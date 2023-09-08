Супруги обнаружили, что стена в их новом доме забита пустыми бутылками

На видео пустые бутылки из-под рома рассыпаются по полу, а Рой, кажется, от удивления теряет дар речи.

Аукамп поделились роликом в соцсетях. Один из комментаторов написал: "Вы купили дом у самого капитана Моргана!"

Позже Кэти написал бывший владелец дома: "Человек, который спрятал бутылки, увидел это популярное видео и связался с нами. Он сказал, что бутылок еще сотни, и признался, что уже три года не употребляет алкоголь".