FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7225 постов • 3080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Головокружительная карьера: казахстанский журнал PLAYBOY поместил на обложку украинского трансгендера

Головокружительная карьера: казахстанский журнал PLAYBOY поместил на обложку украинского трансгендера

Автор:
27 ноября 2023 16:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: PLAYBOY Kazakhstan   Ynews   transgender   Яна Булгачева   милашка   эротический журнал   
1912
9

Раньше юношу звали Игорь, а теперь он Яна, и она засветилась в глянце.

Женщиной месяца (ноябрь) в эротическом журнале PLAYBOY Kazakhstan стала Яна Булгачева. Пикантность ситуации в том, что Яна - это бывший Игорь, уроженец Кировограда.


×
×

Некоторое время назад (точнее, 7 лет) Игорь стал ощущать себя женщиной. Сначала он просно носил женскую одежду и просил называть его Ульяной/Яной, затем лёг под ною хирурга, удалив всё, что делало его похожим на человека мужчину. В результате из Игоря получилась модель.



Некоторое время назад Яна переехала из Украины в Москву, стала крутиться в шоу-бизнесе, была стилистом Виктории Бони. А в 2022 году от греха подальше уехала в Казахстан. И, похоже, сделала головокружительную карьеру. В соцсетях трансгендера появились сканы свежего номера PLAYBOY Kazakhstan с интервью Яны и её откровенными снимками.



На сайте журнала нового выпуска пока нет, и сотрудники Playboy Казахстан опровергли информацию о том, что Яна Булгачева украсила обложку журнала ноябрьского выпуска. Впрочем, возможно, это просто лукавство. Ждать до появления ноябрьского номера не так долго, и в любом случае обман (если он был) раскроется.


Что до карьеры бывшего Игоря из Кировограда, то её можно счесть вполне достойной (сарказм). Не беженец в Европе, а транс в Казахстане. Это еще суметь нужно!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: PLAYBOY Kazakhstan   Ynews   transgender   Яна Булгачева   милашка   эротический журнал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Полчаса назад
Откровенными снимками чего? Отпиленного члена?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391k
Алексей Полчаса назад
Раньше П.И.Д.О.Р.А. звали Игорь, а теперь ОНО Яна, и ОНО засветилОсь в глянце.

и самое интересное что я не удивлен что это ХОХЛЯТСКАЯ ПАДАЛЬ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Михаил Полчаса назад
Почему транс в Плейбое, а не в спидинфо каком-нибудь? Сволочи! Надругались над детищем Хефнера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
jocker-art Полчаса назад
Вообще-то чувак переехал в Москву в раннем детстве (читайте пруфы) и именно в Москве у него появились мысли о смене пола, что он и сделал в 2010 году. Все это время "тётя" успешно работала с Викторией Боней, Яной Рудковской и прочими российскими звездулями. В Казахстан уехал из-за упадка бизнеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex ASK 52 минуты назад
Верной дорогой идёте, трансформеры

Так вам и надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Majul 52 минуты назад
Нахер я это посмотрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
oleg Pesotsky Majul 4 минуты назад
Ну а вдруг столкнешься. А предупрежден значит вооружен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
...а что с [мат]?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
603
skorpin Час назад
Хью Хефнер не одобрил -бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gamak Час назад
Достали эти толерасты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кожар Час назад
Сука! Я только завтракать собрался - весь аппетит пропал. Идите в задницу с такими постами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
tchajkinvladim Час назад
Более всего удивило, что оказывается существует казахский PlayBoy))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Час назад
Их надо бить. Ногами. Тфу. Тошнит от [мат]..в.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer Час назад
Да блин, уже только ленивый не написал про этого казахского п-ра. Надоели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
ruslan d 2 часа назад
Ну все срослось и украинский и трансгендер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Набирающие популярность в сообществах
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#интересное#Россия#фильм#ДТП#кот#картинки
#животные#интересно#Прикол#забавно#люди#в мире#аварии#милота#съемка#Китай
#Юмор#кино#машина#автомир#СССР#позитив#дети#авто аварии#Автовсячина#комментарии
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Японцы требуют от трансгендеров стерилизации Японцы требуют от трансгендеров стерилизации Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер Британским гимнасткам приказали переодеваться вместе с мальчиками, которые хотят стать девочками Британским гимнасткам приказали переодеваться вместе с мальчиками, которые хотят стать девочками

На что жалуетесь?

Вернуться