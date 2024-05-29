«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам

Также Кирьянов рассказал, что мониторится и ситуация с серыми зарплатами. Парламентарий говорит, что постепенно власти перекроют все способы теневых схем и работодатели перейдут на выплату легального заработка.

При комитете по экономической политике в Госдуме работает экспертный совет по детенизации российской экономики. Мы все вопросы, связанные с обелением отраслей, производства и юридических лиц, и, конечно, зарплатные части держим на контроле. Вместе с правительством будем закрывать все возможные лазейки для того, чтобы у нас люди были защищены в части получения легальных зарплат.