«Почему я весёлый такой»: немецкий рэпер украл музыку из легендарного советского мультфильма «Чебурашка»

Теперь от него требуют компенсацию.
В своё время композитор Владимир Шаинский написал музыку для «Чебурашки». Песни из этого мультика тогда напевала детвора по всему СССР.
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Теперь одна из композиций мультфильма приобрела новое звучание. Немецкий рэпер по кличке Liaze взял и позаимствовал музыку и слова из «Песенки крокодила Гены». Получилось странно. Многие подметили, что музыканту стоило бы создавать свои треки, а не брать чужое. Причём в прямом смысле - своему лейблу он заявил, что договорился об авторских правах, на деле же деле записал трек без всяких согласований с наследниками Шаинского. Кстати, парень родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье мигрантов из России.
А его клип неожиданно ворвался в ТОП немецкого Youtube:
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Сын советского композитора, Вячеслав Шаинский, такого творчества не понял и заявил:
Люди искренне считали, что песня народная и забивали на авторское право. А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер все решил по авторским правам. Хотя это удивительно для Германии, потому что немцы пунктуальные и аккуратно относятся ко всему, что касается авторских прав.
Вячеслав добавил, что теперь рэпер должен убрать музыку из своего трека или заплатить авторские отчисления. Наследник композитора не против того, чтобы молодёжь вновь напевала произведения его отца . Но об этом надо договариваться заранее, а не брать чужое творчество и выдавать за своё.
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з.ы. денюшков просто деткам захотелось, вот и все.