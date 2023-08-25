Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись

Инцидент произошел в отеле Dolphin в Пемброк-Док, Западный Уэльс. Пара вынесла из своего номера все, что могла унести, только мыло и шампунь остались нетронутыми. Воры улыбнулись камерам видеонаблюдения и исчезли.
Злоумышленники воспользовалась сайтом Booking.com, чтобы забронировать номер. Они приехали в отель без багажа, а уехали с полными сумками. Пара вынесла белые банные полотенца, два полотенца для рук, электрический вентилятор, две лампы, чайник, удлинитель с USB-портами, а также пульт от телевизора.
Женщина оставила свой номер мобильного телефона, но не отвечает на звонки.
После заселения супруги провели в номере 10 минут, затем взяли напитки и пошли отдыхать на веранде. На следующее утро они припозднились с выездом.
Хозяйка отеля Натали Ньютон рассказывает: "Единственное, что они не взяли, это шампунь и мыло из ванной комнаты. Поверить не могу, такая наглость - мужчина еще и улыбался камере видеонаблюдения на лестнице. При заселении они были очень дружелюбны, но мне показалось странным, что кроме женской сумочки у них не было багажа".
Владельцы отеля оценили кражу в 200 фунтов стерлингов (около 24000 рублей) и разместили фотографии с камер видеонаблюдения в социальных сетях.
Они также предоставили полиции видео с камер и подробное описание пары, которую легко опознать по "неопрятному виду".
Натали и ее муж, шеф-повар Бен Рэндалл, открыли отель в 2019. До этого семья 20 лет управляла пабом.
"Мы недолго проработали, а потом на нас обрушился коронавирус. Было нелегко. Сейчас с трудом держимся на плаву, и когда гости ведут себя подобным образом, это просто отвратительно. Мы выясним, кто они. Кто-нибудь их обязательно узнает", - уверена Натали.
Натали и Бен считают, что у воров был валлийский акцент, возможно, они живут в 80 км от отеля. Полиция Дифед-Поуиса подтвердила, что ведет расследование.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания
- В Краснодаре полицейские поймали домушника в резиновых тапочках и с целым арсеналом отмычек
- 15 номеров в отелях, которые сильно удивили туристов
- В Англии зафиксировали самый высокий уровень преступности за 173 года
- Вьетнамец считает воровство домашних животных всего лишь работой
при выселении даже не принимали номер и мини-бар не проверили .