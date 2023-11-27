Немецкий рэпер стал известным благодаря песенке крокодила Гены

В крупнейших видеоплатформах, таких как Youtube, TikTok и прочих распространяется сингл исполнителя из немецкого Франкфурта. В нём Liaze рассказывает о своём детстве, напевая при этом всеми любимую песню из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.
Песня крокодила Гены оказалась в топе немецкого YouTube. Рэпер Liaze замиксовал всем известную советскую песню "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка" и спел о том, как жилось в непростом 2003 году.
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Детство у парня и правда выдалось трудным, поскольку он рос в бедной семье и из-за того, что по происхождению он - русский, ему было нелегко влиться в немецкое общество.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", в чем заключается феномен трека «2003», а также объяснил популярность отечественной музыки за рубежом:
Все на самом деле очень просто. Наша школа композиторов — российская, советская или времен Чайковского, Скрябина и Бородина — это школа мелодистов. Они ведь до сих пор пользуются популярностью. Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на нее и рано или поздно еще больше проникнется русской культурой
Ранее мы сообщали, что трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в далеком 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады, почти 20 лет спустя внезапно полюбился иностранным пользователям TikTok. Сегодня зарубежные блогеры в своих видео танцуют под эту песню в меховых шапках и шубах, изображая россиян, а также пытаются повторить незнакомые им слова и переводят трек на английский язык.
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