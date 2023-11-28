На южных пляжах США найдены "ведьмины бутылки"

"Меня они не пугают, но я не собираюсь их открывать, - говорит Таннелл в интервью. - Ведь в них должны быть заклинания и прочее. Зачем рисковать?".

Свои оккультные находки он хранит на заднем дворе дома.

"Моя жена говорит, что я могу приносить домой ракушки, но не бутылки с заклятиями".