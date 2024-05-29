«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам

Иначе будут последствия. Вплоть до уголовного дела.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что власти скоро займутся нерадивыми работодателями. А конкретнее - теми, кто платит зарплату ниже рынка.
Налоговые контрольные органы России видят практически все финансовые транзакции, распределение зарплат по отраслям. Проводится регулярная системная работа с работодателями, которые должны давать объяснения, почему в рамках среднеотраслевой зарплаты в том или ином населенном пункте у них работники получают меньше. Их заставят поднять заработную плату сотрудникам, если будет выяснено, что идет занижение в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Если работодатель не одумается, то может сесть. Да и не только он.
Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут как минимум директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату.
Также Кирьянов рассказал, что мониторится и ситуация с серыми зарплатами. Парламентарий говорит, что постепенно власти перекроют все способы теневых схем и работодатели перейдут на выплату легального заработка.
При комитете по экономической политике в Госдуме работает экспертный совет по детенизации российской экономики. Мы все вопросы, связанные с обелением отраслей, производства и юридических лиц, и, конечно, зарплатные части держим на контроле. Вместе с правительством будем закрывать все возможные лазейки для того, чтобы у нас люди были защищены в части получения легальных зарплат.
Ранее сообщили о предстоящих изменениях в налоговой системе. Минфин предложил такую схему:
Кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн рублей - будет платить 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. Кто получает до 2,4 млн рублей в год, будет платить прежний налог в 13%. Изменения коснутся 5-10% самых обеспеченных граждан России.
Источник:
- "С улицы по объявлению". Таксисты и курьеры зарабатывают больше инженеров и врачей
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- Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность
- Курьеры в России стали зарабатывать больше айтишников
- В Госдуме порекомендовали россиянам много зарабатывать, чтобы потом получать приличную пенсию
Как интересно. А их не удивляло, что как выяснилось состояние и многолетний образ жизни некоторых чиновников и генералов явно не соответствовал их зарплатам?
Что бы убрать серые зарплаты, нужно всего лишь победить коррупцию госчиновников.
Тем самым лишив нечестных на руку коммерсантов офигительных конкурентных преимуществ перед честными коммерсами.
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В любом регионе з\п нянечки в частном д\с в 2 раза выше, чем в государственных. Как быть в такой ситуации? Кто должен одуматься?
Обычно это выливается в урезание ставок. Вместо 1, оформляют на 0,5 или 0,25 ставки, но объём работы остаётся прежним.