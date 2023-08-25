Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись

Натали и ее муж, шеф-повар Бен Рэндалл, открыли отель в 2019. До этого семья 20 лет управляла пабом.

"Мы недолго проработали, а потом на нас обрушился коронавирус. Было нелегко. Сейчас с трудом держимся на плаву, и когда гости ведут себя подобным образом, это просто отвратительно. Мы выясним, кто они. Кто-нибудь их обязательно узнает", - уверена Натали.