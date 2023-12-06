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11 интересных фактов о фильме "Беги, Лола, беги"

11 интересных фактов о фильме "Беги, Лола, беги"

Автор:
06 декабря 2023 11:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
1528
8

Бодрый и драйвовый немецкий фильм "Беги, Лола, беги", вышедший в 1998 году, пришелся по вкусу многим жителям нашей необъятной планеты, в частности за его весьма необычный сюжет с тремя разнообразными концовками, а также за бодрый техно-саундтрек и почти непрекращающуюся движуху.

1. В оригинале фильм называется просто "Лола бежит" (Lola rennt), но британские и американские локализаторы решили немного украсить название. В итоге у них получилось (Run Lola run), что является отсылкой...нет, не к Форесту Гампу, а к песенке "Run rabbit run" (Беги, кролик, беги). Ну а российские локализаторы решили последовать примеру американских коллег и также выпустили в прокате фильм под названием "Беги, Лола, беги".

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2. До начала съемок фильма исполнительница главной роли Франка Потенте была заядлой курильщицей. Но так как она понимала, что в фильме ей придется очень много бегать ,ей пришлось бросить курить, иначе бы она просто "выплюнула свои легкие".

Но и это еще не все. Для того, чтобы подготовиться к этой роли, Франке приходилось пробегать не менее 8 километров.

Но во время съемок было не легче, так как на улице стояла дикая жара, а красная краска для волос буквально стекала по лицу. Да и по признанию актрисы, бегать в "Мартинсах" ей было жутко неудобно.

3. Не знаю, правда это или нет, но ходит байка, что режиссер положил в сумку настоящие деньги, а именно гонорар Франки Потенте и ее экранного парня, Мэнни, сыгранного актером Морицем Бляйбтроем. Таким образом он хотел, чтобы исполнители главной роли более натурально волновались за деньги в сумке.

4. Помните слепую женщину, у которой Мэнни просит телефонную карточку? На самом деле эту женщину сыграла мать актера - Моника Бляйбтрой. И кстати, она весьма известная актриса, правда в основном на Родине.

5. На момент съемок фильма "Беги, Лола, беги" Франка Потенте встречалась с режиссером картины Томом Тыквером.

6. Режиссер Том Тыквер рассказывал, что фильм "Беги, Лола, беги" стал бы последним в его режиссерской карьере, если бы он провалился в прокате. Но в итоге, при бюджете в 3,5 миллиона немецких марок (примерно 2 миллиона долларов) картина собрала по миру в районе 14 миллионов долларов.

7. Татуировки, которые вы видите на Лоле ,это не грим. Это реальные тату актрисы Франки Потенте.

8. По признанию Франки Потенте, она была ошарашена ,когда Том Тыквер дал ей стринги и сказал носить их, так как обычные трусы не подойдут для съемок в фильме. Это был первый раз в жизни актрисы ,когда она в принципе надела стринги.

9. По признанию режиссера некоторые сцены они снимали без разрешения властей. Это было немного рисково, но в итоге все обошлось.

10. Для того, чтобы Лола правильно и продолжительно кричала в казино, актриса Франка Потенте посещала специальные курсы. Так что тут все не просто так.

11. Франка Потенте не только является актрисой, но еще и поет. Именно в ее исполнении мы можем услышать песню в финальных титрах к фильму.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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6k
satra 45 минут назад
Моритц Бляйбтрой играл одного из бандитов в культовом "Достучаться до небес" (1997).

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588
Алексей Бляйбтрой 15 минут назад
Брат
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5k
Lexx Час назад
Девку могли бы и посимпатичней найти.
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