В Госдуме хотят разрешить россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

Понятно, что работодатели в подобных случаях нередко идут на уступки и не наказывают работников, но в Трудовом кодексе соответствующее положение никак не закреплено.
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил запретить наказывать граждан, которые опоздали на работу из-за погодных форс-мажоров.
В своём письме Сухарев отмечает, что действующее трудовое законодательство не содержит критериев вины работника за опоздание, а работодатель при этом имеет право в одностороннем порядке разорвать трудовые отношения с гражданином, который в течение года дважды подпадал под дисциплинарные взыскания, в том числе в форме выговора и замечания.
Отмечается, что работник при опоздании может сослаться на сильный снегопад и многокилометровые заторы на дорогах, но работодатель со своей стороны подобное объяснение может не принять и сослаться на то, что тому следовало заранее оценить погодные условия и выезжать на работу раньше. Такие споры, отмечает Сухарев, сейчас решаются только через суд.
Поэтому депутат предлагает разработать критерии, при которых опоздания будут считаться оправданными. Например, сложные погодные условия должны подтверждаться с помощью открытой информации МЧС, метеорологов и транспортных организаций.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и т. п." — говорится в обращении депутата к главе Минтруда.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение Сухарева. Политолог считает, что работодатель может "закрыть глаза" а опоздания, учитывая, что в последнее время погода преподносит жителям России неприятные сюрпризы.
"Работодателю уместно «закрыть глаза» на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно, если речь идет о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия.
Одно дело опоздание из-за «черной метели», парализовавшей движение в столичном мегаполисе несколько дней назад, другое — из-за небольшого снегопада", — заявил Антон Орлов.
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Хлеб и яйца верните и другие товары в адекватность!..
Дебилы, бл#... Хрень всякую обсуждают, вместо насушенных...