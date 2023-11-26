<<Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом">>

По информации РИА Новости Султан Хамзаев предложил принять закон о русском народе. По его мнению, раньше был "советский народ", а потом началась игра слов. Хамзаев считает, что россияне созрели для введения понятия "русский народ". Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии.

Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации,— сказал агентству Султан Хамзаев.

