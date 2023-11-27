Немецкий рэпер стал известным благодаря песенке крокодила Гены

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", в чем заключается феномен трека «2003», а также объяснил популярность отечественной музыки за рубежом:

Все на самом деле очень просто. Наша школа композиторов — российская, советская или времен Чайковского, Скрябина и Бородина — это школа мелодистов. Они ведь до сих пор пользуются популярностью. Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на нее и рано или поздно еще больше проникнется русской культурой

Ранее мы сообщали, что трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в далеком 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады, почти 20 лет спустя внезапно полюбился иностранным пользователям TikTok. Сегодня зарубежные блогеры в своих видео танцуют под эту песню в меховых шапках и шубах, изображая россиян, а также пытаются повторить незнакомые им слова и переводят трек на английский язык.

