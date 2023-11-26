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Москвички назвали самый популярный возраст для рождения детей

Москвички назвали самый популярный возраст для рождения детей

Автор:
26 ноября 2023 22:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   возраст   демография   дети   ребенок   рождение   
1420
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Раньше они считались «старородящими».

В исследовании принимали участие жительницы столицы. И вот что они надумали - самый популярный возраст для рождения первого ребенка - от 26 д 28 лет.

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август — более 9 тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка.

Самый популярный возраст для рождения второго ребенка - от 33 до 35 лет, а третьего - от 34 до 36 лет. Такая вот демография в столице.


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Метки: Москва   возраст   демография   дети   ребенок   рождение   
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4  комментария
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Марина Час назад
Ну молодцы, отучились, получили профессию, построили отношения, может даже жильём обзавелись, значит можно и размножаться.
Это всяко лучше, чем начать плодиться ещё в школе, без образования, работы и мозгов.
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2k
Альтер Иго Полчаса назад
23 августа рожают, это когда же самый популярный день для зачатия, 23 ноября? 3дня уже проскочили но ничего, работайте братья. ))
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