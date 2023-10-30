Огорчённые аристократы и история одного случайного успеха

В результате случайность не только обеспечила возможность широким слоям населения носить фиолетовую одежду, ограничение на которую издавна устанавливали церковники и правители, но и сделала юношу миллионером. А поскольку цена краски была мизерной, то такие вещи отныне мог позволить себе каждый. Монаршим особам и их приближённым уже не интересно стало быть как все. И традиция носить пурпур постепенно себя исчерпала.