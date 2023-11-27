22 неизвестных факта о фильме «Социальная сеть», который Марк Цукерберг один раз даже похвалил

3. Как часто случается, идея написания книги о Facebook* появилась случайно. Мецрих получил по электронной почте письмо от старшекурсника Гарварда (который Мецрих сам окончил в 1991 году) с рассказом о неизвестном создателе социальной сети. Увлекшись идеей, он познакомился с Эдуардо Саверином, который с удовольствием вывалил ему всё накопившееся. Сам Марк Цукерберг с автором книги никогда не встречался, посчитав, что его работа не заслуживает внимания.

3.1. Бен Мецрих считает, что в фильме Цукерберга изобразили «немного большим мудаком, чем в книге».

3.2. Цукерберг всё же посмотрел «Сеть» и его единственный комментарий состоял в том, что в фильме точно отображена его манера одеваться. Действительно, одежду Айзенбергу подбирали по публичным фотографиям Цукерберга.