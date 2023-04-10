Посылка с необычным содержимым была обнаружена в столичном аэропорту Внуково. Внутри коробки находился человеческий череп. Посылка была отправлена из Москвы в США. По документам содержимое коробки проходило как пластиковая анатомическая модель.
На место происшествия прибыли специалисты, которые довольно быстро установили, что в посылке находится не кусок пластика, а вполне себе настоящий череп человека, скончавшегося около 10 лет назад.
Отправителем странной посылки была некая москвичка по имени Ирина Лапина, получателем в Соединенных Штатах значился житель Чикаго Том Бубан, являющийся предпринимателем. Как установили специалисты, прежде он владел строительной компанией и был аналитическим экспертом в банке Capital One.
Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения черепа. В данный момент устанавливается, точно ли останки были адресованы американцу. Также выясняется, кем был погибший.
Источник:
- Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон опять спёр чемодан в аэропорту
- Череп человека из Петралонской пещеры поставил под сомнение теорию происхождения человечества
- Финское посольство в Москве закидали кувалдами
- Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах
- Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан