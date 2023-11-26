Москвички назвали самый популярный возраст для рождения детей

Раньше они считались «старородящими».
В исследовании принимали участие жительницы столицы. И вот что они надумали - самый популярный возраст для рождения первого ребенка - от 26 д 28 лет.
Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:
Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август — более 9 тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка.
Самый популярный возраст для рождения второго ребенка - от 33 до 35 лет, а третьего - от 34 до 36 лет. Такая вот демография в столице.
Источник:
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Это всяко лучше, чем начать плодиться ещё в школе, без образования, работы и мозгов.