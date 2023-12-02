FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7944 поста • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов

Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов

Автор:
02 декабря 2023 09:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интеграция   местные жители   социальные программы   трудовые мигранты   экономическое развитие   
1682
2

Москвичи, оказывается, не хотят работать дворниками, строителями и дорожниками.

А так как на эти рабочие места люди нужны катастрофически, набирают сотрудников из числа иностранных специалистов. Вот с этим-то и решили бороться в департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.


Руководитель департамента Виталий Сучков сообщил, что количество трудовых мигрантов будет постепенно снижаться в среднесрочной перспективе. Ну а 60% ныне работающих и вовсе не планируют работать в Москве более двух-трех лет.


"Не секрет, что количество мигрантов в столице является значительным. Так, объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы. При этом подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит желания местных жителей трудоустраиваться на такие места, прежде всего - это строительство, дороги, уборка территорий и так далее... Тем не менее, общим приоритетом властей города на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран трудовых мигрантов".

Естественно, возникает закономерный вопрос, так кто же будет поддерживать чистоту в городе, своевременно проводить ремонт дорог и работать на стройках. Привлекать планируется граждан России. Возможно, жителей из других регионов нашей необъятной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   интеграция   местные жители   социальные программы   трудовые мигранты   экономическое развитие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Андрей Иванов Час назад
Платить больше за тяжёлые работы конечно не планируется? Тогда - ой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Mikhail 10 минут назад
если наведут порядок в этих отраслях, строительстве, жкх - туда и москвичи молодые пойдут без проблем. сейчас туда идти - это оглядываться непрерывно на всех этих мигрантов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Opliut 19 минут назад
Отработал в ЖКХ 12 лет. От РЭУ до УК. Как только стало работать УК, то сразу вместо 12 дворников осталось 4. Про рабочих по дому по дому(мытьё ЛК, мусоропровод) вообще пара человек осталась. Зато по ведомостям чуть-ли не полк числится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
doker 24 минуты назад
Сука, где же этот забор, за которым, ещё два года назад, "тысячи стояли"? Где она, бл**ь, очередь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Москвич, значит богатый. Или по крайней мере обеспеченный. Это стереотип!
Не все богатые. Далеко не все. И есть люди которые с радостью убирали бы территорию вокруг дома. Но есть чиновники в РЭУ. А у этих чиновников есть дети, которые не хотят работать вообще. И есть огромное количество мигрантов, готовых работать за маленькие зарплаты. И эти чиновники набирают мигрантов. А дети только числятся. А плохо что ли? Стаж идет. Пенсия зарабатывается. мигрант вместо 2 ГА по нормативам, убирает 6 Га за одну зарплату. 2 оставшиеся идут чиновнику.
Приходит такой Москвич. Хочу говорит дворником работать. А ему, а вы нам не подходите. Да мест нету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pashuta Полчаса назад
Просто все дворники ушли в курьеры, по причине низких зарплат. Легче идти курьером и получать от 100 тыс, чем в Жилищнике за 70 лопатой махать с 6 утра, от которых ещё у тебя 20-25% начальство часто забирает себе налом. А потом ещё удивляются почему Москва вся снегом заявлена....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
953
DESANT_MSK137 Полчаса назад
Да ладно? Чтобы опустел карман руководителей ЖКХ, и всяческих управляющих компаний? Да 100% , будут вставлять палки в колеса, обосновывая ложными заявлениями,о том что местные работать не будут, так как они бухают и просто ленивые.Давно видно чьи уши торчат из всех этих законов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 37 минут назад
Привыкли мигрантам копейки платить. Отвыкнуть всё никак не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek 38 минут назад
Ну раз условия труда и зп улучшать не собираются, а работников катастрофически не хватает... они гулаг возродить хотят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Патент в Мск сейчас стоит 6600. То есть мигранты считают нормальным отстёгивать 7к, им хватает остатка на жизнь и на отослать в свой аул. Этож сколько им платят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 45 минут назад
Зар-пла-ты. И нормальные условия труда с человеческими графиками.
Иначе мести дворы и работать на стройках буду депутаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 50 минут назад
Пока Хуснуллин при власти, вряд ли это случится. Костьми ляжет за единоверцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Павел Новиченко Час назад
Даю подсказку . У нас овер дофига сидит по тюрьмам. Всех на работы, если отрицалово, то за каждый день "отрицалова" по году к сроку, быстро всё уберется и построится, особенно если всяких "воров" напрячь не по детски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Час назад
Если гости.рбайтеры уедут, мести асфальт нужно будет послать депутатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron Час назад
при СССР дворнику давали жилье. Пусть не самое элитное, но каморку или квартирку получить было вполне можно.
Это можно считать за ответ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ЦСКА Час назад
Не секрет, что количество депутатов в стране является катастрофическим....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Почему люди ездят на Сервер, работать в тяжелейших условиях? Платят потому что. А если Московские говно-ЖКХ платят копейки да еще чать ЗП себе отбирают, то нормальные люди не пойдут туда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Час назад
Они всю жизнь думают и языками молотят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Набирающие популярность в сообществах
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#Прикол#факты#дети#позитив#улыбнуло#Москва#СССР
#Юмор#автомир#животные#забавно#Автовсячина#Еда#природа#авто аварии#ДТП#Россия
#в мире#машина#интересно#история#полиция#люди#аварии#подборка#кино#работа
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео) В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео) Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны "Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере "Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени

На что жалуетесь?

Вернуться