<<Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом">>

По словам Султана Хамзаева, он назвал бы народ РФ не многонациональным, а русским.
По информации РИА Новости Султан Хамзаев предложил принять закон о русском народе. По его мнению, раньше был "советский народ", а потом началась игра слов. Хамзаев считает, что россияне созрели для введения понятия "русский народ". Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии.
Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации,— сказал агентству Султан Хамзаев.
В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский,— пояснил свою мысль депутат.
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Русские, как национальность, тоже туда входят.
Кстати я за то, чтобы вернуть строку в паспорт -- национальность.
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довольно жалкая попытка, если учесть тот факт, что некоторые виды зверей (особенно понаехавшие, которые паспорта прикуп... получили) никак себя с русским народом не ассоциируют, а "включают гражданина России" только тогда, когда им от государства что-то нужно получить. во всех других случаях они исключительно те, кем являются по своему этническому происхождению и больше поддерживают тесную связь с диаспорами (земляками), чем гос. институтами.
так что, называть можно кого и как угодно, но суть от этого не изменится.
Хорошо придумали.