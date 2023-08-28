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История о том, как лангобардский король хотел жену проучить, но сам себя наказал

История о том, как лангобардский король хотел жену проучить, но сам себя наказал

Автор:
28 августа 2023 10:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Альбоин   Розамунда   воин   государство   история   король   лангобарды   месть   случай   смерть   
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Лангобарды – древнегерманское племя, пару веков населявшее часть Италии. Ничем выдающимся до завоевания и ассимиляции с другими народами не прославилось. Пожалуй, за исключением этой истории.

Основателем Лангобардского королевства считается Альбоин – отважный и деятельный король, который как-то на поле боя разгромил короля другого племени по имени Кунимунд. Мужчина погиб в сражении, а его миленькую дочь Розамунду Альбоин определил в свой гарем, а потом и в жёны  взял.

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Обычай делать кубки для пиров из черепа поверженного врага уходит корнями в седую древность. Старейшая чаша-череп датирована 14700 годом до настоящего времени. Поэтому нет ничего странного в том, что варвар использовал в качестве материала для кубка череп своего фактического тестя.

В общем, попивал бы себе винцо и хвастался перед товарищами. Но захотелось Альбоину в очередной раз показать молодой жене её место. И он, цинично ухмыляясь, протянул Розамунде кубок с предложением помянуть отца.

Та сразу всё поняла. Но и отказываться и привлекать внимание не стала – испила вина, глупо похихикала. Дескать, как так и надо. Но в сердце красавицы с этого момента поселилась жгучая чёрная ненависть. Если смерть отца она понять и простить смогла, всё же относительно справедливый исход сражения, то такого циничного издевательства прощать не стала.

И стала Розамунда думать, как ей ненавистному муженьку отомстить. Помощником в заговоре стал Гельмигис, который приходился королю оруженосцем и молочным  братом. Тот посоветовал королеве привлечь к участию в заговоре Передея – воина небывалой силы. Мужчина отказался. Но он давно положил глаз на служанку Розамунды. Даже не то что положил – парочка давно дружила телами. И в одну из ночей под покровом темноты королева заняла место служанки и предалась утехам с Передеем.

Когда тот наутро с ужасом  обнаружил в постели королеву, то та не дала ему возможности особо долго думать. И заявила, что либо он помогает ей избавиться от мужа, либо она прямо сейчас идёт и обо всём рассказывает королю. Второй вариант – верная смерть. Первый, в общем, тоже, но был малюсенький шанс вывернуться из лап костлявой.

Розамунда вынесла из покоев мужа всё оружие. А меч надёжно привязала к изголовью так, что его нельзя было быстро вытащить из ножен. Когда стражники ворвались в покои короля, противопоставить нападавшим было нечего. И гордый основатель маленькой империи пал. А всё потому что разозлил жену.

У Розамунды и Гельмигиса дальше всё сложилось тоже не особенно радужно. Но за смерть отца и моральное унижение женщина отомстила.

Источник:

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Метки: Альбоин   Розамунда   воин   государство   история   король   лангобарды   месть   случай   смерть   
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Кунимунд и Розамунда...
Эпичненько...
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27k
Андрей 23 минуты назад
РозамУнда, путь подытожили весь,
РозамУнда, делать нам нечего здесь,
РозамУнда, ждёт меня город родной,
Час прощанья РозамУнда,
Уезжаем мы домой.


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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
А че сама то не прирезала или не траванула?
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