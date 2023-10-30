Любовь и ненависть португальских правителей

Современникам Средневековье кажется эпохой романтичной и прекрасной. Но в действительности жестокости в то время было в избытке. Впрочем, как и любви. И история этого короля служит ярким тому доказательством.
Ко двору португальского короля Афонсу IV в 1340 году прибыла делегация, доставившая невесту сыну – кастильскую принцессу Констансу Мануэль. Девушка всем взяла – и внешностью, и умом. Но внимание 20-летнего наследника престола Педру привлекла фрейлина из свиты невесты – Инес де Кастро. Инеш, как на свой манер её называли португальцы, была ослепительно красива и привлекала внимание не только принца.
От взгляда невесты не укрылся блеск глаз наречённого. Но король, зная пылкий нрав своего сына, утешил Констансу: дескать, сын перебесится, получив своё, и семейная жизнь потечёт спокойно и тихо.
Но в своих прогнозах Афонсу IV ошибся. Холодная красавица игнорировала признания пылкого влюблённого. Но в итоге через несколько лет сдалась. Когда Констанса умерла в родах, Педру женился на любимой. Но король брак сына не признал: не была обычная фрейлина ровней наследнику трона. Даже рождение внуков не растопило сердце старого короля.
Педру велел построить для жены отдельный замок, чтобы оградить женщину от политических дрязг. Инеш проводила у небольшого фонтана в саду долгие часы в ожидании мужа, занятого делами государственными. И плакала. Прислуга, а затем и жители окрестностей назвали местечко Фонтаном слёз…
Известие о рождении очередного сына, который мог бы помешать престолонаследию законного ребёнка от покойной Констансы, окончательно выбило короля из колеи. В отсутствие сына он прибыл к невестке. Женщина обрадовалась, решив, то свёкор сменил гнев на милость. Но король потребовал, чтобы она с детьми немедленно покинула Португалию. Инеш отказалась. И поплатилась за отказ жизнью.
Известие о смерти любимой превратило жизнь Педру в существование. Он удалился от дел и вернулся в Коимбру ко двору только после известия о том, что старый король при смерти. Сын лишь молча перекрестил умирающего и покинул дворец. Двоих придворных, совершивших убийство, он нашёл и жестоко отомстил – вырезал из груди сердца. Третий к тому времени успел покинуть Пиренейский полуостров.
25 июня 1360 года новоиспечённый король приказал придворным собраться у собора святой Марии. И объявил, что Инеш де Каштру была его законной супругой. А посему каждый должен воздать усопшей королевские почести.
В соборе на троне восседала мёртвая королева. Полуистлевшая, поскольку тело извлекли из склепа спустя 6 лет после смерти. Каждый придворный должен был присягнуть покойнице на верность, встав на колено и поцеловав руку. Отказаться никто не посмел.
По мнению историков, действо король организовал, чтобы на законных основаниях похоронить жену в королевской усыпальнице. По распоряжению Педру I для Инеш был сооружён роскошный саркофаг. Рядом с которым установлен другой, для самого Педру. Спустя 10 лет правитель упокоился в нём, веря, что в день Страшного суда снова увидит свою возлюбленную.
В силу давности веков сложно отделить правду от вымысла в этой печальной и трогательной истории. Но она вдохновила на создание произведений таких мастеров как Луиш де Камоэнс, Вольтер, Виктор Гюго и Стендаль. В 2009 году на экраны вышел фильм «Мёртвая королева», главные роли в котором сыграли Гаэлль Бона и Тома Жуанне.
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