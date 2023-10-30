Любовь и ненависть португальских правителей

Но в своих прогнозах Афонсу IV ошибся. Холодная красавица игнорировала признания пылкого влюблённого. Но в итоге через несколько лет сдалась. Когда Констанса умерла в родах, Педру женился на любимой. Но король брак сына не признал: не была обычная фрейлина ровней наследнику трона. Даже рождение внуков не растопило сердце старого короля.

Педру велел построить для жены отдельный замок, чтобы оградить женщину от политических дрязг. Инеш проводила у небольшого фонтана в саду долгие часы в ожидании мужа, занятого делами государственными. И плакала. Прислуга, а затем и жители окрестностей назвали местечко Фонтаном слёз…