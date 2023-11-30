В США умер Генри Киссинджер

Известный политик скончался в своём доме в Коннектикуте. О причине смерти не сообщается, хотя возраст Киссинджера более чем почтенный, поэтому вряд ли стоит думать, что на его кончину повлияли какие-то внешние факторы.





Генри Киссинджера называют одним из архитекторов разрядки напряженности между США и СССР,за что политик не раз подвергался критике со стороны американцев. Консерваторы сочли его стремление к соглашению с Москвой предательством стран, входивших в Варшавский договор. Также Киссинджера обвиняли в растаптывании американских ценностей.





Он был первым советником по нацбезопасности и государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде с января 1969 года по январь 1977 года. Этот пост Киссинджер покинул в 53 года, а затем около 40 лет работал консультантом по стратегическим отношениям с правительствами по всему миру.





Будучи госсекретарем США, он приложил немало усилий для установления мира на Ближнем Востоке. В 1973-74 годах он постоянно курсировал между Тель-Авивом, Каиром и Дамаском, поочередно уговаривая Египет, Сирию и Израиль пойти на уступки. Конечно, помимо стремления достичь мира, Киссинджер делал всё, чтобы упрочить американское влияние в регионе. И это ему удалось.





Он вёл переговоры о мире на захваченном турками Кипре, устанавливал отношения с правыми латиноамериканскими режимами.



