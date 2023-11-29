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Эльвина Набиуллина вошла в список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico

Эльвина Набиуллина вошла в список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico

Автор:
29 ноября 2023 08:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Politico   Ynews   Центробанк РФ   Эльвира Набиуллина   влиятельные политики   персона   
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Набиуллина занимает первое место в категории "Разрушители". Издание отмечает, что она первая женщина, которая возглавила Центральный банк в странах G8.

Издание Politico подвело итоги года традиционным списком самых влиятельных европейских политиков.


Эльвира Набиуллина стала главным "разрушителем" этого года. Глава Центробанка, по мнению издания, своей денежно-кредитной политикой «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», тем самым, разрушив планы Запада.


В раздел "Разрушители" попадают политики, сумевшие изменить ход игры и, по версии Politico, нашей Эльвире в этом деле нет равных.




В номинации «Деятели» первое место заняла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Она, как пишут в Politico, "приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра".


Владимира Зеленского назвали главным "Мечтателем". Он, по словам Politico, "лидер, который в одиночку меняет ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова". Налицо - смена позиций: годом ранее президент Украины был "самым влиятельным человеком Европы".


Лидером же года назван поляк Дональд Туск, чья победа на выборах – "кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят из маргиналов в правительство".



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Метки: Politico   Ynews   Центробанк РФ   Эльвира Набиуллина   влиятельные политики   персона   
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6  комментариев
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16k
GROMOZEKA 52 минуты назад
« Владимира Зеленского назвали главным "Мечтателем". Он, по словам Politico, "лидер, который в одиночку меняет ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова".»

Иными словами п@здабол
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2k
Константин Синицин 19 минут назад
экономику родной страны душим...деньги в доллары вкладываем несмотря на указы президента...денги из страны выводим.....
офегенный менеджер....кстати один из директоров банка сс женерал и еще пары финансовый ЗАПАДНЫХ групп...5 колонна
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572
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
верни оплату айфоном!!
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34k
Fat Lynx 39 минут назад
Кого из России хвалят за бугром, значит пи-до-рас законченный...
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5k
Григорий 49 минут назад
нае.булину давно любят за бугром премии ей выдают, а они постоянно роняет курс рубля.
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