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Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота команды Ferrari «Формулы-1» Карлоса Сайнса. Инцидент произошел вечером 3 сентября в центре Милана.
29-летний испанец после гонки вернулся в Милан и остановился в одном из отелей. Когда он покидал отель ближе к вечеру, к нему подошли трое мужчин и сняли с него часы стоимостью, предположительно, в несколько сотен тысяч евро.
Гонщик вместе со своими телохранителями пустился в погоню за ворами, позднее к их поимке присоединились прохожие. Находившаяся поблизости полиция задержала злоумышленников.
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"Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота"
Что это прибавляет к сути текста?
"Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €300 тыс. у пилота команды Ferrari «Формулы-1» Карлоса Сайнса", "Тиффози сбежалось столько, что в толпе вору ничего не стоило незаметно отстегнуть часы с руки Шарля Леклера."
Всё просто.
Кроме...