Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте

Красота - страшная сила, да и экономит на себе любимом грешно! И мы с этим, безусловно, не спорим.

Тем более, такой обладатель шикарной шевелюры, любимец публики и просто пират в душе, канцлер Германии Олаф Шольц должен всегда безупречно выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях.

И совершенно непонятно, почему же возмущаются немецкие налогоплательщики, когда читают ежегодный отчет о денежных расходах на красоту для своего правительства.