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Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте

Канцлер Германии Шольц начал экономить на красоте

Автор:
18 ноября 2023 07:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Олаф Шольц   визажисты   канцлер   красота   парикмахеры   
1763
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Ну а теперь к серьезным новостям из мира политики и красоты.

Красота - страшная сила, да и экономит на себе любимом грешно! И мы с этим, безусловно, не спорим.

Тем более, такой обладатель шикарной шевелюры, любимец публики и просто пират в душе, канцлер Германии Олаф Шольц должен всегда безупречно выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях.


И совершенно непонятно, почему же возмущаются немецкие налогоплательщики, когда читают ежегодный отчет о денежных расходах на красоту для своего правительства.


В прошлом году дал жару любитель парикмахерских Шольц. В 2022 году он за наведение красоты выложил каких-то 39 910 евро, а зато на фотографа было потрачено 510 764 евро. В этом году ему пришлось затянуть пояс. На парикмахера и визажиста - всего 23 000 евро. А вот сколько получил фотограф, в отчете скромно умалчивают, видимо, чтобы не травмировать налогоплательщиков.


Хоть вы и не любите вопросы в конце статьи, но промолчать в этом случае я просто не могу. Друзья, давайте дадим честную оценку Олафу и решим в комментариях, насколько он стал выглядеть хуже после такой жесткой экономии.





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Метки: Германия   Олаф Шольц   визажисты   канцлер   красота   парикмахеры   
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8  комментариев
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17k
Сергей 54 минуты назад
Фи ,какой глупыш.Я знаю парикмахерскую,где его абсолютно так же подстригут за 600 рублей.Плюс можно и одеколоном спрыснуть....
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1k
Herr Mannelig 8 минут назад
мужик как мужик, в детстве жил по соседству деда Гриша тракторист, похож на него, но Шольц гладенький рожей и наверное пьёт поменьше. Следов наведения красоты не видать, наверное это и есть смысл хорошего ухода, а не разукраситься как павиан или ботоксом утыкаться в усмерть..но я в этом разбираюсь плохо, меня сейчас эксперты поправят
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14k
net 13 минут назад
Да фигня всё это. Лицо страны должен выглядеть прилично и расходы на это мелочь. Не закупите один танк или один самолёт, хватит и на спонджики и на помадку.
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Люди со стрижкой налысо, теоретически, должны ходить к парикмахеру каждые две недели. Публичный персонаж - допустим, каждую. Предположим, 2/3 расходов на гримм. И получим, что у них очень дорогая стрижка. Барбершоп нижнего ценового сегмента в России это до тысячи, шоб уж идеалошно было, а барбершоп у нас это штука скорее премиального уровня. Средняя зарплата в Германии была что-то около 3к евро вроде бы до вычета. Из этих данных можно сделать вывод, что большую часть суммы было потрачено на интимные стрижки. Возможно, на очке для привлечения аудитории.
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5k
Григорий Полчаса назад
давно бы уже на голо обрился.
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19k
Shtoppi Полчаса назад
олух «красивый» шольц

не стоит забывать что:
«Под самым красивым хвостом павлина, скрывается самая обычная куриная жопа»
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
свеклой лысину натер..и норм))
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2k
Pinhead 56 минут назад
О, ему глаз вставили!
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