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Во Внуково в отправленной в США посылке обнаружили человеческий череп

Во Внуково в отправленной в США посылке обнаружили человеческий череп

Автор:
10 апреля 2023 22:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Посылка   США   аэропорт   внуково   находка   следственный комитет   череп   
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Посылка с необычным содержимым была обнаружена в столичном аэропорту Внуково. Внутри коробки находился человеческий череп. Посылка была отправлена из Москвы в США. По документам содержимое коробки проходило как пластиковая анатомическая модель.

На место происшествия прибыли специалисты, которые довольно быстро установили, что в посылке находится не кусок пластика, а вполне себе настоящий череп человека, скончавшегося около 10 лет назад.

Отправителем странной посылки была некая москвичка по имени Ирина Лапина, получателем в Соединенных Штатах значился житель Чикаго Том Бубан, являющийся предпринимателем. Как установили специалисты, прежде он владел строительной компанией и был аналитическим экспертом в банке Capital One.

Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения черепа. В данный момент устанавливается, точно ли останки были адресованы американцу. Также выясняется, кем был погибший.

Источник:

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Метки: Москва   Посылка   США   аэропорт   внуково   находка   следственный комитет   череп   
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3  комментария
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
какая то нездоровая тяга на западе к мёртвым.
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148
AnSal 8 минут назад
Берлиоз?
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818
Бывалый Час назад
Устанавливается. Действительно ли череп принадлежит отправителю или получателю, или череп принадлежит третьей персоне.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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70454



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