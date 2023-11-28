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На южных пляжах США найдены "ведьмины бутылки"

На южных пляжах США найдены "ведьмины бутылки"

Автор:
28 ноября 2023 10:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бутылка   Ведьма   США   заклинание   мексиканский залив   находка   
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Суеверным любителям пляжного отдыха, заметившим блеск стекла на берегу Мексиканского залива, следует проявить осторожность - на побережье появляются "ведьмины бутылки" с пугающим содержимым. По словам экспертов, их начали изготавливать несколько веков назад для "погребения злых духов".

С 2017 года на пляж вблизи города Корпус-Кристи, штат Техас выбросило восемь таких диковинок. Джейс Таннелл из Института Харта по изучению Мексиканского залива выловил последнюю бутылку 15 ноября. Моллюски, скопившиеся на зеленом стекле, указывают на то, что изделие довольно долго проплавало.


"Меня они не пугают, но я не собираюсь их открывать, - говорит Таннелл в интервью. - Ведь в них должны быть заклинания и прочее. Зачем рисковать?".

Свои оккультные находки он хранит на заднем дворе дома.

"Моя жена говорит, что я могу приносить домой ракушки, но не бутылки с заклятиями".

Бутылки могут быть наполнены растениями, ногтями, волосами и даже кровью.

Около 200 таких предметов были найдены подрядчиками и домовладельцами в стенах зданий и на участках в Великобритании.

По данным отдела науки и общества Университета Макгилла, в XVI и XVII веках люди верили в ведьм и их способность вызывать болезни. Но от злых чар можно было защититься, поймав их в "ведьмину бутылку", которая при правильной подготовке отражала само заклинание и одновременно мучила колдунью, в результате чего она снимала заклятие, а жертва выздоравливала.


Бутылки, в которых находились металлические предметы, прятали у очага, чтобы "зарядить их энергией и разрушить заклинание ведьмы".

Другие закапывали на углу участка или, согласно некоторым традициям, в навозной куче.

Таннелл отметил, что заклинатели выбрасывают свои бутылки в океан или же сначала в реку, а затем течение выносит сосуд в открытые воды.

Часть "ведьминых бутылок" - изготовленные на Гаити небольшие сосуды для хранения уксуса. Вероятно, артефакты приносит из стран Карибского бассейна и Южной Америки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бутылка   Ведьма   США   заклинание   мексиканский залив   находка   
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34k
Fat Lynx Час назад
"Меня они не пугают, но я не собираюсь их открывать, - говорит Таннелл в интервью. - Ведь в них должны быть заклинания и прочее. Зачем рисковать?". - Прослеживается чисто научный подход...
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45k
Цыц тут у меня Час назад
А когда появились винтовые пробки?
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81
Топор плывёт Цыц тут у меня 54 минуты назад
Сколько себя помню, они всегда были.
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