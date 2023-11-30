В Госдуме хотят разрешить россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил запретить наказывать граждан, которые опоздали на работу из-за погодных форс-мажоров.

В своём письме Сухарев отмечает, что действующее трудовое законодательство не содержит критериев вины работника за опоздание, а работодатель при этом имеет право в одностороннем порядке разорвать трудовые отношения с гражданином, который в течение года дважды подпадал под дисциплинарные взыскания, в том числе в форме выговора и замечания.

Отмечается, что работник при опоздании может сослаться на сильный снегопад и многокилометровые заторы на дорогах, но работодатель со своей стороны подобное объяснение может не принять и сослаться на то, что тому следовало заранее оценить погодные условия и выезжать на работу раньше. Такие споры, отмечает Сухарев, сейчас решаются только через суд.