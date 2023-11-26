Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

«Побег из Шоушенка» занимает первую позицию во многих рейтингах и, кажется, о нем написано уже все. Тем не менее интересные и неизвестные факты об этом фильме все еще отыскиваются и возможно, в этой статье вы найдете то, о чем еще не читали.
1. Режиссер Фрэнк Дарабонт уже давно дружит со Стивеном Кингом, и даже экранизировал его рассказ "Леди в комнате". И когда Дарабонт заинтересовался книгой "Побег из Шоушенка", Стивен Кинг без малейших колебаний продал ему права на экранизацию всего за 5000 долларов.
Но самое интересное, что Стивен Кинг никогда не обналичивал этот чек. Более того, через несколько лет он поместил его в рамочку и отправил Фрэнку Дарабонту с запиской: "На случай, если тебе понадобятся когда-нибудь деньги"
Ну и как вы наверное знаете, на этом дружба Дарабонта и Кинга не закончилась, ведь в 1998 году режиссер экранизировал еще одну книгу короля ужасов, а именно "Зеленую милю".
И кстати, когда Фрэнк Дарабонт предложил Робу Райнеру (хозяину студии Castle Rock) снять фильм по его сценарию, Роб предложил Дарабонту 2,5 миллиона долларов, чтобы самому снять этот фильм со своим видением и актерами. Но Дарабонт отказался.
2. По словам Стивена Кинга роман был основан на его детских воспоминаниях обо всех фильмах про тюрьму, которые он смотрел в детстве.
А вот режиссер Фрэнк Дарабонт утверждал, что он вдохновлялся фильмом "Славные парни", а в особенности его приемами монтажа и закадровым повествованием.
3. В качестве самой тюрьмы использовалось реальное, но уже не действующее учреждение в штате Огайо. Его уже собирались сносить, но ради съемок фильма этот процесс притормозили.
После окончания съемок большую часть снесли, но сохранили административный корпус и тюремный блок, которые теперь являются чуть ли ни главной достопримечательностью штата и местом, которое любят посещать туристы. Кстати, в этой же тюрьме снимали фильм Андрея Кончаловского "Танго и Кэш".
4. Оригинальная книга Стивена Кинга называется "Рита Хэйворт и Побег из Шоушенка". Но Фрэнк Дарабонт решил убрать первую часть названия. А все из-за того, что многие подумали, что речь идет о биографическом фильме про знаменитую голливудскую актрису Риту Хэйворт. Но как вы знаете, сама актриса была изображена лишь на плакате, хотя этот плакат сыграл и очень важную роль. Поэтому, чтобы не было путаницы, от имени актрисы в названии решили отказаться.
Забавно было и то, что Дарабонту позвонил агент одной из актрис, которой так понравился сценарий, что она хотела бы сыграть Риту Хэйворт. Тут Фрэнку и стало понятно, что актриса точно не читала сценарий. Иначе бы она знала, что никакой Риты там нет, не считая ее изображения на плакате.
5. Помните фотографию молодого Рэда в его деле? На самом деле на этом фото изображен родной сын Моргана Фримена по имени Альфонсо. Также, Альфонсо сыграл одного из заключенных в одном эпизоде.
6. Роль статистов (заключенных) предназначались для местного населения, которое очень хотело поучаствовать в съемках. Но из-за того, что они постоянно работали, они не могли присутствовать на съемках на постоянной основе, что не устраивало режиссеров.
Поэтому статистов набрали из местного центра реабилитации. Более того, многие из них действительно сидели в местах не столь отдаленных.
7. Сцена в тюремном дворе, когда Энди общается с Рэдом, снималась на протяжении 9 часов. Всё это время Моргану Фримену приходилось бросать бейсбольный мяч. Естественно, это оставило свой след. На следующий день рука так сильно болело, что актер явился на съемочную площадку с перемотанной рукой.
