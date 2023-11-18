Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили в бордель

Он должен посмотреть на проблемы проституции, так сказать, изнутри.
Немецкий союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил Олафа Шольца посетить бордели страны для совместного поиска проблем в сфере проституции. Это случилось после слов канцлера о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.
На днях Шольц в ходе дебатов в бундестаге заявил, что проституцию нужно сократить, покупка секса — это ненормальное явление, а факт продажи женского тела мужчине его, убеждённого феминиста, всегда возмущал. Таким образом, слова канцлера приняли в штыки не только работники секс-индустрии, но и Федеральное министерство по делам семьи, которое выступает против ужесточения текущего закона о проституции, который частично декриминализует проституцию.
Представители BesD сообщили Шольцу, что согласны с его словами о недопустимости торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации, но при этом уверяют, что такими вещами не занимаются, а предоставляют своим клиентам только "хорошие и ценные услуги". И чтобы канцлер мог лично в этом убедиться, его пригласили в бордель.
"Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", — говорится в сообщении BesD.
Добавим, что дебаты, всполошившие работников секс-индустрии, велись по поводу предложения оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Депутаты от этого блока предлагают ввести в стране так называемую скандинавскую модель, которая криминализирует сексуальные услуги, наказывая только сутенёров и закрывая публичные дома. Проституткам при этом предлагается защита. Их не будут привлекать к ответственности (декриминализуют) и помогут социализироваться и выйти из профессии.
Источник:
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Он же все испортит! Всё, чем Шольц занимается - всё портится, загнивает и разваливается. Боюсь, не увидим мы больше фильмов про сантехников и домохозяек...
Вазелин хоть предложили?