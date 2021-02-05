Мужчина потерял кошелёк, работая в Антарктиде, но пропажа нашла владельца спустя полвека

И только некоторое время назад, когда собирались сносить эту научную станцию, за шкафом был найден потерянный кошелёк. В нём были удостоверение личности, права, налоговые декларации, несколько рецептов и инструкция как вести себя в случае атомной, биологической или химической атаки. По базам данных энтузиасты разыскали Гришэма, и уже 29 января мужчина получил пухлый конверт с потерянной собственностью.