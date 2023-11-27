В Питере мужчина спокойно украл телевизор за 72 тысячи рублей

Накануне в полицию поступило заявление о краже телевизора из магазина DNS в Приозерске. Некий мужчина натянул на лицо капюшон, спокойно зайдя в магазин техники. После чего он выбрал телевизор стоимостью 72 тысячи рублей, а вот этапом оплаты пренебрёг, просто выйдя с покупкой на улицу.