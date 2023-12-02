Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов

Москвичи, оказывается, не хотят работать дворниками, строителями и дорожниками.
А так как на эти рабочие места люди нужны катастрофически, набирают сотрудников из числа иностранных специалистов. Вот с этим-то и решили бороться в департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Руководитель департамента Виталий Сучков сообщил, что количество трудовых мигрантов будет постепенно снижаться в среднесрочной перспективе. Ну а 60% ныне работающих и вовсе не планируют работать в Москве более двух-трех лет.
"Не секрет, что количество мигрантов в столице является значительным. Так, объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы. При этом подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит желания местных жителей трудоустраиваться на такие места, прежде всего - это строительство, дороги, уборка территорий и так далее... Тем не менее, общим приоритетом властей города на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран трудовых мигрантов".
Естественно, возникает закономерный вопрос, так кто же будет поддерживать чистоту в городе, своевременно проводить ремонт дорог и работать на стройках. Привлекать планируется граждан России. Возможно, жителей из других регионов нашей необъятной.
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Не все богатые. Далеко не все. И есть люди которые с радостью убирали бы территорию вокруг дома. Но есть чиновники в РЭУ. А у этих чиновников есть дети, которые не хотят работать вообще. И есть огромное количество мигрантов, готовых работать за маленькие зарплаты. И эти чиновники набирают мигрантов. А дети только числятся. А плохо что ли? Стаж идет. Пенсия зарабатывается. мигрант вместо 2 ГА по нормативам, убирает 6 Га за одну зарплату. 2 оставшиеся идут чиновнику.
Приходит такой Москвич. Хочу говорит дворником работать. А ему, а вы нам не подходите. Да мест нету.
Иначе мести дворы и работать на стройках буду депутаты.
Это можно считать за ответ?