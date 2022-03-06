Американка нашла в своем доме тайник с сотнями любовных писем

По содержанию писем Прилламан определила, что Вэнс влюбился в Бетти, когда познакомился с ней в средней школе. Письма были написаны курсивом и явно рассказывали историю любви.

«Привет, милая. Как поживает моя малышка? Когда мы не вместе, я знаю в точности нужные слова, которые использовал бы, чтобы обо всём тебе рассказать. Но когда мы вместе, единственное, что мне приходит в голову, это «Я люблю тебя». Вэнс», — говорилось в одном из писем.

Чтение этих писем казалось Прилламан вторжением в личную жизнь Вэнса и Бетти, но она не смогла их выбросить. Поэтому женщина решила попытаться найти родственников пары в социальных сетях и вернуть им любовные послания, написанные 70 лет назад. Всего через несколько дней она нашла зацепку.