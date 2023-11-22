Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска

Возвращаясь к дипфейку Илона Маска, глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заявил, что только 37% населения России знакомы с термином "дипфейк". Из этого следует, что большая часть граждан России не знают обо всех угрозах, в том числе мошеннических, которые несёт эта технология.





"Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента. Например, в киносфере. Тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось", — сказал Новиков.



Он добавил, что в России уже разработаны технологические решения, которые смогут противостоять дипфейкам. Одной из них является "Зефир" — система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков. Точность её результатов по распознаванию фейков, по данным на 3-й квартал нынешнего года, составляет 81%.