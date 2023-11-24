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Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских

Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских

Автор:
24 ноября 2023 12:39
Сообщество : Искусство
Метки: Петербург   версия   гипотеза   голова   гранит   интересно   искусство   памятник   предположение   скульптура   
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Петербург заслуженно считается мистическим городом. И яркое тому доказательство – этот природно-рукотворный шедевр, над загадкой которого продолжают ломать голову исследователи-профессионалы и любители.

На выезде из Петергофа есть парк Сергиевка и усадьба, где когда-то жила дочь императора Николая I Мария, ставшая женой герцога Лейхтенбергского. Главной достопримечательностью парка стала гигантская каменная голова, наполовину вросшая в почву.

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Взгляд невидящих глаз гранитного исполина, обнаруженного более 200 лет тому назад, устремлён куда-то вдаль, у основания бьёт чистый ключ. Создатель скульптуры неизвестен, но сохранилась информация, что проект подготовил архитектор Франц Петрович Броуэр – тот самый, что строил фонтаны в Петергофе.

Валун-голова, точнее, её происхождение овеяно множеством легенд. Есть версия, что под землёй скрывается тело колосса. Но раскопать грунт, чтобы это выяснить, и потревожить памятник культуры нельзя.

Второе объяснение больше из разряда предсказаний. Оно гласит, что если родник у подножия иссякнет, то валун провалится под землю. Наступит конец света, рода Петрова и человеческого в принципе.

Собственно, следующее предположение вытекает из предыдущего. Якобы скульптура изображала Петра I. Но заказчик не нашёл сходства с оригиналом и велел избавиться от творения, которое постепенно вышло из недр земли.

С императором связана и следующая теория. Пётр Великий стал крёстным отцом ребёнка местного каменотёса, и тот таким образом отблагодарил государя за оказанную честь.

Ещё одно предположение происхождения головы гласит, что она является частью памятника какому-то шведскому правителю. Периода, когда шведы ещё верховодили на побережье Финского залива. Попытка вывезти скульптуру не увенчалась успехом. И голова так и осталась в овраге, врастая в землю.

В среде пушкинистов есть объяснение, что голову создали в качестве иллюстрации к одной из сцен «Руслана и Людмилы». Косвенным подтверждением выступает отверстие в переносице, куда могла крепиться защитная пластина, характерная для шлема воинов-русичей. Но в этом случае получается нестыковка по датам: поэма была написана позднее, чем обнаружена каменная голова.

Упоминание о достопримечательности есть в записях Льюиса Кэрролла:

Здесь мы любовались гладкой пеленой водопада, ниспадающего с широких каменных ступеней; тут – длинной аллеей, сбегающей под сводом вьющихся растений вниз по лестницам и склонам; там – огромным камнем, обтёсанным в форме гигантской головы с лицом и глазами, загадочными, как у кроткого сфинкса, так что казалось, будто какой-то Титан пытается освободиться из-под бремени лёгшей на его плечи земли…

Интерес к памятнику активизировался в 30-х. Немедленно появилось поверье, что если прикоснуться к гранитной поверхности и хлебнуть воды из родника, то во всех начинаниях неизменно будет сопутствовать удача.

Каменное изваяние является объектом культурного наследия федерального значения. И ответов на вопрос, что же оно собой представляет на самом деле, пока нет. Есть только восхищение талантом мастеров прошлого и волнующий флёр загадочности, придающей обыденной жизни особую атмосферу.

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Метки: Петербург   версия   гипотеза   голова   гранит   интересно   искусство   памятник   предположение   скульптура   
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2  комментария
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Lexx 22 минуты назад
Если копать нельзя, могли бы просканировать. Может там не одна башка, а и всё остальное есть.
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