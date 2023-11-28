«Почему я весёлый такой»: немецкий рэпер украл музыку из легендарного советского мультфильма «Чебурашка»

Теперь одна из композиций мультфильма приобрела новое звучание. Немецкий рэпер по кличке Liaze взял и позаимствовал музыку и слова из «Песенки крокодила Гены». Получилось странно. Многие подметили, что музыканту стоило бы создавать свои треки, а не брать чужое. Причём в прямом смысле - своему лейблу он заявил, что договорился об авторских правах, на деле же деле записал трек без всяких согласований с наследниками Шаинского. Кстати, парень родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье мигрантов из России.

А его клип неожиданно ворвался в ТОП немецкого Youtube: