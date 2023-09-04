FISHKINET
Сообщество Криминал 2118 постов • 354 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Дорогие часы украли у пилота Ferrari в центре Милана

Дорогие часы украли у пилота Ferrari в центре Милана

Автор:
04 сентября 2023 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Карлос Сайнс   вор   гонщик   кража   фанат   формулы-1   часы   
2526
2
1

Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота команды Ferrari «Формулы-1» Карлоса Сайнса. Инцидент произошел вечером 3 сентября в центре Милана.

29-летний испанец после гонки вернулся в Милан и остановился в одном из отелей. Когда он покидал отель ближе к вечеру, к нему подошли трое мужчин и сняли с него часы стоимостью, предположительно, в несколько сотен тысяч евро.

Гонщик вместе со своими телохранителями пустился в погоню за ворами, позднее к их поимке присоединились прохожие. Находившаяся поблизости полиция задержала злоумышленников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Карлос Сайнс   вор   гонщик   кража   фанат   формулы-1   часы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Djeff 4 часа назад
"Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи"
"Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
александр 58 минут назад
"Как это часто и бывает, болельщики попросили у лидера нынешнего сезона «Формулы-1» автограф и совместное селфи." - какая-то куча мала. В первом абзаце Сайнс, на фото Леклер, причем оба не являются лидерами сезона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb 2 часа назад
Часы наипозорнейшие, даром такие бы не взял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anners 3 часа назад
А для чего понадобилось подчеркнуть, что он монегаск?
Что это прибавляет к сути текста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Семенов 3 часа назад
А почему на фото Леклер?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Mika Сергей Семенов 2 часа назад
Леклер наверно их и украл. Другого объяснения нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 4 часа назад
Так 100 000 или 300 000 ? Определись уже!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот 4 часа назад
На видео "крутят" нигера чтоль? У них то (как и у цыганья ...воровство) криминал в генах прыгает ещё в чёрных зародышах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 4 часа назад
это вот? 300к? игрушка детская какая-то,а не часы внешне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

903634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Субботний улыбатор
Субботний улыбатор
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Лихая жизнь 90-х в фотографиях: деревенские дискотеки, красавцы и красавицы села
Лихая жизнь 90-х в фотографиях: деревенские дискотеки, красавцы и красавицы села
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#новости#удивительно#забавно#полиция#кино#путешествия#Россия#Медведь
#люди#животные#дети#Прикол#США#конфликт#Китай#Санкт-Петербург#фильм#школа
#история#Юмор#сарказм#машина#в мире#интересно#Мемы#Жизнь#Музыка#вор
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки В Краснодаре полицейские поймали домушника в резиновых тапочках и с целым арсеналом отмычек В Краснодаре полицейские поймали домушника в резиновых тапочках и с целым арсеналом отмычек Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его Приняли за вора и угрожали посадить на пять лет Приняли за вора и угрожали посадить на пять лет В центре Сочи у инвалида украли коляску В центре Сочи у инвалида украли коляску

На что жалуетесь?

Вернуться