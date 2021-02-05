Мужчина потерял кошелёк, работая в Антарктиде, но пропажа нашла владельца спустя полвека

91-летний военно-морской метеоролог Пол Гришэм провел год в Антарктиде, отслеживая погодные условия.
В октябре 1967 года метеоролог ВМС Пол Гришэм отправился в Антарктиду, где работал синоптиком на научной станции и в аэропорту на острове Росса. Тринадцать месяцев спустя он вернулся к своей семье в Калифорнию, но уже без бумажника.
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И только некоторое время назад, когда собирались сносить эту научную станцию, за шкафом был найден потерянный кошелёк. В нём были удостоверение личности, права, налоговые декларации, несколько рецептов и инструкция как вести себя в случае атомной, биологической или химической атаки. По базам данных энтузиасты разыскали Гришэма, и уже 29 января мужчина получил пухлый конверт с потерянной собственностью.
Журналистам Гришэм рассказал, что в Антарктиде было интересно, но очень утомительно из-за низких температур и постоянных простуд.
Дедушка поблагодарил сыщиков-любителей, которые помогли вернуть старую вещь и обновить воспоминания о молодости.
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