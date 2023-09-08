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Супруги обнаружили, что стена в их новом доме забита пустыми бутылками

Супруги обнаружили, что стена в их новом доме забита пустыми бутылками

Автор:
08 сентября 2023 09:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бутылка   дом   мир   находка   стена   фотография   
1687
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Кэти и Рой Аукамп из Нью-Джерси приобрели дом. Всего через два дня после переезда супругам пришлось столкнуться с проблемой затопления подвала после сильных штормов, и именно тогда они сделали неожиданную находку.

Кэти рассказывает: "Мужу пришлось снимать мокрый гипсокартон, и все эти бутылки высыпались из стены".

На видео пустые бутылки из-под рома рассыпаются по полу, а Рой, кажется, от удивления теряет дар речи.

Аукамп поделились роликом в соцсетях. Один из комментаторов написал: "Вы купили дом у самого капитана Моргана!"

Позже Кэти написал бывший владелец дома: "Человек, который спрятал бутылки, увидел это популярное видео и связался с нами. Он сказал, что бутылок еще сотни, и признался, что уже три года не употребляет алкоголь".


Несколько месяцев назад еще одна семья раскрыла пугающую тайну своего викторианского дома в Сассексе, Великобритания. Во время реконструкции здания Стивен и Кэролайн Спаркс обнаружили за стеной ванной комнаты потайное помещение, в котором стояла только одна железная кровать.

Изначально эта комната использовалась для хранения угля. Также было окошко снаружи, через которое засыпали уголь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бутылка   дом   мир   находка   стена   фотография   
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13  комментариев
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566
ghor Час назад
Ничего вы не понимаете, это утеплитель!
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12k
Кот Бегемот 19 минут назад
И всё, бл@, пустые – ОБИДНО!
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25k
Slawa49 Полчаса назад
тот кто ныкал бутылки стабилен в предпочтениях)))) только Ром "капитан Морган")))))))) может быть ремонт делали пираты??)))))))))
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12k
Rus77 45 минут назад
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60k
pynh 55 минут назад
Вот я не понимаю, как можно не заметить такое большое помещение? Насколько огромный должен быть дом? Ты же понимаешь масштаб своего дома, стены, перегородки. А тут целое помещение за стеной ванны, всего-то.
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47k
Aleksandr Час назад
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31k
БамбарбияКиргуду Час назад
Хорошо хоть не презервативы.
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5k
Babangdida 2 часа назад
А у мужа глаза такие невинные... Хотя, тот кто выпил столько этой дряни (Cap.Morgan), наверное уже пациент...
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