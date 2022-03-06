Американка нашла в своем доме тайник с сотнями любовных писем

Анна Прилламан даже не подозревала, какую трогательную тайну хранит ее дом в Ричмонде, пока во время весенней уборки не нашла на чердаке потайную дверь, ведущую в маленькую комнату, сообщает WTVR-TV.
Женщине не понадобился ключ, поскольку дверь закрывалась на простую защелку. В потайной комнате она нашла две коробки, набитые сотнями писем, отправленных девушке по имени Бетти Сью от молодого человека по имени Вэнс.
По содержанию писем Прилламан определила, что Вэнс влюбился в Бетти, когда познакомился с ней в средней школе. Письма были написаны курсивом и явно рассказывали историю любви.
«Привет, милая. Как поживает моя малышка? Когда мы не вместе, я знаю в точности нужные слова, которые использовал бы, чтобы обо всём тебе рассказать. Но когда мы вместе, единственное, что мне приходит в голову, это «Я люблю тебя». Вэнс», — говорилось в одном из писем.
Чтение этих писем казалось Прилламан вторжением в личную жизнь Вэнса и Бетти, но она не смогла их выбросить. Поэтому женщина решила попытаться найти родственников пары в социальных сетях и вернуть им любовные послания, написанные 70 лет назад. Всего через несколько дней она нашла зацепку.
Прилламан связалась с Далтоном Лонгом, который жил в Портленде, штат Орегон, почти в 5 000 километрах от нее. 30-летний Лонг подтвердил, что после долгой переписки Вэнс и Бетти в конце концов поженились и прожили в браке 50 лет. А знал он это потому, что они были его бабушкой с дедушкой.
«Для меня они были «Би» и «Деда». Для остального мира они были Бетти МакГи Лонг и Вэнс Хершел Лонг, — сказал Лонг WTVR. — Добавить слова к тому периоду их жизни будет невероятно».
Лонг вырос в доме Прилламан в штате Вирджиния, но даже не подозревал о потайной комнате. Мать Лонга забрала коробки с письмами и в ближайшее время отправит ее сыну в Орегон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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