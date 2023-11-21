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В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени

В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени

Автор:
21 ноября 2023 16:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   дети   мужики   наказание   шалость   
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Так они наказали детей за мелкую шалость.

19 ноября в Москве двое мужиков 59 и 36 лет поймали группу школьников. Якобы дети стучали им в дверь квартиры и убегали.

10-летний мальчик рассказал маме, что сосед затащил его в квартиру на втором этаже, где жил второй мужчина. Школьника начали спрашивать: "Кто стучал в квартиру? Это твои друзья?" Затем мужчины вытащили ребенка на улицу и заставили его и других соседских детей встать на колени, заставив каждого назвать свой адрес, - рассказал местный житель.

Один из «воспитателей» вооружился палкой и отлупил ребят.

Вскоре родители школьниц обратились в полицию.

Обоих задержали и отправили на допрос. Тот, что помоложе - мигрант, заодно его проверят на законность нахождения в России.

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Метки: Видео   Москва   дети   мужики   наказание   шалость   
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19  комментариев
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33k
Teodor Час назад
Не стучат дети в двери выше 1-го этажа - смываться неудобно. У этого торчка в голове стучало с бодуна, ему белок надо было ловить, а не детей...
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3k
Froll 6 минут назад
Если мужик действительно затащил ребёнка в квартиру,то этот мужик попал по полной.Тут можно вплоть до похищения приписывать.
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4k
americos 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
kuchipachi Час назад
К вопросу о том, стоит ли детей одних отпускать в школу и надо ли их забирать из неё...
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15k
Ivan Час назад
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194
Офицер 2 часа назад
Кто в детстве не шалил?Ну пожурил, посовестил бы. Ну отвёл бы к родителям... Но с палкой и на колени?.. Явный перебор. За такое вполне логично в ответку от родителей получить.
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0
Кристина Демидова Офицер 14 минут назад
Ответку от родителей они уже вряд ли получат, а вот по всей строгости закона ответить им точно придется. Да и все мы в детстве баловались, но таких воспитателей точно не было, да и эти мужчины должны были лояльно отнестись к детям или же действительно к родителям пойти.
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