Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

Правда, его сразу раскритиковали.
Евгений Федоров - член Госдумы по бюджету и налогам. Известен многими интересными высказываниями. Вот сейчас он добрался до демографии и вспомнил, что в СССР действовал налог на бездетность, его отменили лишь в начале 1990-х годов. И депутат Федоров предложил его вернуть и пустить на выплату материнского капитала:
Нам надо понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, то есть формирование народа в силу миграционных потоков, естественно русских, и в силу увеличения численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка. Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо.
На инициативу немедленно среагировала глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она посчитала такой налог просто «вредным» и заявила, что государство сначало должно устроить специалистов на первую хорошо оплачиваемую работу, снабдить социальным жильём и дать место в детском саду.
Тогда можно было бы обсуждать инициативу. И сказать: ребят, мы вам дали всё, работу дали, зарплата достойная, квартиру дали бесплатно, детский сад дали бесплатно, чего не рожаете?
А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице. Хоть (в лице) депутата Федорова, хоть (в лице) любого из нас, с какой бы инициативой мы ни выходили. Поэтому я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти.
У Фёдорова были и другие инициативы - например, ввести беспроцентную ипотеку. Возникали у него идеи и на другие темы - большинство из них осталось на уровне предложений. Вероятно, налог на бездетность из той же оперы.
Такую же точку зрения разделяет коллега Федорова, депутат Ярослав Нилов. Он считает, что следующим предложением парламентария вполне может быть «налог на контрацепцию».
Источник:
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Да это мракобес, который ещё милонову фору даст!
- Ну, вот, хотят, например, налог на бездетность вернуть.
- Вот, уроды! Сколько можно народ гнобить!
Ну так и надо было дорабатывать