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Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска

Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска

Автор:
22 ноября 2023 19:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дипфейк   Илон Маск   Москва   борьба с фейками   дезинформация   форум   
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Специальный дипфейк-стенд был установлен, чтобы показать участникам мероприятия, насколько просто сегодня можно создать и распространить недостоверную информацию.

Сегодня в Москве прошёл форум "Диалог о фейках", на котором представители власти, бизнеса и СМИ делились мнениями о борьбе с дезинформацией в современном мире. Перед входом в зал был установлен специальный стенд, который немало повеселил гостей и участников форума. Используя технологию дипфейк камера с монитором, превращали любого желающего в миллиардера Илона Маска. Схожесть получилась практически стопроцентной, если не говорить о чернокожем парне.

Один из спикеров форума, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак говорил о стремительно растущем количестве фейков в интернете. По его словам, к концу 2023 года количество ссылок с недостоверной информацией достигнет 12,5 миллионов. Самыми популярными фейками в России в этом году стали сообщения о блокировке YouTube, тотальном переходе на цифровой рубль, а также о введении запрета на отказ от сдачи биометрических данных.


"Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества [сообщества, занимающегося проверкой фактов на достоверность] в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски", — заявил Табак.

Возвращаясь к дипфейку Илона Маска, глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заявил, что только 37% населения России знакомы с термином "дипфейк". Из этого следует, что большая часть граждан России не знают обо всех угрозах, в том числе мошеннических, которые несёт эта технология.


"Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента. Например, в киносфере. Тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось", — сказал Новиков.


Он добавил, что в России уже разработаны технологические решения, которые смогут противостоять дипфейкам. Одной из них является "Зефир" — система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков. Точность её результатов по распознаванию фейков, по данным на 3-й квартал нынешнего года, составляет 81%.

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Метки: Видео   Дипфейк   Илон Маск   Москва   борьба с фейками   дезинформация   форум   
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