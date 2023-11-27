Головокружительная карьера: казахстанский журнал PLAYBOY поместил на обложку украинского трансгендера

Раньше юношу звали Игорь, а теперь он Яна, и она засветилась в глянце.
Женщиной месяца (ноябрь) в эротическом журнале PLAYBOY Kazakhstan стала Яна Булгачева. Пикантность ситуации в том, что Яна - это бывший Игорь, уроженец Кировограда.
Некоторое время назад (точнее, 7 лет) Игорь стал ощущать себя женщиной. Сначала он просно носил женскую одежду и просил называть его Ульяной/Яной, затем лёг под ною хирурга, удалив всё, что делало его похожим на
человека мужчину. В результате из Игоря получилась модель.
Некоторое время назад Яна переехала из Украины в Москву, стала крутиться в шоу-бизнесе, была стилистом Виктории Бони. А в 2022 году от греха подальше уехала в Казахстан. И, похоже, сделала головокружительную карьеру. В соцсетях трансгендера появились сканы свежего номера PLAYBOY Kazakhstan с интервью Яны и её откровенными снимками.
На сайте журнала нового выпуска пока нет, и сотрудники Playboy Казахстан опровергли информацию о том, что Яна Булгачева украсила обложку журнала ноябрьского выпуска. Впрочем, возможно, это просто лукавство. Ждать до появления ноябрьского номера не так долго, и в любом случае обман (если он был) раскроется.
Что до карьеры бывшего Игоря из Кировограда, то её можно счесть вполне достойной (сарказм). Не беженец в Европе, а транс в Казахстане. Это еще суметь нужно!
Источник:
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и самое интересное что я не удивлен что это ХОХЛЯТСКАЯ ПАДАЛЬ
Так вам и надо