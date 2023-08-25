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Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись

Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись

Автор:
25 августа 2023 18:00
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   вор   воровство   кража   номер   отель   
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Инцидент произошел в отеле Dolphin в Пемброк-Док, Западный Уэльс. Пара вынесла из своего номера все, что могла унести, только мыло и шампунь остались нетронутыми. Воры улыбнулись камерам видеонаблюдения и исчезли.

Злоумышленники воспользовалась сайтом Booking.com, чтобы забронировать номер. Они приехали в отель без багажа, а уехали с полными сумками. Пара вынесла белые банные полотенца, два полотенца для рук, электрический вентилятор, две лампы, чайник, удлинитель с USB-портами, а также пульт от телевизора.

Женщина оставила свой номер мобильного телефона, но не отвечает на звонки.


После заселения супруги провели в номере 10 минут, затем взяли напитки и пошли отдыхать на веранде. На следующее утро они припозднились с выездом.

Хозяйка отеля Натали Ньютон рассказывает: "Единственное, что они не взяли, это шампунь и мыло из ванной комнаты. Поверить не могу, такая наглость - мужчина еще и улыбался камере видеонаблюдения на лестнице. При заселении они были очень дружелюбны, но мне показалось странным, что кроме женской сумочки у них не было багажа".

Владельцы отеля оценили кражу в 200 фунтов стерлингов (около 24000 рублей) и разместили фотографии с камер видеонаблюдения в социальных сетях.

Они также предоставили полиции видео с камер и подробное описание пары, которую легко опознать по "неопрятному виду".


Натали и ее муж, шеф-повар Бен Рэндалл, открыли отель в 2019. До этого семья 20 лет управляла пабом.

"Мы недолго проработали, а потом на нас обрушился коронавирус. Было нелегко. Сейчас с трудом держимся на плаву, и когда гости ведут себя подобным образом, это просто отвратительно. Мы выясним, кто они. Кто-нибудь их обязательно узнает", - уверена Натали.

Натали и Бен считают, что у воров был валлийский акцент, возможно, они живут в 80 км от отеля. Полиция Дифед-Поуиса подтвердила, что ведет расследование.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   вор   воровство   кража   номер   отель   
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9  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
вот что за люди . Я как то останавливался в мини-отеле Москвич в Барнауле . номер 201 "Кабинет Сталина" (запомнился на всю жизнь (у них там все номера разные -названия и тематика) так в номере куча мелких финтифлюшек была под стилистику включая ручки перьевые часы и трубку . так даже мысли не было стащить , а вот ключи от номера хотел увести там брелок моделька москвича :)
при выселении даже не принимали номер и мини-бар не проверили .
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13k
кира 5 минут назад
Судя по всему обворовали они не только свой номр. Посмотрите на фотки и видео: у тетки полная сумка обуви. В номере все пржние постояльцы оставляли свою обувь? Если они заехали с одной дамской сумочкой, откуда обувь?
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114k
parallax 22 минуты назад
А на кой им нужен пульт от телевизора?
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4k
Григорий Полчаса назад
омериконцы что с них взять, исконно живут за чужой счёт.
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76k
Viktor 47 минут назад
Крохоборы дебильные, за пару полотенец и вентилятор нажили себе бооольшие проблемы!
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798
Шурман Час назад
Зачем я это прочитал :) ну и в чем проблема ? вызвали полицию , данные снимают не по бумажке и слов пострадавших , они когда снимали оставляли депозит на всякие там убытки и тд , если они работали только кэшем это уже проблемы будут у них к налоговой и тд :) я что то давно не видел что бы просто так что то можно было снять , особенно в Европе , есть хостел но он не выглядит как нормальный номер а на фото номер в отеле как минимум 3-4 звезды . Я так понял хозяев наказали за что то и забрали только пледы и все . Остальное на хер ни кому не нужно , телевизор чип прошивка прошита именно под отель и его услуги , телефон нафиг не нужен , шампуни это одноразовые рассчитанные на то что горничная сменит или пойти на ресепшен и попросить новое потому что ты 2 раза в день ходишь в душ . Я там даже 2000 фунтов насчитать не могу , как правило у них у всех икея все что есть в номерах . Для кого этот бред ?
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