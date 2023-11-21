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Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение

Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение

Автор:
21 ноября 2023 14:14
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Черепа   бандитские разборки   девяностые   колодец   массовое захоронение   останки   рабочие   
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Предполагается, что погибшие стали жертвами криминальных разборок в лихие девяностые.

Рабочие во время демонтажа подземных коммуникаций ресторана "Гранатовый сад" на 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метров обнаружили скелетированные останки людей. По предварительным данным, в этом месте были "захоронены" 10 человек (строители обнаружили 10 черепов). Изучив состояние останков, криминалисты пришли к выводу, что давность смерти погибших составляет 20-30 лет.

Отмечается, что до постройки ресторана (он открылся в 2012 году) на этом месте располагалась промзона. Останки людей были обнаружены на месте колодца, кости лежали пластом.


"Мы сносили здание, делали выемку колодца и на глубине 3,5 метра обнаружили останки. Вызвали полицию", — сообщил один из рабочих.

Предполагается, что погибшие были жертвами бандитов или сами являлись таковыми. Всех убитых сбрасывали, предположительно, в колодец. Была ли это разовая акция, куда после криминальных разборок в промзоне сбросили тела погибших или это было местом, где на протяжении какого-то времени избавлялась от трупов одна из ОПГ, пока неизвестно. На все эти вопросы, включая установление личности погибших, ответит экспертиза.

Также стало известно, что вчера в ходе земельных работ недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской улице на глубине 2,5 метров нашли два черепа, 6 позвонков, 3 бедренных кости, пряди тёмных волос, 4 лопатки, фрагменты 2 рёбер. В Следственном комитете начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Предполагается, что и эти останки принадлежали людям, которые погибли в девяностые годы.

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Метки: Москва   Черепа   бандитские разборки   девяностые   колодец   массовое захоронение   останки   рабочие   
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7  комментариев
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126k
parallax 22 минуты назад
Любимое время российских либерастов. Жаль, что их кости не лежат там же.
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6k
alex 7 минут назад
эхо 90х походу ещё икаться не раз будет
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9k
Дмитрий 40 минут назад
Прям "Привал странников" реально.
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1k
Илья 51 минуту назад
Святые 90е
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Alex Час назад
ну да, жизнь человеческая тогда мало что стоила. Переходный период от коммунизма к капитализма. Тогда у многих жизненные ценности поменялись...
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