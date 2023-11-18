Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте

Ну а теперь к серьезным новостям из мира политики и красоты.
Красота - страшная сила, да и экономит на себе любимом грешно! И мы с этим, безусловно, не спорим.
Тем более, такой обладатель шикарной шевелюры, любимец публики и просто пират в душе, канцлер Германии Олаф Шольц должен всегда безупречно выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях.
И совершенно непонятно, почему же возмущаются немецкие налогоплательщики, когда читают ежегодный отчет о денежных расходах на красоту для своего правительства.
В прошлом году дал жару любитель парикмахерских Шольц. В 2022 году он за наведение красоты выложил каких-то 39 910 евро, а зато на фотографа было потрачено 510 764 евро. В этом году ему пришлось затянуть пояс. На парикмахера и визажиста - всего 23 000 евро. А вот сколько получил фотограф, в отчете скромно умалчивают, видимо, чтобы не травмировать налогоплательщиков.
Хоть вы и не любите вопросы в конце статьи, но промолчать в этом случае я просто не могу. Друзья, давайте дадим честную оценку Олафу и решим в комментариях, насколько он стал выглядеть хуже после такой жесткой экономии.
Источник:
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не стоит забывать что:
«Под самым красивым хвостом павлина, скрывается самая обычная куриная жопа»