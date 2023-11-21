В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени

Так они наказали детей за мелкую шалость.
19 ноября в Москве двое мужиков 59 и 36 лет поймали группу школьников. Якобы дети стучали им в дверь квартиры и убегали.
10-летний мальчик рассказал маме, что сосед затащил его в квартиру на втором этаже, где жил второй мужчина. Школьника начали спрашивать: "Кто стучал в квартиру? Это твои друзья?" Затем мужчины вытащили ребенка на улицу и заставили его и других соседских детей встать на колени, заставив каждого назвать свой адрес, - рассказал местный житель.
Один из «воспитателей» вооружился палкой и отлупил ребят.
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Вскоре родители школьниц обратились в полицию.
Обоих задержали и отправили на допрос. Тот, что помоложе - мигрант, заодно его проверят на законность нахождения в России.
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