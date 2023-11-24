Как снимали фильм "Такси 3": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

После успеха первых двух частей фильма "Такси" Бессон и товарищи поняли, что проект еще рано закрывать, поэтому выход новой третьей части был лишь вопросом времени. И это время наступило в 2003 году.
1. Для того, чтобы привлечь больше аудитории по всему миру, создатели решили подключить кого-нибудь из голливудской элиты. Этим человеком стал Сильвестр Сталлоне, который сыграл этакого крутого парня в самом начале фильма, которого даже не стошнило от езды Даниеля.
Правда, появление голливудской звезды не сильно популяризировало фильм даже среди американцев. Но попытка была засчитана.
И кстати, самое интересное, что Сталлоне даже не приезжал во Францию (съемки происходили в США) и не взаимодействовал с Сами Насери, сыгравшим Даниеля. Сами Насери и Сильвестра Сталлоне снимали отдельно друг от друга, ну а на монтаже все сделали как надо.
Кстати, имя Сильвестра Сталлоне даже не указано в титрах. А все потому, что он снялся бесплатно по дружбе с Люком Бессоном. А у гильдии актеров есть свои правила на этот счет.
2. Но несмотря на то, что Сильвестр Сталлоне не сильно прибавил интереса американской аудитории, все же фильм заинтересовал голливудских студийных боссов. Именно благодаря третьей части фильма американцы приобрели права на съемки ремейка, и уже в 2004 году вышел фильм "Нью-Йоркское такси".
3. Заставка к третьей части фильма - это ни что иное как отсылка к фильмам о Джеймсе Бонде. Правда, здесь заставка имеет юмористический окрас.
4. По признанию режиссера Жерара Кравчика самой сложной была съемка первой сцены, где герой Сильвестра Сталлоне удирал от преследователей. Естественно, Сталлоне там не было, а все трюки исполняли каскадеры. Было потрачено огромное количество дублей, прежде чем каскадер правильно приземлился или выполнил необходимое действие в точности по сценарию.
Например, на одну только сцену прыжка с велосипеда на рыбацкую сеть ушел целый день, так как каскадер во время прыжка никак не мог уцепиться за эту самую сеть. В итоге он целый день нырял в воду, что его жутко выбешивало. Лишь на закате сцена наконец получилась, что вызвало просто шквал аплодисментов.
5. В одной из сцен Даниель должен был ехать только на двух колесах. И конечно же за рулем в тот момент сидел не Сами Насери, а каскадер Мишель Жюльен. Интересно, что Мишель действительно вел автомобиль на двух колесах, и никаких дополнительных приспособлений при этом использовано не было.
6. В фильме можно встретить постер к фильму "Васаби" с Жаном Рено в главной роли. Как и в случае с фильмом "Такси 3" сценаристом и продюсером фильма "Васаби" стал Люк Бессон, а режиссером - Жерар Кравчик.
7. В третьей части фильма герой ездит на автомобиле "Peugeot 407", а не на "Peugeot 406", как это было в предыдущих частях. Подробнее о съемках первой части фильма "Такси" вы можете прочитать в одной из моих предыдущих статей.
Режиссер Жерар Кравчик жаловался, что Пежо 407 слишком хорошо держит дорогу, из-за чего было трудно снимать сцены с резкими разворотами. Для того, чтобы сделать резкий разворот, членам съемочной группы приходилось смазывать колеса, чтобы они скользили.
Правда, во время съемок одной из сцен ребята так сильно перестарались, что автомобиль чуть не сбил члена съемочной группы, врезавшись в бордюр. Благо, обошлось лишь поломанным колесом. Тем не менее, именно эта сцена и вошла в финальную версию фильма, несмотря на то, что такого исхода запланировано не было.
8. В сцене с бассейном в водоем столкнули реальную машину, но перед этим ее предварительно облегчили, вытащив из нее почти всю "начинку". Из-за этого она тонула настолько медленно, что члену съёмочной группы даже пришлось помогать утонуть автомобилю.
Естественно, на тот момент внутри автомобиля находились манекены, а актеров внутри утопленной машины снимали уже отдельно.
9. Двух жандармов, сидящих в фургончике в самом начале фильма, сыграли режиссер Жерар Кравчик и звукооператор Винсент Тюли. По признанию Жерара Кравчика, благодаря этому небольшому актерскому опыту, он стал лучше понимать самих актеров.
10. Немало проблем было и во время съемок в горах. Во-первых, там было очень холодно. Ну а во-вторых, солнце в этой местности светило примерно по 5 часов в день, из-за чего съемки сильно растянулись, так как для фильма требовалась идеальная солнечная погода.
11. При бюджете примерно в 16 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 65,5 миллиона долларов. Не трудно догадаться, что и третья часть стала финансово успешной.
Источник:
- 15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог"
- 10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"
- Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты
- 14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают
- 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились