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В США умер Генри Киссинджер

В США умер Генри Киссинджер

Автор:
30 ноября 2023 08:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Генри Киссинджер   США   персона   политик   смерть   
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Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира и просто серый кардинал политики успел отметить свой 100-летний юбилей. В политике Киссинджер оставался без малого 75 лет.

Известный политик скончался в своём доме в Коннектикуте. О причине смерти не сообщается, хотя возраст Киссинджера более чем почтенный, поэтому вряд ли стоит думать, что на его кончину повлияли какие-то внешние факторы.


Генри Киссинджера называют одним из архитекторов разрядки напряженности между США и СССР,за что политик не раз подвергался критике со стороны американцев. Консерваторы сочли его стремление к соглашению с Москвой предательством стран, входивших в Варшавский договор. Также Киссинджера обвиняли в растаптывании американских ценностей.


Он был первым советником по нацбезопасности и государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде с января 1969 года по январь 1977 года. Этот пост Киссинджер покинул в 53 года, а затем около 40 лет работал консультантом по стратегическим отношениям с правительствами по всему миру.


Будучи госсекретарем США, он приложил немало усилий для установления мира на Ближнем Востоке. В 1973-74 годах он постоянно курсировал между Тель-Авивом, Каиром и Дамаском, поочередно уговаривая Египет, Сирию и Израиль пойти на уступки. Конечно, помимо стремления достичь мира, Киссинджер делал всё, чтобы упрочить американское влияние в регионе. И это ему удалось.


Он вёл переговоры о мире на захваченном турками Кипре, устанавливал отношения с правыми латиноамериканскими режимами.


Киссинджер неоднократно встречался с президентом Путиным, и еще в мае текущего года был готов лететь на переговоры в Москву в качестве советника, если бы Байден решился на это. Лидера РФ политик рекомендовал воспринимать как "персонажа Достоевского,… со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа". За свою позицию по Украине Киссинджер попал в базу "Миротворца". Политик предлагал урегулировать отношения Украины и России дипломатическим путём с сохранением контроля над Крымом за Россией.


Несколько цитат незаурядного политика Генри Киссинджера:


☑️ Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков;


☑️ Задача лидера — вывести своих людей оттуда, где они есть, туда, где они еще не были;


☑️ Быть врагом США опасно, а быть другом — смертельно;


☑️ У Америки нет постоянных друзей или врагов, только интересы;


☑️ Тот, кто контролирует нефть, в состоянии контролировать государства; тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей;


☑️ Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности;


☑️ История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению;


☑️ Единственное, чего боится каждый — неизвестность;


☑️ Никакая внешняя политика, какой бы изобретательной она ни была, не имеет шансов на успех, если она рождается в умах немногих и никто не носит ее в сердце.

Источник:

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Метки: Ynews   Генри Киссинджер   США   персона   политик   смерть   
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37  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Цветочки к пиндосскому посольству будем складывать?
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22k
сеньор Леонсио 5 минут назад
В аду его давно ждут!
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7k
Умница-красавица 10 минут назад
Are you Kissinger? No, I’m f@ckinger
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951
ProFanas 14 минут назад
Воспоминания детских лет:
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Кириллов
"Суслов и Киссенджер"...
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236
Ли Харви Освальд 19 минут назад
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4k
Алексей 19 минут назад
Как и предсказывали, что гнилокровные будут дохнуть во время перехода.
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638
Macht Полчаса назад
Соросу приготовиться

живучие однако
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Комментарий удален. Причина: трэш
−1
2k
SoulSeeker Полчаса назад
Настоящий враг нашей страны - хитрый, умный, дипломатичный. Сволочь конечно. Умер и умер как говорится.
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4
Z 37 минут назад
Всех презиков пережил.
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2k
Александр 48 минут назад
Петь дифирамбы в сторону России и СССР может у них каждый, вопрос кто и как этого "певца" контролирует, ибо потом по факту дела другие вершатся у них для нас.
а так, умер и умер, и пусть своих соросов да рокфеллеров забирает с собой поскорей.
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7k
Себастьян Перейра 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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12k
Владимир Час назад
Умный, и одновременно тварь конченная. Сдох и сдох, вместе с Олбрайт в одном говняном котле гореть.
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12k
Dmitry Час назад
Скотинка, конечно. Но легендарная скотинка.
Ну, умер и умер. Плакать, точно не стоит.
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644
FreelancerND Час назад
Земля стекловатой, тварь.
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31
Bubat Час назад
гори в аду,земля стекловатой!
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86k
Доктор Джонс Час назад
Слёзы по нему лить не буду...
Сорос - на выход, без вещей!
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62k
pynh 2 часа назад
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Умный был дед, хоть и враг
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13k
ron 2 часа назад
пятидесятая пересадка не помогла. не к чему уже пришивать )
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Сейчас прям плакать начинать? То, что он один из тех, кто предлагал не воевать с Россией, догадываясь, к чему это приведёт, не делает его другом России. Он в первую очередь думал о своей стране. А там одна политика - все рабы, они господа.
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