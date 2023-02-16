Бузлуджа - заброшенный мемориал в Болгарии

На вершине горы Бузлуджа, на месте исторической битвы болгарских повстанцев в Болгарии стоит один из самых известных памятников своего времени. Этот памятник назывался, как и гора, Бузлуджа и символизировал грядущую победу коммунизма. Но коммунизм ушел в прошлое, и этот памятник был заброшен. Однако и сегодня здесь есть, на что посмотреть.
Мемориальный комплекс на горе Бузлуджа когда-то был масштабным музеем, а теперь превращается в руины.
Когда-то он выглядел внушительно. Видимая часть монумента - это только входная группа, сам комплекс располагается под землей.
Тысячи добровольцев участвовали в строительстве этого массивного сооружения, на возведение которого ушло почти семь лет.
Снаружи - коммунистическая символика.
С некоторых ракурсов памятник похож на летающую тарелку.
Музей давно закрыт и заброшен, но смелые сталкеры до сих пор иногда проникают туда.
Уже 23 года здание медленно разрушается.
По словам побывавших в Бузлудже, здание готово рухнуть в любой момент.
Внутренние помещения музея украшены мозаиками с коммунистической символикой.
Залы музея давно опустели.
Мозаичные панно постепенно разрушаются, но кое-где картины еще можно различить.
Масштабное полотно проникнуто духом футуризма.
Мозаики напоминают об искусстве первых лет советской власти.
На портретах - Маркс, Энгельс, Ленин.
Никто не знает, сколько еще простоит Бузлуджа, но если памятник останется заброшенным, стоять ему осталось недолго.
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Джейсон Стейтем его там победил.
А можно пояснить: кто-где??
Ул. Стара Загора!
Вот в Волгограде это здание ласково называют Горыныч.