В Питере мужчина спокойно украл телевизор за 72 тысячи рублей

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Накануне в полицию поступило заявление о краже телевизора из магазина DNS в Приозерске. Некий мужчина натянул на лицо капюшон, спокойно зайдя в магазин техники. После чего он выбрал телевизор стоимостью 72 тысячи рублей, а вот этапом оплаты пренебрёг, просто выйдя с покупкой на улицу.
А что, так можно было??
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П.С. у крупных игроков рынка( к коим относится ДНС)все сделки по электронике застрахованы, и на каждую партию на страховку накидывается 1-2%. поэтому как бэ то что этот украл - вернет страховая.