Москвички назвали самый популярный возраст для рождения детей

Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август — более 9 тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка.