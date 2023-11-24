Как снимали фильм "Такси 3": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

Правда, появление голливудской звезды не сильно популяризировало фильм даже среди американцев. Но попытка была засчитана.

И кстати, самое интересное, что Сталлоне даже не приезжал во Францию (съемки происходили в США) и не взаимодействовал с Сами Насери, сыгравшим Даниеля. Сами Насери и Сильвестра Сталлоне снимали отдельно друг от друга, ну а на монтаже все сделали как надо.

Кстати, имя Сильвестра Сталлоне даже не указано в титрах. А все потому, что он снялся бесплатно по дружбе с Люком Бессоном. А у гильдии актеров есть свои правила на этот счет.





2. Но несмотря на то, что Сильвестр Сталлоне не сильно прибавил интереса американской аудитории, все же фильм заинтересовал голливудских студийных боссов. Именно благодаря третьей части фильма американцы приобрели права на съемки ремейка, и уже в 2004 году вышел фильм "Нью-Йоркское такси".