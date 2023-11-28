FISHKINET
Сообщество Криминал 2436 постов • 364 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Кибер-танкист выместил проигрыш на 3-летнем пасынке и чуть не убил ребёнка

Кибер-танкист выместил проигрыш на 3-летнем пасынке и чуть не убил ребёнка

Автор:
28 ноября 2023 09:55
Сообщество : Криминал
Метки: World of Tanks   Ynews   Астраханская область   геймер   госпитализация   дети   компьютерные игры   
1109
3

После проигрыша в World of Tanks "отчим года" рассвирепел и обрушил свой гнев на малыша.

19-летний житель села Икряное (Астраханская область) так расстроился из-за "слитой" игры, что со всей силы швырнул пластиковую игрушку в ребёнка, игравшего неподалеку от компьютера. Мальчик упал на пол, где были разложены игрушки.


Как сообщают СМИ, ушиб был таким сильным, что малыша с тупой травмой живота срочно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. На осмотре у ребёнка диагностировали внутреннее кровотечение. Мальчика спешно прооперировали.

«Ребёнку проведена полостная операция, кровь из брюшной полости откачана, имеются подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние остаётся тяжелым», — рассказал собеседник агентства "Регнум".


Горе-"танкиста" разыскивала полиция, т.к. после инцидента он трусливо сбежал. Агентство ТАСС сообщило, что мужчина уже найден и задержан.


Следственный Комитет Астраханской области проводит проверку по факту инцидента. Известно, что семья ребёнка считалась благополучной. Мать малыша в момент происшествия работала, а за мальчиком во время её отсутствия приглядывал его отчим.


Что касается отчима, т.к. ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, произошедшее будет квалифицироваться по части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: World of Tanks   Ynews   Астраханская область   геймер   госпитализация   дети   компьютерные игры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Колька Валеркин сын Час назад
Какой мужчина в 19 лет? 3.14здюк он епта. Какой из него отец семейства? Его отец на стенку кончил, так эту суку мухи выходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА Полчаса назад
Он сам по уровню развития как 3х летний,,, в танчики всё никак не наиграется дитятко... мамкин танкист плять. Видел подобного дауна в метро с татухой World of Tanks на всё предплечье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 54 минуты назад
Урод малолетний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
Набирающие популярность в сообществах
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#Юмор#история#ДТП#Россия#позитив#кража#подборка
#животные#Прикол#автомобили#интересное#аварии#факты#кино#СССР#конфликт#Жизнь
#интересно#в мире#автомир#забавно#дети#авто аварии#драка#США#Автовсячина#фильм
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил "Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками "Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над... Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали... В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками

На что жалуетесь?

Вернуться