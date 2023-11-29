Эльвина Набиуллина вошла в список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico

Набиуллина занимает первое место в категории "Разрушители". Издание отмечает, что она первая женщина, которая возглавила Центральный банк в странах G8.
Издание Politico подвело итоги года традиционным списком самых влиятельных европейских политиков.
Эльвира Набиуллина стала главным "разрушителем" этого года. Глава Центробанка, по мнению издания, своей денежно-кредитной политикой «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», тем самым, разрушив планы Запада.
В раздел "Разрушители" попадают политики, сумевшие изменить ход игры и, по версии Politico, нашей Эльвире в этом деле нет равных.
В номинации «Деятели» первое место заняла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Она, как пишут в Politico, "приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра".
Владимира Зеленского назвали главным "Мечтателем". Он, по словам Politico, "лидер, который в одиночку меняет ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова". Налицо - смена позиций: годом ранее президент Украины был "самым влиятельным человеком Европы".
Лидером же года назван поляк Дональд Туск, чья победа на выборах – "кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят из маргиналов в правительство".
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Иными словами п@здабол
офегенный менеджер....кстати один из директоров банка сс женерал и еще пары финансовый ЗАПАДНЫХ групп...5 колонна