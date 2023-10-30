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Огорчённые аристократы и история одного случайного успеха

Огорчённые аристократы и история одного случайного успеха

Автор:
30 октября 2023 13:45
Сообщество : Истории
Метки: Уильям Генри Перкин   изобретение   король   краска   моллюск   оттенок   пурпур   случайность   фиолетовый   цвет   
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Пурпур – королевский цвет. Из-за его редкости и сложности изготовления краски даже император Аврелиан не позволил собственной супруге приобрести фиолетовое платье из шёлка. За примечательную вещичку пришлось бы отдать его вес в золоте.

Вплоть до 1856 года фиолетовый краситель получали из железистой слизи моллюсков под названием иглянка. Добыча материала уже сама по себе была целым квестом. Ловили бедняжек с помощью специальных снастей с мясной приманкой. Затем помещали добычу в ёмкости и на небольшом огне вываривали для получения ценного секрета, который иглянки в природе использовали для усыпления жертвы.

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Готовый краситель получался желтоватым. А окрашенная ткань на солнце меняла оттенок. Работа была мало того что грязной, так ещё и дико вонючей. Жуткий смрад въедался в одежду, кожу и волосы. Моллюсков довольно быстро почти что извели, поскольку бедняги не успевали воспроизводиться: на изготовление всего 30 граммов краски уходило порядка 20 тыс. экземпляров.

А потом случилась небольшая ошибка. Уильям Генри Перкин (1838-1907) – молодой химик-лаборант корпел в лаборатории над заданием  наставника. Ему следовало выделить из коры хинного дерева хинин – вещество, использующееся для лечения малярии.

В ходе опытов Перкин случайно получил необычное вещество – осадок фиолетово-коричневого оттенка. Уильям попробовал заменить кору на анилин. В результате субстанция получилась уже ярко-пурпурной и отлично окрашивала ткань.

Причём насыщенность и яркость цвета сохранялись даже после стирки и воздействия солнечных лучей. В августе 1856 года Перкин, которому было всего 18 лет, подал заявку на получение патента на синтетический краситель мовеин.

В результате случайность не только обеспечила возможность широким слоям населения носить фиолетовую одежду, ограничение на которую издавна устанавливали церковники и правители, но и сделала юношу миллионером. А поскольку цена краски была мизерной, то такие вещи отныне мог позволить себе каждый. Монаршим особам и их приближённым уже не интересно стало быть как все. И традиция носить пурпур постепенно себя исчерпала.

Впрочем, Перкин не возгордился. И продолжил работу и исследования, заслуженно получив звание отца химической промышленности.

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Метки: Уильям Генри Перкин   изобретение   король   краска   моллюск   оттенок   пурпур   случайность   фиолетовый   цвет   
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Sapsan Час назад
Вот откуда пошло "пурпурная мантия монарха"
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Николай 36 минут назад
"... носить фиолетовую одежду, ограничение на которую издавна устанавливали церковники и правители". Не понял, какие ограничения они устанавливали? Это же рынок, не хочешь покупать - иди мимо (как сделал император Аврелиан)
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