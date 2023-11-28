Случайность, которая помогла раскрыть секрет многовековой давности

История знает немало примеров того, как случайность положила начало чему-то новому и грандиозному.
Один из таких – пример простого парня Иоганна Фридриха Беттгера. И удачного стечения обстоятельств. Мальчик родился в 1682 году в небольшом немецком городке Шлайц. Отец рано умер, а мать после повторного замужества не слишком беспокоилась о судьбе первенца. И при первой возможности отдала подростка в ученики к аптекарю.
Нельзя сказать, что Иоганн тяготел к науке. Его больше привлекала популярная в те годы алхимия – философский камень, вечная жизнь, превращение железа в золото – это ли не прекрасно?
А аптекарская лавка была идеальным местом для экспериментов. Вдвойне удачно, что наставник юноши мэтр Ласкарис сам был адептом алхимии. После нескольких уличных спектаклей по якобы превращению разной ерунды в золото слава о молодом алхимике распространилась по стране. И его персона заинтересовала прусского короля Августа.
Какой монарх откажется от халявного золота? Прозвище Сильный правитель получил заслуженно – легко гнул ручищами подковы. А вот интеллект, похоже, не был сильной стороной личности Фридриха Августа I Саксонского.
Но парнишку доставили в Берлин, поместили под охрану, снабдили материалами и помощниками и чёткими рекомендациями: нужно много золота.
Оно никак не получалось. И тогда король изменил цель и велел Беттгеру озадачиться созданием фарфора. Зловредные китайцы бережно хранили его секрет аж с IX века. И изящные вещицы стоили баснословно дорого.
А тут ещё мода на расписной фарфор давала о себе знать. Наука мэтра Ласкариса не прошла даром. Уже в 1705 году Беттгеру удалось создать материал, который приглашённая комиссия уверенно назвала редким красным фарфором.
Но задача по созданию именно белого пока не была решена. Помогла случайность. Иоганн собирался на аудиенцию к королю и попросил цирюльника напудрить парик. Пудра, которую использовал мастер, показалась ему странной: слишком плотная и быстро скатывающаяся от прикосновения пальцев. Под видом пудры ушлый купец продал парикмахеру белую глину – каолин. И алхимик с воодушевлением принялся за опыт с веществом.
И утёр китайцам нос. Спустя 7 лет вынужденного пребывания в закрытой лаборатории Иоганн смог преподнести королю то, что было дороже золота – независимость от Китая. По крайней мере, в одной из важных отраслей экономики.
Благодарный монарх назначил изобретателя главой знаменитой Мейсенской мануфактуры. Иоганн, наконец, получил долгожданную свободу. Но относительную, поскольку за каждым шагом его приглядывали, дабы не допустить утечки данных.
Специфические условия работы, стресс, а потом и разгульный образ жизни вкупе с вредными привычками с дозволения благодарного монарха ускорили уход талантливого изобретателя. Иоганн скончался в возрасте всего 37 лет. Но остался в истории как удачливый новатор.
Источник:
- Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста
- "Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
- Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете
- Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер