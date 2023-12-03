Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

Тогда можно было бы обсуждать инициативу. И сказать: ребят, мы вам дали всё, работу дали, зарплата достойная, квартиру дали бесплатно, детский сад дали бесплатно, чего не рожаете?

А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице. Хоть (в лице) депутата Федорова, хоть (в лице) любого из нас, с какой бы инициативой мы ни выходили. Поэтому я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти.