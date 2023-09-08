Супруги обнаружили, что стена в их новом доме забита пустыми бутылками

Кэти и Рой Аукамп из Нью-Джерси приобрели дом. Всего через два дня после переезда супругам пришлось столкнуться с проблемой затопления подвала после сильных штормов, и именно тогда они сделали неожиданную находку.
Кэти рассказывает: "Мужу пришлось снимать мокрый гипсокартон, и все эти бутылки высыпались из стены".
На видео пустые бутылки из-под рома рассыпаются по полу, а Рой, кажется, от удивления теряет дар речи.
Аукамп поделились роликом в соцсетях. Один из комментаторов написал: "Вы купили дом у самого капитана Моргана!"
Позже Кэти написал бывший владелец дома: "Человек, который спрятал бутылки, увидел это популярное видео и связался с нами. Он сказал, что бутылок еще сотни, и признался, что уже три года не употребляет алкоголь".
Несколько месяцев назад еще одна семья раскрыла пугающую тайну своего викторианского дома в Сассексе, Великобритания. Во время реконструкции здания Стивен и Кэролайн Спаркс обнаружили за стеной ванной комнаты потайное помещение, в котором стояла только одна железная кровать.
Изначально эта комната использовалась для хранения угля. Также было окошко снаружи, через которое засыпали уголь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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