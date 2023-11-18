Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили в бордель

Немецкий союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил Олафа Шольца посетить бордели страны для совместного поиска проблем в сфере проституции. Это случилось после слов канцлера о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.





На днях Шольц в ходе дебатов в бундестаге заявил, что проституцию нужно сократить, покупка секса — это ненормальное явление, а факт продажи женского тела мужчине его, убеждённого феминиста, всегда возмущал. Таким образом, слова канцлера приняли в штыки не только работники секс-индустрии, но и Федеральное министерство по делам семьи, которое выступает против ужесточения текущего закона о проституции, который частично декриминализует проституцию.