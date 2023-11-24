Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских

Валун-голова, точнее, её происхождение овеяно множеством легенд. Есть версия, что под землёй скрывается тело колосса. Но раскопать грунт, чтобы это выяснить, и потревожить памятник культуры нельзя.

Второе объяснение больше из разряда предсказаний. Оно гласит, что если родник у подножия иссякнет, то валун провалится под землю. Наступит конец света, рода Петрова и человеческого в принципе.