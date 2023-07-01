Петербургский химик, который в своей аптеке грифонов разводил

Санкт-Петербург – город мистический. Дух истории витает в хитросплетениях дворов-колодцев и живёт в стенах старинных зданий. А эта история неоднозначная, но тем и привлекательная. Ведь её герой, что называется, смешал лёд и пламень – науку и магию.
Александр Васильевич Пель (1850-1908) – блестящий русский химик, педагог, исследователь и издатель собственного журнала. На его счету множество научных трудов, открытий и регалий. Но речь пойдёт не о них. А о, так сказать, побочном увлечении фармацевта.
Александр Васильевич владел одной из старейших в городе аптек. Помимо этого компании, которую Пель основал вместе со старшими сыновьями, принадлежали склады, библиотеки, лаборатории и не только. Пель придумал надёжный способ хранения лекарственных препаратов в ампулах из стекла. Он плотно занимался вопросами хранения и дозирования растворов для инъекций, в числе первых внедрил практику применения антисептиков.
Создавал химик и собственные препараты, на современный взгляд довольно специфические, типа соли от насморка или средства для улучшения потенции на основе семенной жидкости животных. Это информация на уровне слухов того времени, ведь своих секретов Пель не выдавал.
Особенно в части алхимических опытов. Почему бы и нет, ведь эти науки шествуют рука об руку. И располагая солидной технической и сырьевой базой, можно параллельно основным задачам заняться и поиском философского камня. Жители города поговаривали, что Пелю удалось его найти.
А ещё химик отыскал способ открыть дверь между мирами и провести в наш сказочных созданий – грифонов. Во дворе аптеки Пеля на Васильевском острове располагалась лаборатория, где, как шептались петербуржцы, химик выводил крылатых существ. По ночам они покидали башню (сохранившаяся труба лаборатории, которую в наши дни называют Башней Грифонов) и носились по округе, пугая жителей. Дневной свет делал грифонов невидимыми, поэтому когда по многочисленным жалобам проходили проверки, то проверяющие покидали обитель грифонов ни с чем.
Вера в мистику оказалась настолько сильной, что есть немало и современников, искренне верящих, что порождения опытов Пеля до сих пор живут в башне (которая выполняла прозаичную функцию по маскировке дымохода). И некоторым особенно терпеливым зрителям даже удаётся разглядеть тени грифонов и их отражения в окнах соседних домов.
А в 90-х на башне стали появляться таинственные цифры. Их любители мистики тут же назвали формулой счастья, которую когда-то вывел Пель. Только с расшифровкой возникли проблемы. В действительности они оказались проектом одного питерского художника – Алексея Костромы. Но обновляться они продолжили и дальше, уже без его участия.
Кто это делает, подстёгивая интерес к зданию, где сейчас находится музей? Неизвестно. Впрочем, причастность грифонов нельзя исключать. Ведь они существуют, пока не доказано обратное, и очень хотят, чтобы каждый человек мог получить свой кусочек счастья.
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