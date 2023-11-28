Случайность, которая помогла раскрыть секрет многовековой давности

Нельзя сказать, что Иоганн тяготел к науке. Его больше привлекала популярная в те годы алхимия – философский камень, вечная жизнь, превращение железа в золото – это ли не прекрасно?

А аптекарская лавка была идеальным местом для экспериментов. Вдвойне удачно, что наставник юноши мэтр Ласкарис сам был адептом алхимии. После нескольких уличных спектаклей по якобы превращению разной ерунды в золото слава о молодом алхимике распространилась по стране. И его персона заинтересовала прусского короля Августа.