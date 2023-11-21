Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение

Предполагается, что погибшие стали жертвами криминальных разборок в лихие девяностые.
Рабочие во время демонтажа подземных коммуникаций ресторана "Гранатовый сад" на 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метров обнаружили скелетированные останки людей. По предварительным данным, в этом месте были "захоронены" 10 человек (строители обнаружили 10 черепов). Изучив состояние останков, криминалисты пришли к выводу, что давность смерти погибших составляет 20-30 лет.
Отмечается, что до постройки ресторана (он открылся в 2012 году) на этом месте располагалась промзона. Останки людей были обнаружены на месте колодца, кости лежали пластом.
"Мы сносили здание, делали выемку колодца и на глубине 3,5 метра обнаружили останки. Вызвали полицию", — сообщил один из рабочих.
Предполагается, что погибшие были жертвами бандитов или сами являлись таковыми. Всех убитых сбрасывали, предположительно, в колодец. Была ли это разовая акция, куда после криминальных разборок в промзоне сбросили тела погибших или это было местом, где на протяжении какого-то времени избавлялась от трупов одна из ОПГ, пока неизвестно. На все эти вопросы, включая установление личности погибших, ответит экспертиза.
Источник:
Также стало известно, что вчера в ходе земельных работ недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской улице на глубине 2,5 метров нашли два черепа, 6 позвонков, 3 бедренных кости, пряди тёмных волос, 4 лопатки, фрагменты 2 рёбер. В Следственном комитете начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Предполагается, что и эти останки принадлежали людям, которые погибли в девяностые годы.
Источник:
- Столичные девяностые
- Фотограф Геннадий Михеев: Москва в лихие девяностые
- В Москве под уличным стулом произошло мощное замыкание
- В Москве на девушку с потолка упал строитель
- Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов