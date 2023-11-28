Кибер-танкист выместил проигрыш на 3-летнем пасынке и чуть не убил ребёнка

Как сообщают СМИ, ушиб был таким сильным, что малыша с тупой травмой живота срочно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. На осмотре у ребёнка диагностировали внутреннее кровотечение. Мальчика спешно прооперировали.

«Ребёнку проведена полостная операция, кровь из брюшной полости откачана, имеются подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние остаётся тяжелым», — рассказал собеседник агентства "Регнум".





Горе-"танкиста" разыскивала полиция, т.к. после инцидента он трусливо сбежал. Агентство ТАСС сообщило, что мужчина уже найден и задержан.



