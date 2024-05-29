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«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам

«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам

Автор:
29 мая 2024 19:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Доход   депутат   заработок   зарплата   налог   работодатель   
854
5

Иначе будут последствия. Вплоть до уголовного дела.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что власти скоро займутся нерадивыми работодателями. А конкретнее - теми, кто платит зарплату ниже рынка.

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Налоговые контрольные органы России видят практически все финансовые транзакции, распределение зарплат по отраслям. Проводится регулярная системная работа с работодателями, которые должны давать объяснения, почему в рамках среднеотраслевой зарплаты в том или ином населенном пункте у них работники получают меньше. Их заставят поднять заработную плату сотрудникам, если будет выяснено, что идет занижение в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Если работодатель не одумается, то может сесть. Да и не только он.

Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут как минимум директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату.

Также Кирьянов рассказал, что мониторится и ситуация с серыми зарплатами. Парламентарий говорит, что постепенно власти перекроют все способы теневых схем и работодатели перейдут на выплату легального заработка.

При комитете по экономической политике в Госдуме работает экспертный совет по детенизации российской экономики. Мы все вопросы, связанные с обелением отраслей, производства и юридических лиц, и, конечно, зарплатные части держим на контроле. Вместе с правительством будем закрывать все возможные лазейки для того, чтобы у нас люди были защищены в части получения легальных зарплат.

Ранее сообщили о предстоящих изменениях в налоговой системе. Минфин предложил такую схему:

Кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн рублей - будет платить 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. Кто получает до 2,4 млн рублей в год, будет платить прежний налог в 13%. Изменения коснутся 5-10% самых обеспеченных граждан России.

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Метки: Доход   депутат   заработок   зарплата   налог   работодатель   
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9  комментариев
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
у них выборы осенью,вот и несут всякий бред что бы в креслах удержаться(
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33k
Юрьевич 6 минут назад
"Налоговые контрольные органы России видят практически все финансовые транзакции, распределение зарплат по отраслям."
Как интересно. А их не удивляло, что как выяснилось состояние и многолетний образ жизни некоторых чиновников и генералов явно не соответствовал их зарплатам?
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283
Алексей Давыдов 18 минут назад
А государство с себя не хочет начать!?)))
Что бы убрать серые зарплаты, нужно всего лишь победить коррупцию госчиновников.
Тем самым лишив нечестных на руку коммерсантов офигительных конкурентных преимуществ перед честными коммерсами.
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4k
poбт Полчаса назад
а что такое "нормальная зарплата" и кто ее определяет?
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55k
Андрей Полчаса назад
Российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам. Иначе будут последствия. Вплоть до уголовного дела. Если работодатель не одумается, то может сесть. Да и не только он.
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В любом регионе з\п нянечки в частном д\с в 2 раза выше, чем в государственных. Как быть в такой ситуации? Кто должен одуматься?
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19k
babuby Полчаса назад
ХА-ХА-ХА!
Обычно это выливается в урезание ставок. Вместо 1, оформляют на 0,5 или 0,25 ставки, но объём работы остаётся прежним.
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11k
Олегbl4 Полчаса назад
А как среднерыночную будут высчитывать? По объявлениям на НН?
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9k
Тяжолый Орк 37 минут назад
как мило
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August
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