Во Внуково в отправленной в США посылке обнаружили человеческий череп

На место происшествия прибыли специалисты, которые довольно быстро установили, что в посылке находится не кусок пластика, а вполне себе настоящий череп человека, скончавшегося около 10 лет назад.

Отправителем странной посылки была некая москвичка по имени Ирина Лапина, получателем в Соединенных Штатах значился житель Чикаго Том Бубан, являющийся предпринимателем. Как установили специалисты, прежде он владел строительной компанией и был аналитическим экспертом в банке Capital One.