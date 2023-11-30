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В Госдуме хотят разрешить россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

В Госдуме хотят разрешить россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

Автор:
30 ноября 2023 13:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   депутат   дисциплинарные взыскания   опоздание   погода   предложение   работодатель   
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Понятно, что работодатели в подобных случаях нередко идут на уступки и не наказывают работников, но в Трудовом кодексе соответствующее положение никак не закреплено.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил запретить наказывать граждан, которые опоздали на работу из-за погодных форс-мажоров.


В своём письме Сухарев отмечает, что действующее трудовое законодательство не содержит критериев вины работника за опоздание, а работодатель при этом имеет право в одностороннем порядке разорвать трудовые отношения с гражданином, который в течение года дважды подпадал под дисциплинарные взыскания, в том числе в форме выговора и замечания.


Отмечается, что работник при опоздании может сослаться на сильный снегопад и многокилометровые заторы на дорогах, но работодатель со своей стороны подобное объяснение может не принять и сослаться на то, что тому следовало заранее оценить погодные условия и выезжать на работу раньше. Такие споры, отмечает Сухарев, сейчас решаются только через суд.

Поэтому депутат предлагает разработать критерии, при которых опоздания будут считаться оправданными. Например, сложные погодные условия должны подтверждаться с помощью открытой информации МЧС, метеорологов и транспортных организаций.


"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и т. п." — говорится в обращении депутата к главе Минтруда.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение Сухарева. Политолог считает, что работодатель может "закрыть глаза" а опоздания, учитывая, что в последнее время погода преподносит жителям России неприятные сюрпризы.


"Работодателю уместно «закрыть глаза» на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно, если речь идет о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия.


Одно дело опоздание из-за «черной метели», парализовавшей движение в столичном мегаполисе несколько дней назад, другое — из-за небольшого снегопада", — заявил Антон Орлов.

Источник:

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Метки: Госдума   депутат   дисциплинарные взыскания   опоздание   погода   предложение   работодатель   
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33k
Ego sum qui sum Час назад
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1k
c3nsor3d Минуту назад
Я, бл#, со свои руководством сам разберусь, если опаздываю....
Хлеб и яйца верните и другие товары в адекватность!..
Дебилы, бл#... Хрень всякую обсуждают, вместо насушенных...
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22k
BiZ 9 минут назад
чтобы успеть на работу завтра, надо выходить сегодня?
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12k
Karelian Полчаса назад
Ясно, депутаты не хотят в снегопад ездить на заседания.
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4k
Феликс Дзержинский 56 минут назад
Решили проблему, правильно, на}{уя закупать технику для чистки снега, пусть лучше опаздывают(хотя уверен, что по бумагам техника есть, а в реале её нет).
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13k
ron 57 минут назад
И сразу два вопроса - насколько можно опоздать и как определить силу снегопада, когда опаздывать можно? Идиоты)
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217
ruslan d Час назад
Очередное сотрясание воздуха , частные конторы, по большей части, в принципе на ТК плевать хотели , а тут уж точно, как же лишить себя такого рычага )))
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58k
alertol Час назад
Только вот если работа сдельная то закрывай глаза или нет, а денег получишь меньше. А в особо хитрых конторах и вовсе могут "по собственному" уволить (компромат обычно есть на всех, никто не святой, нельзя за опоздание, уволят за другой какой-то косяк, или дадут выбор по типа собственному желанию)
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