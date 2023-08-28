История о том, как лангобардский король хотел жену проучить, но сам себя наказал

Обычай делать кубки для пиров из черепа поверженного врага уходит корнями в седую древность. Старейшая чаша-череп датирована 14700 годом до настоящего времени. Поэтому нет ничего странного в том, что варвар использовал в качестве материала для кубка череп своего фактического тестя.

В общем, попивал бы себе винцо и хвастался перед товарищами. Но захотелось Альбоину в очередной раз показать молодой жене её место. И он, цинично ухмыляясь, протянул Розамунде кубок с предложением помянуть отца.