Бузлуджа - заброшенный мемориал в Болгарии

На вершине горы Бузлуджа, на месте исторической битвы болгарских повстанцев в Болгарии стоит один из самых известных памятников своего времени. Этот памятник назывался, как и гора, Бузлуджа и символизировал грядущую победу коммунизма. Но коммунизм ушел в прошлое, и этот памятник был заброшен. Однако и сегодня здесь есть, на что посмотреть.