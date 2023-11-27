Головокружительная карьера: казахстанский журнал PLAYBOY поместил на обложку украинского трансгендера





На сайте журнала нового выпуска пока нет, и сотрудники Playboy Казахстан опровергли информацию о том, что Яна Булгачева украсила обложку журнала ноябрьского выпуска. Впрочем, возможно, это просто лукавство. Ждать до появления ноябрьского номера не так долго, и в любом случае обман (если он был) раскроется.



