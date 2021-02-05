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Мужчина потерял кошелёк, работая в Антарктиде, но пропажа нашла владельца спустя полвека

Мужчина потерял кошелёк, работая в Антарктиде, но пропажа нашла владельца спустя полвека (5 фото)

Автор:
05 февраля 2021 20:59
Сообщество : Истории
Метки: антарктида   бумажник   документы   кошелёк   находка   потеря   сша   
981
5
91-летний военно-морской метеоролог Пол Гришэм провел год в Антарктиде, отслеживая погодные условия.
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Метки: антарктида   бумажник   документы   кошелёк   находка   потеря   сша   
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4  комментария
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6
Дмитрий Кочегаров 50 минут назад
У меня папа механик на рыболовецком судне, в Мурманске. Почту на суда раньше доставляли через базу в Норвегии, я отправлял ему письмо ещё будучи школьником младших классов, сейчас мне 35 пару лет назад в ВК ко мне постучался человек и спросил как зовут моего батю, оказалось письмо завалилось где то и сейчас при разборе-демонтаже станции нашлось моё письмо, в общем получил его папа приблизительно через 20 лет))
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Миша 20 минут назад
Нафига ему был нужен кошелёк в Антарктиде, с пингвинами торговать
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Андрей Полозов Час назад
В 1967 году ламинировали документы?
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Засланный Андрей Полозов 48 минут назад
Да, тогда пластики уже выпускались промышленным способом и их было множество.
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