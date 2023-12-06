11 интересных фактов о фильме "Беги, Лола, беги"

2. До начала съемок фильма исполнительница главной роли Франка Потенте была заядлой курильщицей. Но так как она понимала, что в фильме ей придется очень много бегать ,ей пришлось бросить курить, иначе бы она просто "выплюнула свои легкие".

Но и это еще не все. Для того, чтобы подготовиться к этой роли, Франке приходилось пробегать не менее 8 километров.