FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7178 постов • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили в бордель

Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили в бордель

Автор:
18 ноября 2023 15:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Олаф Шольц   бордель   канцлер   приглашение   проституция   
1535
2

Он должен посмотреть на проблемы проституции, так сказать, изнутри.

Немецкий союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил Олафа Шольца посетить бордели страны для совместного поиска проблем в сфере проституции. Это случилось после слов канцлера о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.


На днях Шольц в ходе дебатов в бундестаге заявил, что проституцию нужно сократить, покупка секса — это ненормальное явление, а факт продажи женского тела мужчине его, убеждённого феминиста, всегда возмущал. Таким образом, слова канцлера приняли в штыки не только работники секс-индустрии, но и Федеральное министерство по делам семьи, которое выступает против ужесточения текущего закона о проституции, который частично декриминализует проституцию.

Представители BesD сообщили Шольцу, что согласны с его словами о недопустимости торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации, но при этом уверяют, что такими вещами не занимаются, а предоставляют своим клиентам только "хорошие и ценные услуги". И чтобы канцлер мог лично в этом убедиться, его пригласили в бордель.


"Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", — говорится в сообщении BesD.


Добавим, что дебаты, всполошившие работников секс-индустрии, велись по поводу предложения оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Депутаты от этого блока предлагают ввести в стране так называемую скандинавскую модель, которая криминализирует сексуальные услуги, наказывая только сутенёров и закрывая публичные дома. Проституткам при этом предлагается защита. Их не будут привлекать к ответственности (декриминализуют) и помогут социализироваться и выйти из профессии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Германия   Олаф Шольц   бордель   канцлер   приглашение   проституция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
127k
Аааа Час назад
Да ладно, на экскурсию. Работу новую предлагают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Григорий Бабкин 11 минут назад
Олуха в сутенёры?
Пи*здец борделю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад 14 минут назад
Это будет ноу-хау, Шольцу будут платить чтобы исчез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash 18 минут назад
Там у него Бербок порнозвезда, у нее бы спросил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad Полчаса назад
Если Шольц будет решать проблемы немецкой порно-индустрии, загнётся она, бедная...
Он же все испортит! Всё, чем Шольц занимается - всё портится, загнивает и разваливается. Боюсь, не увидим мы больше фильмов про сантехников и домохозяек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maximvs Полчаса назад
и сколько он будет брать за час?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кыся 40 минут назад
Лучше не надо, а то как бы проездной не пришлось выписывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 55 минут назад
(С) Он должен посмотреть на проблемы проституции, так сказать, изнутри. (/С)

Вазелин хоть предложили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Сына Кадырова наградили ещё одной медалью
Сына Кадырова наградили ещё одной медалью
Набирающие популярность в сообществах
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уроки полового воспитания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#Прикол#кино#аварии#люди#подборка#фильм#Россия
#животные#машина#автомобили#дети#позитив#ДТП#авто аварии#собака#истории#роль
#Юмор#факты#автомир#интересно#Разное#забавно#Автовсячина#история#Китай#съемка
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и попросил сделать ему мемов Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и попросил сделать ему мемов Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад

На что жалуетесь?

Вернуться