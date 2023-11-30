В США умер Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира и просто серый кардинал политики успел отметить свой 100-летний юбилей. В политике Киссинджер оставался без малого 75 лет.
Известный политик скончался в своём доме в Коннектикуте. О причине смерти не сообщается, хотя возраст Киссинджера более чем почтенный, поэтому вряд ли стоит думать, что на его кончину повлияли какие-то внешние факторы.
Генри Киссинджера называют одним из архитекторов разрядки напряженности между США и СССР,за что политик не раз подвергался критике со стороны американцев. Консерваторы сочли его стремление к соглашению с Москвой предательством стран, входивших в Варшавский договор. Также Киссинджера обвиняли в растаптывании американских ценностей.
Он был первым советником по нацбезопасности и государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде с января 1969 года по январь 1977 года. Этот пост Киссинджер покинул в 53 года, а затем около 40 лет работал консультантом по стратегическим отношениям с правительствами по всему миру.
Будучи госсекретарем США, он приложил немало усилий для установления мира на Ближнем Востоке. В 1973-74 годах он постоянно курсировал между Тель-Авивом, Каиром и Дамаском, поочередно уговаривая Египет, Сирию и Израиль пойти на уступки. Конечно, помимо стремления достичь мира, Киссинджер делал всё, чтобы упрочить американское влияние в регионе. И это ему удалось.
Он вёл переговоры о мире на захваченном турками Кипре, устанавливал отношения с правыми латиноамериканскими режимами.
Киссинджер неоднократно встречался с президентом Путиным, и еще в мае текущего года был готов лететь на переговоры в Москву в качестве советника, если бы Байден решился на это. Лидера РФ политик рекомендовал воспринимать как "персонажа Достоевского,… со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа". За свою позицию по Украине Киссинджер попал в базу "Миротворца". Политик предлагал урегулировать отношения Украины и России дипломатическим путём с сохранением контроля над Крымом за Россией.
Несколько цитат незаурядного политика Генри Киссинджера:
☑️ Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков;
☑️ Задача лидера — вывести своих людей оттуда, где они есть, туда, где они еще не были;
☑️ Быть врагом США опасно, а быть другом — смертельно;
☑️ У Америки нет постоянных друзей или врагов, только интересы;
☑️ Тот, кто контролирует нефть, в состоянии контролировать государства; тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей;
☑️ Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности;
☑️ История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению;
☑️ Единственное, чего боится каждый — неизвестность;
☑️ Никакая внешняя политика, какой бы изобретательной она ни была, не имеет шансов на успех, если она рождается в умах немногих и никто не носит ее в сердце.
Источник:
- В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину
- Каньон Подкова в очередной раз стал местом гибели туриста
- Умер Джордж Буш-старший
- Mash сообщил, что Владимир Жириновский умер, но Володин опроверг слухи
- При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик
ТВ, часы со "Время, вперёд!"
Кириллов
"Суслов и Киссенджер"...
живучие однако
а так, умер и умер, и пусть своих соросов да рокфеллеров забирает с собой поскорей.
Ну, умер и умер. Плакать, точно не стоит.
Сорос - на выход, без вещей!