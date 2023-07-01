Петербургский химик, который в своей аптеке грифонов разводил

А ещё химик отыскал способ открыть дверь между мирами и провести в наш сказочных созданий – грифонов. Во дворе аптеки Пеля на Васильевском острове располагалась лаборатория, где, как шептались петербуржцы, химик выводил крылатых существ. По ночам они покидали башню (сохранившаяся труба лаборатории, которую в наши дни называют Башней Грифонов) и носились по округе, пугая жителей. Дневной свет делал грифонов невидимыми, поэтому когда по многочисленным жалобам проходили проверки, то проверяющие покидали обитель грифонов ни с чем.