минут назад
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16k
Сергей Час назад
Памятники былой дружбы народов в Самаре!
Ул. Стара Загора!
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16k
Сергей Час назад
Автор, кто из них Энгельс?
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Сергей 2 часа назад
Архитектор этого сооружения выдающийся болгарский арх. Георги Стоилов, умер недавно в возрасте 93 лет.
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