Самые титулованные советские и российские фильмы в истории

Из-за железного занавеса в годы холодной войны советские фильмы ограниченно присутствовали в зарубежном прокате и не так уж часто попадали на престижные фестивали. Уже в годы перестройки и примерно до середины 1990-х по миру прокатилась небывалая волна интереса к российскому кино, впрочем, и та быстро схлынула. Однако, несмотря на трудности, некоторые советские и российские фильмы все-таки преодолели границы и смогли завоевать признание профессионалов. Вот список самых престижных наград в копилке российского кино.

Четыре «Оскара» за лучший иностранный фильм

Шедевр Сергея Бондарчука «Война и мир» – грандиозная шестичасовая эпопея по роману Льва Толстого – был первым советским фильмом, который добрался до «иностранной» номинации «Оскара» (1969). И сразу же победа.