В Лос-Анджелесе украли статую Будды стоимостью 1,5 млн долларов

"Я очень дорожу ею, - сказал Фаез о статуе. - Она стояла на заднем дворе моего дома, а когда я переехал в эту галерею, я поставил ее в саду, чтобы все могли любоваться и наслаждаться".

В галерее Barakat представлена на продажу самая большая в мире коллекция древнего искусства, а ее филиалы находятся в Лондоне, Сеуле, Абу-Даби и Гонконге.