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В Питере мужчина спокойно украл телевизор за 72 тысячи рублей

В Питере мужчина спокойно украл телевизор за 72 тысячи рублей

Автор:
27 ноября 2023 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: ДНС   Питер   вор   кража   криминал   телевозор   
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Накануне в полицию поступило заявление о краже телевизора из магазина DNS в Приозерске. Некий мужчина натянул на лицо капюшон, спокойно зайдя в магазин техники. После чего он выбрал телевизор стоимостью 72 тысячи рублей, а вот этапом оплаты пренебрёг, просто выйдя с покупкой на улицу.


А что, так можно было??

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Метки: ДНС   Питер   вор   кража   криминал   телевозор   
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14  комментариев
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62k
pynh Час назад
Учитывая, какие долбо#бы работают в зале ДНС, не удивительно. Там всем на все настрать.
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3k
Василий Афиногенов 9 минут назад
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67
Liberman 9 минут назад
так то продавцы не обязаны пресекать преступные действия - запись с камер есть - пусть исполнительная власть работает.
П.С. у крупных игроков рынка( к коим относится ДНС)все сделки по электронике застрахованы, и на каждую партию на страховку накидывается 1-2%. поэтому как бэ то что этот украл - вернет страховая.
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20k
Bill 13 минут назад
Чёрная пятница?
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20k
anpetrof 15 минут назад
Надо было ещё на кассе попросить в коробку упаковать.
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7k
Николай 17 минут назад
Ага мля и так и нес его в руках,ну чё сказок что ли не хватает...
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4k
poбт 18 минут назад
е*бать, ему даже никто не предложил помощь в выборе и кредит?
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2k
Илья 40 минут назад
Ну а чё?
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Ему просто телевизор нужен.
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