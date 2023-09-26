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В Лос-Анджелесе украли статую Будды стоимостью 1,5 млн долларов

В Лос-Анджелесе украли статую Будды стоимостью 1,5 млн долларов

Автор:
26 сентября 2023 13:37
Сообщество : Искусство
Метки: будда   вор   галерея   искусство   кража   статуя   
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18 сентября из американской галереи Barakat похитили бронзовую статую Будды. Вор управился в одиночку за 25 минут. Артефакт весом 113 кг относится к японскому периоду Эдо, длившемуся с 1603 по 1867 год.

Дерзкую кражу записали камеры видеонаблюдения.

На кадрах к воротам подъехал грузовик. Водитель проскочил мимо камер и направился в галерею. С помощью тележки он перенес статую в грузовик. По словам владельца галереи Фаеза Бараката, весь процесс занял около 25 минут.

"Я очень дорожу ею, - сказал Фаез о статуе. - Она стояла на заднем дворе моего дома, а когда я переехал в эту галерею, я поставил ее в саду, чтобы все могли любоваться и наслаждаться".

В галерее Barakat представлена на продажу самая большая в мире коллекция древнего искусства, а ее филиалы находятся в Лондоне, Сеуле, Абу-Даби и Гонконге.

Скульптура была очень ценной, поскольку Баракат приобрел ее более 55 лет назад, и других подобных произведений в мире не существует.

Высота бронзового экспоната составляет 1,2 м.

Период Эдо - один из самых богатых с точки зрения японского искусства. Наиболее узнаваемым произведением этой эпохи является гравюра "Большая волна в Канагаве", выполненная известным художником Кацусика Хокусаем. В прошлом году одна из ранних версий этого шедевра ушла с молотка за 3 млн. долларов.


Фаез Баракат - арт-дилер в пятом поколении. Семья Баракат занималась продажей артефактов на Ближнем Востоке. В 1950-х годах она открыла свою первую галерею в Иерусалиме и с тех пор ведет бизнес по всему миру.

Двухэтажный выставочный зал площадью 650 кв. м был открыт в Западном Голливуде в январе 2017 года. Здесь продается множество артефактов - от скульптур до ювелирных украшений, а также древние тексты по истории, искусству и антропологии.


Эта первая кража, с которой столкнулся Пол Хендерсон, проработавший директором галереи более десяти лет. Он подозревает, что древний артефакт практически невозможно тайно продать.

"Вы не можете выйти на рынок. Нельзя отнести статую в ломбард и продать за несколько тысяч долларов, это просто невозможно. Это похоже на музейное ограбление. Мы, честно говоря, озадачены", - сказал Хендерсон.

Рассматривая все возможные варианты развития событий, Баракат опасается, что вор переплавит многовековую статую. "У меня сердце разрывается", - признался владелец галереи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будда   вор   галерея   искусство   кража   статуя   
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5  комментариев
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339
Bublic 77 16 минут назад
В Лос-Анджелесе статуя не случайно появилась, до этого её тоже украли, как крали всё из своих колоний европейцы с американцами. Весь восток разворовали и на колени поставили. Украсть у вора это не кража
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32k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
Опять Паспорт Ту спёр?
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82k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Suvar_ 57 минут назад
надеюсь вернулся к настоящим хозяевам а не этим ворюгам-торговцам древностями и будет использоваться по назначению.
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11k
Б.Касторский Час назад
Не люблю воров, но вот выставить на заднем дворе статую за 1,5 млн долларов и думать, что все вокруг такие честные и ничего не случится? Можно было бы объявление ещё повесить, дескать, ребята, ключ под ковриком, самые ценные экспонаты слева за углом.
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