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Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом"

Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом"

Автор:
26 ноября 2023 12:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   Султан Хамзаев   депутат   интересное   русский народ   рф   фото   
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По словам Султана Хамзаева, он назвал бы народ РФ не многонациональным, а русским.

По информации РИА Новости Султан Хамзаев предложил принять закон о русском народе. По его мнению, раньше был "советский народ", а потом началась игра слов. Хамзаев считает, что россияне созрели для введения понятия "русский народ". Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии.

Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации,— сказал агентству Султан Хамзаев.


В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский,— пояснил свою мысль депутат.

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Метки: Госдума   Россия   Султан Хамзаев   депутат   интересное   русский народ   рф   фото   
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42  комментария
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Григорий 2 часа назад
это что бы в новостях про убийства и изнасилования формулировки мягче были?
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raael13 4 минуты назад
Русско татарин, русско бурят, русско африканец...
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31k
Головасыр коричнештанник 4 минуты назад
яркий пример "работы" депутатов "избранных" народом
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6k
мемфрид 7 минут назад
А я согласен. Может быть, немного вопрос межнациональной вражды поутихнет. Кстати, именно так поступали американцы, когда на Элис принимали мигрантов со всего света. Получил гражданство - всё, больше ты не поляк или венгр, или итальянец- ты американец. И этой идеей они и довели сознание народа о своем уникальном сверхположении, по отношению к другим нациям. Может быть, когда-нибудь и у нас так будет, что сказать, что ты русский- это будет уважение и почет во всем мире. Я бы так хотел)
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5k
Ал Ди 10 минут назад
Выборы какие то скоро?
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214
babai65 17 минут назад
Сволочи. Сидели бы пилили бюджет тихонько так нет же нужно вылезти и сморозить какую то херню что бы народ еще больше разозлить.
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3k
владимир 23 минуты назад
Цензурных слов для этого предложения нету. Не может человек по имени Султан Хамзаев быть русским. Он гражданин РФ. Он депутат. Он может даже героя России получить. Но русским он стать не может. Как не могу я стать аварцем например. Потому что национальность это кровь а не культура. Не может такса стать бульдогом. Это разные породы собак. Как и русским, шведом, японцем, аварцем невозможно стать. Можно только родиться.
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541
ИНО Полчаса назад
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8k
mbr 36 минут назад
Ну вообще-то более правильно Многонациональный русский народ.
Русские, как национальность, тоже туда входят.
Кстати я за то, чтобы вернуть строку в паспорт -- национальность.
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2
Vazhniy2022 mbr Полчаса назад
Давно пора вернуть. Страна должна знать национальность своих преступлений.
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11k
SeñorGunDon 40 минут назад
Пока у нас в думе будут чуваки по имени Султан будет кишлак процветать
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115
r3mba4 41 минуту назад
это не его слова. Он говорит то, что хотят в кремле слышать. Там нет ни одного русского. Истинно ,по духу. Когда уже появится свой современный Минин и Пожарский, чтобы повторить 1612. Это смешно отмечать дружбонародность в день, когда русские изгнали поляков. 4 ноября. Если русских никогда не было, то изгоняли дагестанцы и прочие во главе с хамзаевым?
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31k
Григорий 42 минуты назад
И за вот это говно в башке ему платят депутатскую зарплату?
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9k
Роман 42 минуты назад
Внутри страны мы многонациональны, а за границей все мы русские ) На том и держимся.
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14k
net 44 минуты назад
Ну и так вроде есть понятие россиянин. Зачем нации в кучу мешать. Культуру и традиции малых народов тоже отменить что ли? А как вас за границей называют какая разница. Для нас все бриты англичане. А внутри своей страны они нифига не англичане)) и живут себе, не заморачиваются.
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15k
Hairy 52 минуты назад
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19k
Shtoppi 57 минут назад
<<Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом">>
--------------
довольно жалкая попытка, если учесть тот факт, что некоторые виды зверей (особенно понаехавшие, которые паспорта прикуп... получили) никак себя с русским народом не ассоциируют, а "включают гражданина России" только тогда, когда им от государства что-то нужно получить. во всех других случаях они исключительно те, кем являются по своему этническому происхождению и больше поддерживают тесную связь с диаспорами (земляками), чем гос. институтами.
так что, называть можно кого и как угодно, но суть от этого не изменится.
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2k
Digektor 57 минут назад
Так может и мастурбеков тоже всех русскими признать?...
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2k
Сергей Некрасов Час назад
А я предлагаю вернуть в паспорт графу "национальность".
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115
r3mba4 Сергей Некрасов 38 минут назад
Идет стирание. Уже Суворов А.В. у них россиянин. Не только графу, но и упоминание русского народа в конституции нет. Кроме как в разделе язык. Зато про малых расписано. И про Путина, что он не подсуден и не несет никакой ответственности. Никогда. Аж несколько пунктов.
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13k
кот базилий Час назад
Фильм такой есть - "мы- русский народ", чинуша видно прослышал и решил пропиарится...п ..дор
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888k
А.Берестенко Час назад
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2k
Igor Grishaev Час назад
Нормально так. То есть российский еврей будет считаться своим в России и Израиле, имея два паспорта, но русский никогда не получит ПМЖ в Израиле, так как Израиль только для евреев.
Хорошо придумали.
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