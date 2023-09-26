В Лос-Анджелесе украли статую Будды стоимостью 1,5 млн долларов

18 сентября из американской галереи Barakat похитили бронзовую статую Будды. Вор управился в одиночку за 25 минут. Артефакт весом 113 кг относится к японскому периоду Эдо, длившемуся с 1603 по 1867 год.
Дерзкую кражу записали камеры видеонаблюдения.
На кадрах к воротам подъехал грузовик. Водитель проскочил мимо камер и направился в галерею. С помощью тележки он перенес статую в грузовик. По словам владельца галереи Фаеза Бараката, весь процесс занял около 25 минут.
"Я очень дорожу ею, - сказал Фаез о статуе. - Она стояла на заднем дворе моего дома, а когда я переехал в эту галерею, я поставил ее в саду, чтобы все могли любоваться и наслаждаться".
В галерее Barakat представлена на продажу самая большая в мире коллекция древнего искусства, а ее филиалы находятся в Лондоне, Сеуле, Абу-Даби и Гонконге.
Скульптура была очень ценной, поскольку Баракат приобрел ее более 55 лет назад, и других подобных произведений в мире не существует.
Высота бронзового экспоната составляет 1,2 м.
Период Эдо - один из самых богатых с точки зрения японского искусства. Наиболее узнаваемым произведением этой эпохи является гравюра "Большая волна в Канагаве", выполненная известным художником Кацусика Хокусаем. В прошлом году одна из ранних версий этого шедевра ушла с молотка за 3 млн. долларов.
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Фаез Баракат - арт-дилер в пятом поколении. Семья Баракат занималась продажей артефактов на Ближнем Востоке. В 1950-х годах она открыла свою первую галерею в Иерусалиме и с тех пор ведет бизнес по всему миру.
Двухэтажный выставочный зал площадью 650 кв. м был открыт в Западном Голливуде в январе 2017 года. Здесь продается множество артефактов - от скульптур до ювелирных украшений, а также древние тексты по истории, искусству и антропологии.
Эта первая кража, с которой столкнулся Пол Хендерсон, проработавший директором галереи более десяти лет. Он подозревает, что древний артефакт практически невозможно тайно продать.
"Вы не можете выйти на рынок. Нельзя отнести статую в ломбард и продать за несколько тысяч долларов, это просто невозможно. Это похоже на музейное ограбление. Мы, честно говоря, озадачены", - сказал Хендерсон.
Рассматривая все возможные варианты развития событий, Баракат опасается, что вор переплавит многовековую статую. "У меня сердце разрывается", - признался владелец галереи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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