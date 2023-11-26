Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

1. Режиссер Фрэнк Дарабонт уже давно дружит со Стивеном Кингом, и даже экранизировал его рассказ "Леди в комнате". И когда Дарабонт заинтересовался книгой "Побег из Шоушенка", Стивен Кинг без малейших колебаний продал ему права на экранизацию всего за 5000 долларов.

Но самое интересное, что Стивен Кинг никогда не обналичивал этот чек. Более того, через несколько лет он поместил его в рамочку и отправил Фрэнку Дарабонту с запиской: "На случай, если тебе понадобятся когда-нибудь деньги"