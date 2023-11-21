Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение

Предполагается, что погибшие были жертвами бандитов или сами являлись таковыми. Всех убитых сбрасывали, предположительно, в колодец. Была ли это разовая акция, куда после криминальных разборок в промзоне сбросили тела погибших или это было местом, где на протяжении какого-то времени избавлялась от трупов одна из ОПГ, пока неизвестно. На все эти вопросы, включая установление личности погибших, ответит экспертиза.