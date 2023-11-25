200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России

Из-за закрытия большинства финских КПП мигранты из Йемена, Сирии и других стран не прошли через границу. У многих из них нет шенгенских виз, а без этого разрешительные документы на въезд в вожделенную Европу не дают. Кто-то решил до конца пытать счастья, а пара сотен человек поняли, что в этой ситуации им и Россия подходит.
Россия - страна возможностей теперь и для мигрантов. Мало нам понаехавших из ближайших стран бывшего СССР - теперь в РФ начинают съезжаться беженцы из далёких государств, мечтавших о Европе. Россию до сего момента они рассматривали исключительно как транзитный пункт, но Финляндия, опасаясь наплыва новых беженцев предприняла ряд шагов, чтобы обезопасить себя от этой напасти.
Сначала финны закрыли 4 КПП. Из оставшихся четырех открытых лишь в двух мигрантам можно было подать заявление на въезд в Финляндию - "Вартиус" и "Салла". Это решение финских властей вызвало нешуточный ажиотаж. На российской стороне близ Костомукши можно было наблюдать сотни смуглолицых людей, ожидающих своей очереди на КПП.
Россияне - народ хлебосольный и добрый, поэтому для мигрантов были организованы пункты обогрева. Там же ожидающих прохождения через границу кормили горячими обедами и всячески ободряли. Но они хотели в Европу.
А Европа - и это закономерно - не хотела лишних нахлебников, и даже обвиняла РФ в создавшейся ситуации.
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А потом Финляндия закрыла последние КПП, оставив лишь один пункт пропуска - самый северный, Райя-Йосепи в Мурманской области. В регионе ввели усиленный контроль за приезжающими мигрантами. На въезде и выезде из города стояли посты с обязательной проверкой документов - сообщил глава региона Андрей Чибис.
После этого решения Финляндии около 200 мигрантов, ожидавших перехода в лучшую жизнь, захотели остаться в РФ.
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Этих иностранцев автобусами отправили в Санкт-Петербург.
Тем, кто все же вознамерился хоть чучелом хоть тушкой уехать в Европу, помогут. 55 иностранцев перевезут к единственному открытому с Финляндией погранпереходу "Лотта" в Кольском районе Заполярья. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрея Чибис. Он также сообщил, что до полного закрытия через КПП "Салла" успели выехать 58 человек.
Ситуация с закрытием практически всех КПП может продлиться не менее 3-х месяцев.
Несмотря на то, что это решение здорово бьет по экономике самой Финляндии, северный сосед менять его не собирается. По крайней мере, в ближайшее время. Что до иноземных беженцев, опасения, что их количество увеличится, конечно, есть. И как собирается РФ контролировать эту ситуацию, пока неизвестно.
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Республика ожидает прибытие порядка 150 беженцев из Газы 25-26 ноября
В Дагестане местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа. Многие уже изъявили желание усыновить палестинских детей. Об этом рассказали Daily Storm в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Дагестана..
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Почему все соседние мусульманские страны не горят желанием принимать палестинцев в новостях пока ничего не говорят.
Нашего посольства в Сомали нет.
Тк сомалийцев сейчас на границе с Финляндией не один и не два, то можно предположить, что этот транзит кто то организовал.