8. На роль Рэда рассматривались Пол Ньюман, Харрисон Форд и даже Клинт Иствуд. Но у режиссера уже был весьма необычный кандидат на эту роль. В итоге роль досталась Моргану Фримену, что было очень странно с учетом того, что по сюжету Рэд был рыжим белым ирландцем. Отсюда, кстати, и его прозвище "Red", то есть "красный, рыжий".
И как позже признается Морган Фримен, "Побег из Шоушенка" - это его любимый фильм с его участием.
9. Том Хэнкс рассматривался на роль Энди Дюфрейна, но он вынужден был отказаться, так как на тот момент он приступал к съемкам фильма "Форест Гамп".
Тем не менее, спустя 4 года Том Хэнкс все же сыграл главную роль в другом фильме Фрэнка Дарабонта по роману Стивена Кинга. Да-да, роль идет конечно же о фильме "Зеленая миля".
Также, на роль Энди рассматривались Том Круз, Кевин Костнер, Джонни Депп и другие известные актеры. Причем, Кевину Костнеру понравился сценарий, но также как и Том Хэнкс он не смог принять участие в съемках, так как был занят на съемках фильма "Водный мир". Позже, Кевин пожалеет о том, что отказался от "Побега из Шоушенка" в пользу "Водного мира".
Ну а Том Круз просто не захотел сниматься у неопытного режиссера.
10. Актер Тим Роббинс решил посидеть несколько дней в одиночной камере, чтобы получше узнать, что чувствуют заключенные для лучшего погружения в роль.
11. Добавим немного абсурда. Когда общество защиты животных узнало, что птенца ворона будут кормить личинкой, которую Брукс нашел у себя в еде, они настояли, чтобы она уже была мертвой и умерла своей смертью. Лишь после того, как мертвая личинка была найдена, сцена была отснята. Нет, ну разве это не абсурд?
12. Когда Энди вырезает на стене свое имя, на самом деле мы видим руки режиссера Фрэнка Дарабонта. По его словам только он идеально мог исполнить необходимые жесты руками на крупном плане.
13. Довольно сложно было отснять сцену, где раздетый Энди, который только что сбежал из тюрьмы, стоит под дождем, вскинув руки в верх. Оператору никак не удавалось снять чёткий кадр. Весь отснятый материал получался размытым. Лишь спустя некоторое время кадр всё же удалось отснять.
14. Почти все плакаты, которые висят в камере Энди Дюфрейна, были лично подобраны Тимом Роббинсом, который и сыграл этого персонажа.
15. То самое содержимое сточных труб состояло конечно же не из нечистот, а из шоколадного сиропа, смешанного с опилками и водой.
16. Фильм можно назвать чисто мужским, потому что за все время в нем появляются всего две женщины, да и то их роли просто микроскопические.
17. Фрэнк Дарабонт хотел оставить финал открытым. По его задумке фильм должен был окончиться на том моменте, когда Рэд ехал на автобусе навстречу к своему другу. Но студия настояла на том, чтобы финал был законченным, поэтому в конце Рэд и Энди все же встретились.
18. Несмотря на то, что фильм "Побег из Шоушенка" является культовой лентой, которая находится на первых местах во всевозможных топах, в прокате картина провалилась. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате всего 28 миллионов.
Тем не менее лента заработала огромные деньги благодаря домашнему видеопрокату. Только в первый год картина заработала на домашнем видеопрокате 80 миллионов долларов.
19. Несмотря на то, что фильм был представлен в 7 номинациях на премию "Оскар", ни одной статуэтке ему взять так и не удалось.
Источник:
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К слову, книга также великолепна
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Этот отстойный актер может зарабатывать лишь деньги. Очень же он тупой. Его нет ни в одной культовой картине, имеющей культурное значение и навечно оставшейся в истории.
Цвет денег
Интервью с вампиром
О том и речь.
Зато высказываешься за всё творчество Круза
По какой сути?
Где то в твоей голове есть перечень «культовых картин» и в них Круз не участвует.
Вот и вся твоя суть