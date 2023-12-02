Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов

А так как на эти рабочие места люди нужны катастрофически, набирают сотрудников из числа иностранных специалистов. Вот с этим-то и решили бороться в департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Руководитель департамента Виталий Сучков сообщил, что количество трудовых мигрантов будет постепенно снижаться в среднесрочной перспективе. Ну а 60% ныне работающих и вовсе не планируют работать в Москве более двух-трех лет.