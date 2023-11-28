Кибер-танкист выместил проигрыш на 3-летнем пасынке и чуть не убил ребёнка

После проигрыша в World of Tanks "отчим года" рассвирепел и обрушил свой гнев на малыша.
19-летний житель села Икряное (Астраханская область) так расстроился из-за "слитой" игры, что со всей силы швырнул пластиковую игрушку в ребёнка, игравшего неподалеку от компьютера. Мальчик упал на пол, где были разложены игрушки.
Как сообщают СМИ, ушиб был таким сильным, что малыша с тупой травмой живота срочно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. На осмотре у ребёнка диагностировали внутреннее кровотечение. Мальчика спешно прооперировали.
«Ребёнку проведена полостная операция, кровь из брюшной полости откачана, имеются подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние остаётся тяжелым», — рассказал собеседник агентства "Регнум".
Горе-"танкиста" разыскивала полиция, т.к. после инцидента он трусливо сбежал. Агентство ТАСС сообщило, что мужчина уже найден и задержан.
Следственный Комитет Астраханской области проводит проверку по факту инцидента. Известно, что семья ребёнка считалась благополучной. Мать малыша в момент происшествия работала, а за мальчиком во время её отсутствия приглядывал его отчим.
Что касается отчима, т.к. ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, произошедшее будет квалифицироваться по части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.
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