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«Почему я весёлый такой»: немецкий рэпер украл музыку из легендарного советского мультфильма «Чебурашка»

«Почему я весёлый такой»: немецкий рэпер украл музыку из легендарного советского мультфильма «Чебурашка»

Автор:
28 ноября 2023 14:48
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Liaze   авторские права   владимир шаинский   крокодил гена   наследники   песенка   рэпэр   сингл   
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Теперь от него требуют компенсацию.

В своё время композитор Владимир Шаинский написал музыку для «Чебурашки». Песни из этого мультика тогда напевала детвора по всему СССР.

Теперь одна из композиций мультфильма приобрела новое звучание. Немецкий рэпер по кличке Liaze взял и позаимствовал музыку и слова из «Песенки крокодила Гены». Получилось странно. Многие подметили, что музыканту стоило бы создавать свои треки, а не брать чужое. Причём в прямом смысле - своему лейблу он заявил, что договорился об авторских правах, на деле же деле записал трек без всяких согласований с наследниками Шаинского. Кстати, парень родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье мигрантов из России.

А его клип неожиданно ворвался в ТОП немецкого Youtube:

Сын советского композитора, Вячеслав Шаинский, такого творчества не понял и заявил:

Люди искренне считали, что песня народная и забивали на авторское право. А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер все решил по авторским правам. Хотя это удивительно для Германии, потому что немцы пунктуальные и аккуратно относятся ко всему, что касается авторских прав.

Вячеслав добавил, что теперь рэпер должен убрать музыку из своего трека или заплатить авторские отчисления. Наследник композитора не против того, чтобы молодёжь вновь напевала произведения его отца . Но об этом надо договариваться заранее, а не брать чужое творчество и выдавать за своё.

Источник:

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Метки: Liaze   авторские права   владимир шаинский   крокодил гена   наследники   песенка   рэпэр   сингл   
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3  комментария
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62k
pynh 39 минут назад
а если бы этот трек не стал популярным?
з.ы. денюшков просто деткам захотелось, вот и все.
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3k
xbrat 11 минут назад
А он точно выдавал за свое? Вроде в клипе по ТВ идет советский мульт в немецкой озвучке с этой мелодией. И вообще, что-то много частных "наследников" у советского общественного наследия...
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2k
Максим Макашев 47 минут назад
ШВАЙНЕ!!!
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August

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