Самые титулованные советские и российские фильмы в истории

Многие наши киноленты вошли в престижные мировые списки, но реальных призов главных мировых киносмотров они заработали не так много.
Из-за железного занавеса в годы холодной войны советские фильмы ограниченно присутствовали в зарубежном прокате и не так уж часто попадали на престижные фестивали. Уже в годы перестройки и примерно до середины 1990-х по миру прокатилась небывалая волна интереса к российскому кино, впрочем, и та быстро схлынула. Однако, несмотря на трудности, некоторые советские и российские фильмы все-таки преодолели границы и смогли завоевать признание профессионалов. Вот список самых престижных наград в копилке российского кино.
Четыре «Оскара» за лучший иностранный фильм
Шедевр Сергея Бондарчука «Война и мир» – грандиозная шестичасовая эпопея по роману Льва Толстого – был первым советским фильмом, который добрался до «иностранной» номинации «Оскара» (1969). И сразу же победа.
Вторую статуэтку СССР принес, как ни странно, великий японский режиссер Акира Куросава в 1976 году. «Дерсу Узала», экранизация воспоминаний путешественника Владимира Арсеньева, стал единственным фильмом режиссера, снятым им вне родины.
«Москва слезам не верит» Владимира Меньшова – лауреат 1981 года – наверное, самый «американский» советский фильм. История self-made woman – провинциалки, прошедшей путь от простой рабочей до директора завода – прежде американских академиков покорила советского зрителя. Около 90 млн проданных билетов – это один из самых высоких показателей за всю историю советского кинопроката.
Наконец, единственный постсоветский российский фильм, получивший «Оскара» – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1995) – история одного дня советского комдива в исполнении самого режиссера. Главный герой отдыхает на собственной даче и веселится, еще не зная, что ему суждено стать одной из первых жертв сталинских репрессий.
Четыре венецианских «Золотых льва»
Венецианский фестиваль – традиционно самый русофильский. Советские и российские фильмы довольно часто попадали в конкурсные секции смотра и получали призы. Логично, что и из списка обладателей венецианского гран-при получается вполне репрезентативная выборка достижений российского кино.
Первым «Золотого льва» в Москву привез Андрей Тарковский в 1962 году. Успех к режиссеру пришел уже с первой картиной «Иваново детство» – это история мальчика-сироты, который стал разведчиком в годы Великой Отечественной.
Вторым победителем Венеции стал Никита Михалков в 1991 году с трагикомической притчей про дружбу монгольского пастуха и русского шофера «Урга – территория любви».
Как в свое время было с Тарковским, Венеция мгновенно превратила в мировую звезду еще одного дебютанта из России – Андрея Звягинцева. Его притча «Возвращение» – путешествие отца и двух сыновей с трагической развязкой – в 2003 году сенсационно взяла не только главный приз, но и приз за лучший дебют. Впервые оба «Золотых льва» (их распределяют разные жюри) попали в одни руки.
Наконец, в 2011 году за экранизацию поэмы Гете «Фауст» лауреатом гран-при стал Александр Сокуров – один из самых ярких и бескомпромиссных режиссеров мирового авторского кино. Оператором «Фауста», к слову, выступил Брюно Дельбоннель, снявший «Амели», «Гарри Поттера и Принца-полукровку», работавший с Тимом Бертоном и братьями Коэн.
Два берлинских «Золотых медведя»
«Восхождение» Ларисы Шепитько – победитель Берлина-1977 – еще одна притча, которая притворяется военной драмой. По сюжету, в годы Великой Отечественной два партизана попадают в плен к немцам. Им дают выбор – или сотрудничество с врагом, или смерть. Картина стала последней в фильмографии талантливой постановщицы – спустя два года после берлинского триумфа Шепитько погибла в автокатастрофе.
Ровно через 10 лет «Золотой медведь» снова покорился советскому режиссеру. Награду Глебу Панфилову принесла «Тема» – трагикомичная драма о творческом кризисе популярного и официально признанного литератора. Картина была закончена еще в конце 1970-х, однако семь лет «пролежала на полке» (эта советская идиома означает цензурный запрет) и вышла на экраны лишь в годы перестройки.
Одна каннская «Золотая пальмовая ветвь»
Как ни удивительно, но на счету советского/российского кино всего одна победа в Каннах. «Золотую пальмовую ветвь» в 1958 году завоевала мелодрама «Летят журавли» Михаила Калатозова – о девушке, которая ждет любимого человека с фронта Великой Отечественной. Картина покорила жюри не только прекрасной актерской игрой (один французский критик сравнил актрису Татьяну Самойлову с Брижит Бардо), но и новаторской операторской работой Сергея Урусевского. Несмотря на допотопную технику, ему удалось добиться необычайно плавного и свободного движения камеры.
В 1964 году Калатозов и Урусевский выпустили еще одну совместную работу «Я – Куба» – сборник новелл о том, как изменилась жизнь на острове Свободы после победы социалистической революции. Этот фильм остался без больших наград, но спустя годы его оценили по достоинству. В различных списках лучших фильмов в истории кино «Я – Куба» попадает даже чаще, чем «Летят журавли». Среди поклонников кубинского фильма Калатозова и Урусевского – Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола, которые лично профинансировали реставрацию картины.
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