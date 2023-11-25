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200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России

200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России

Автор:
25 ноября 2023 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Мурманская область   Россия   Финляндия   беженцы   кпп   мигранты   
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Из-за закрытия большинства финских КПП мигранты из Йемена, Сирии и других стран не прошли через границу. У многих из них нет шенгенских виз, а без этого разрешительные документы на въезд в вожделенную Европу не дают. Кто-то решил до конца пытать счастья, а пара сотен человек поняли, что в этой ситуации им и Россия подходит.

Россия - страна возможностей теперь и для мигрантов. Мало нам понаехавших из ближайших стран бывшего СССР - теперь в РФ начинают съезжаться беженцы из далёких государств, мечтавших о Европе. Россию до сего момента они рассматривали исключительно как транзитный пункт, но Финляндия, опасаясь наплыва новых беженцев предприняла ряд шагов, чтобы обезопасить себя от этой напасти.


Сначала финны закрыли 4 КПП. Из оставшихся четырех открытых лишь в двух мигрантам можно было подать заявление на въезд в Финляндию - "Вартиус" и "Салла". Это решение финских властей вызвало нешуточный ажиотаж. На российской стороне близ Костомукши можно было наблюдать сотни смуглолицых людей, ожидающих своей очереди на КПП.


Россияне - народ хлебосольный и добрый, поэтому для мигрантов были организованы пункты обогрева. Там же ожидающих прохождения через границу кормили горячими обедами и всячески ободряли. Но они хотели в Европу.




А Европа - и это закономерно - не хотела лишних нахлебников, и даже обвиняла РФ в создавшейся ситуации.


А потом Финляндия закрыла последние КПП, оставив лишь один пункт пропуска - самый северный, Райя-Йосепи в Мурманской области. В регионе ввели усиленный контроль за приезжающими мигрантами. На въезде и выезде из города стояли посты с обязательной проверкой документов - сообщил глава региона Андрей Чибис.

После этого решения Финляндии около 200 мигрантов, ожидавших перехода в лучшую жизнь, захотели остаться в РФ.


Этих иностранцев автобусами отправили в Санкт-Петербург.


Тем, кто все же вознамерился хоть чучелом хоть тушкой уехать в Европу, помогут. 55 иностранцев перевезут к единственному открытому с Финляндией погранпереходу "Лотта" в Кольском районе Заполярья. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрея Чибис. Он также сообщил, что до полного закрытия через КПП "Салла" успели выехать 58 человек.


Ситуация с закрытием практически всех КПП может продлиться не менее 3-х месяцев.

Несмотря на то, что это решение здорово бьет по экономике самой Финляндии, северный сосед менять его не собирается. По крайней мере, в ближайшее время. Что до иноземных беженцев, опасения, что их количество увеличится, конечно, есть. И как собирается РФ контролировать эту ситуацию, пока неизвестно.

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Метки: Ynews   Видео   Мурманская область   Россия   Финляндия   беженцы   кпп   мигранты   
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28  комментариев
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Dr. Killjoy Z Час назад
Акуительная новость. Ещё и арабов тут не хватало. А что значит остаться? Они тут вообще легально? Их депортировать по закону нужно.
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1k
Татьяна Баженова Минуту назад
А где мы подписывались принимать у себя и содержать беженцев из Африки? Таджики, узбеки - это не беженцы, а трудовые мигранты, с которыми у России официальные отношения. А африканцы кто? Да никто, которых надо кормить и создавать им (с какого-то перепуга) нормальные условия для жизни.
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555
стеклоВАТА 16 минут назад
НА.УЯ ЭТА ТОЛПА УШЛЕПКОВ СДАЛАСЬ!
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3k
Сергей Полчаса назад
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
В принципе я согласен заменить неграми многих приезжих из стран очень средней Азии, Туркмении, Таджикистана и прочих. Но!.. Но если негры в отличии от этих среднеазиатов будут соблюдать Наши законы!
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31k
Владимир Полчаса назад
А нахер они нам нужны? Это в эвропе их в жопы целуют, а нам бы со своими уже имеющимися разобраться.
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21k
иванов дмитрий 46 минут назад
Тут подоспели свежие новости..
.
Республика ожидает прибытие порядка 150 беженцев из Газы 25-26 ноября
В Дагестане местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа. Многие уже изъявили желание усыновить палестинских детей. Об этом рассказали Daily Storm в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Дагестана..
.
Почему все соседние мусульманские страны не горят желанием принимать палестинцев в новостях пока ничего не говорят.
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25k
СергейПименов 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
иванов дмитрий Час назад
Чтобы попасть из Сомали в Россию нужна виза.
Нашего посольства в Сомали нет.
Тк сомалийцев сейчас на границе с Финляндией не один и не два, то можно предположить, что этот транзит кто то организовал.
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19k
С.В. Час назад
своих обезьян нам мало что ли?
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19k
Shtoppi 2 часа назад
гнилая миграционная политика правителей РФ, доведет страну до состояния ес в его теперешнем состоянии касательно прибывания на его территории инвазивных видов из других ареалов обитания.
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Они рвутся в европы за жизнью на халяву, а у нас такое не прокатывает, не платят у нас таких пособий.
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104
Creative zloykoyot 52 минуты назад
Насчет присядут - сомнительно. И насчет поцелуев в жопу, я бы то же не был столь категоричен, зная "работу" наших полиционеров. Ведь они (полиционеры) иностранных специалистов готовы только зализать до смерти.
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3k
* You All 2 часа назад
решили они...обратно к себе пусть валят
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
А вот и таджикозаменители подъехали)
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301
iskra Ухалус Посовиномус 55 минут назад
Сомневаюсь, что эти мигранты захотят работать на стройках. У них цель - прорваться в Европу и жить на халяву. К тому же,думаю,у них с русским языком намного хуже,чем у таджиков.
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301
iskra Ухалус Посовиномус Полчаса назад
Ну почему же? Таджики плохо говорят и пишут на русском,но хотя бы можно понять, что хочет человек,и можно обьяснить ему, что делать. Таджики могут с ошибками,но заполнить какие-то документы. А как общаться с сомалийцем?
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