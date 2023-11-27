22 неизвестных факта о фильме «Социальная сеть», который Марк Цукерберг один раз даже похвалил

В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей - Facebook*.
1. Мало кто знает, что сценарий фильма был написан по следам книги Бена Мецриха (иногда фамилию переводят как Мезрич) «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook*, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве», выпущенной в 2009 г.
2. За свою карьеру Мецрих выпустил 12 книг, две из которых были экранизированы. Причём обе с подачи Кевина Спейси, который в «Социальной сети» выступил исполнительных продюсером, а в фильме «Двадцать одно» ещё и исполнителем одной из ролей.
3. Как часто случается, идея написания книги о Facebook* появилась случайно. Мецрих получил по электронной почте письмо от старшекурсника Гарварда (который Мецрих сам окончил в 1991 году) с рассказом о неизвестном создателе социальной сети. Увлекшись идеей, он познакомился с Эдуардо Саверином, который с удовольствием вывалил ему всё накопившееся. Сам Марк Цукерберг с автором книги никогда не встречался, посчитав, что его работа не заслуживает внимания.
3.1. Бен Мецрих считает, что в фильме Цукерберга изобразили «немного большим мудаком, чем в книге».
3.2. Цукерберг всё же посмотрел «Сеть» и его единственный комментарий состоял в том, что в фильме точно отображена его манера одеваться. Действительно, одежду Айзенбергу подбирали по публичным фотографиям Цукерберга.
4. Шон Паркер на вопрос насколько фильм соответствует реальности ответил, что он, конечно, тогда зажигал, но не настолько. Паркер также вспоминал, что Джастин Тимберлейк пытался с ним познакомиться, чтобы лучше войти в роль. Он отказал актёру, сказав, что знакомство не поможет, так как Паркер в сценарии Аарона Соркина не имеет ничего общего с настоящим.
5. Во время одного из предварительных слушаний Дивья Нарендра (Макс Мингелла), партнёр братьев Уинклвосс, говорит «Марк стал самым популярным человеком в Гарварде, обставив 19 нобелевских лауреатов, 15 обладателей «Пулитцера», двух будущих олимпийцев и кинозвезду». Юрист Цукерберга задаёт вопрос «И кто у нас кинозвезда?», но не получает на него ответа. Эта кинозвезда – Натали Портман (настоящее имя - Нета-Ли Хершлаг).
6. Именно Портман (тоже выпускница Гарварда 2003 года) всячески помогала Аарону Соркину в процессе написания сценария и даже собрала ради этого большой званый ужин, пригласив на него
многих известных выпускников, чтобы познакомить Соркина с внутренней кухней Гарварда.
7. Джесси Айзенберг диагностирован обсессивно-компульсивным расстройством. Это обстоятельство поставило исполнение роли на грань невозможного: актёр признавался, что ему было чертовски сложно ладно и быстро излагать мысли своего персонажа.
8. Саундтрек к фильмы написал лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс. Это не первая работа Резнора и Финчера: в фильме «Семь» во время вступительных титров звучит ремикс песни «Closer», плюс догадайтесь, кто снял клип на песню «Only».
8.1. Резнор и Аттикус дважды получали «Оскара» за совместную работу над фильмами: в 2011 г. за «Социальную сеть» и в 2021 г. за мультфильм «Душа».
9. Братьев Уинклвоссов играл Арми Хаммер. Позднее Финчер признался, что «размножение» актёра на двух человек в одном кадре было одним из самых сложных спецэффектов фильма. Дублёром Хаммера, давшим тело второму близнецу стал Джошуа Пенс.
9.1. И всё же один раз зритель может увидеть «целого» Пенса :) Вспомните сцену в баре, когда Эдуардо и Марк просят случайного посетителя повременить с посещением туалетной комнаты, сославшись на то, что там «девочки носик пудрят».
10. Менеджера, с которым Марк и Эдуардо общаются в Morrison Gage Advertising, сыграл сценарист Аарон Соркин.
11. Преодоление планки в миллион пользователей Facebook* происходит на отметке 1:46:46 фильма. Поэтому 1 000 046.
12. Цукерберг никогда не забывал забрать Саверина из аэропорта. Эту сцену специально переписали, чтобы добавить в отношения основателей Facebook* трагичности.
13. Для роли Шона Паркера Джастин Тимберлейк сбросил 7 кг.
14. В фильме на верхнем баннере Facebook* видно стилизованное изображение Джесси Айзенберга. В действительности там был Аль Пачино.
15. Разумеется, не было никакой Эрики Олбрайт и вообще Цукерберг порядочный семьянин, который в 2003 г., в 19 лет, встретил свою будущую жену Присциллу Чан. Они до сих пор женаты и у них три дочери.
16. Цукерберг приезжает на «пижамную» деловую встречу с бывшими партнёрами Паркера под музыку группы ’N Sync, в которой раньше состоял Тимберлейк.
17. Во время последней встречи Марка и Эдуардо в офисе Facebook* Джесси Айзенберг одет в футболку компании Arm & Hammer. С одной стороны, это отражает реальность (см.фотографию ниже). А с другой стороны, чудесное совпадение - Арманд Хаммер, прадед актёра, исполнившего роль близнецов Уинклвоссов, действительно входил в Совет директоров компании.
18. Общая продолжительность отснятого материала составила 268 часов. В 4К разрешении материал занимал около 40 терабайтов.
19. Для знаменитой сцены «Готовь адвокатов, сволочь!» потребовалось 40 дублей. Эндрю Гарфилду респект! Отлично получилось!
Источник:
20. Текстовые редакторы до сих пор подчёркивают слово «facebook*». В отличие от слова «Facebook*».
21. Для сдачи экзамена по современному искусству Марк Цукерберг, якобы, зарегистрировал Facebook*-страницу под вымышленным именем и собирал оттуда комментарии.
22. Бюджет фильма - $40 млн, кассовые сборы - $225 млн. Плюс 8 номинаций и три победы в «Оскаре» за лучший адаптированный сценарий, звук и монтаж.
Бонус-трек: Джесси Айзенберг встречает Марка Цукерберга на Saturday Live Show:
Источник:
Источник:
- 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились
- 14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают
- Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты
- Как снимали фильм "Космический джем": кадры со съемок и интересные факты
- 10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"