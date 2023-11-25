200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России

Россия - страна возможностей теперь и для мигрантов. Мало нам понаехавших из ближайших стран бывшего СССР - теперь в РФ начинают съезжаться беженцы из далёких государств, мечтавших о Европе. Россию до сего момента они рассматривали исключительно как транзитный пункт, но Финляндия, опасаясь наплыва новых беженцев предприняла ряд шагов, чтобы обезопасить себя от этой напасти.

Сначала финны закрыли 4 КПП. Из оставшихся четырех открытых лишь в двух мигрантам можно было подать заявление на въезд в Финляндию - "Вартиус" и "Салла". Это решение финских властей вызвало нешуточный ажиотаж. На российской стороне близ Костомукши можно было наблюдать сотни смуглолицых людей, ожидающих своей очереди на КПП.



