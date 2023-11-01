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Рэпер попросил поклонников прислать ему "звуки бедности"

Рэпер попросил поклонников прислать ему "звуки бедности"

Автор:
01 ноября 2023 22:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Музыка   бедность   звуки   реп   репер   средняя азия   трек   
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С неожиданной просьбой обратился в социальных сетях к своим слушателям некий репер, перебравшийся в Россию из Средней Азии. Для написания трека "Бедным быть стыдно", он попросил написать или прислать ему "звуки бедности".

Дело в том, что со "звуками богатства" проблем у музыканта не возникло. Для него это - звуки пробки, вылетающей из бутылки дорогого шампанского, звук мотора спорткара, шелест купюр, звук взлетающего бизнес-джета, музыка из элитного клуба, и т.д.

Подписчикам музыканта мысль пришлась по вкусу и они накидали ему в комментарии кучу идей и аудио-обрывков - от звука всасывания остатков сока через трубочку до звука заедающей молнии на старой куртке, от урчания голодного кота до звука открывания банки дешевого пива, музыки из плохих и недорогих наушников и колонок.

Также в числе примеров - звуки выкручивания зубной пасты из тюбика, звуки воды, наливаемой в бутылку с остатками шампуня, стук по бутылке с оставшимся на донышке кетчупом, звук отжимания (что?) пакетика с чаем "чтобы не капал", звук ножа, очищающего упаковку сливочного масла, звук ложечки, выскребающей остатки йогурта в стаканчике, звук кухонной лопаточки, скребущей по пустой сковороде.

Также среди присланных оказался почему-то "звук почесывания толстого пуза" (а как определить, что оно толстое?), одышка пенсионера, голос коллектора по телефону, шуршание целофановых пакетов, звук политического шоу из телевизора, мотив "застольных песен", хруст пластиковых стаканчиков, звук старой дачи (интересно, это как?), пьяный храп и "дребезжание продуктовой коляски в эконом-магазине".

Читатели (уже безо всякой просьбы) также обсуждают что для них "звуки счастья", "звуки отпуска" и даже "звуки любимой работы".

А какие у вас любимые звуки?

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Метки: Музыка   бедность   звуки   реп   репер   средняя азия   трек   
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7  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
на родине этого репера звуков бедности и нищеты-как у дурака махорки. пусть по родственникам пробежится.
и чт это за репер такой, рафик с рынка?
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1k
tonic_guru 10 минут назад
А что, звук открывания пробки дешевого пива, чем-то отличается от звука открывания дорогого пива?
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828
shoes546 20 минут назад
из какого кишлака обезьяна вылезла?
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882
Александр 23 минуты назад
На родину отправить - там этих звуков достаточно.
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2k
grigorenko vladislav 44 минуты назад
Для написания трека "Бедным быть стыдно" стал побираться по российскому интернету. Предыдущий побирушечный бизнес-план стыдливого рэпера у себя на родине ничего не дал. Ну как ничего... 3,14зды всё-таки дали. Поэтому решил ехать клянчить в Россию.
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14k
Александр Час назад
Вот для этого рэпера спецом подгон: "Звук любимой работы" - блеянье стада овец, "Звук счастья" - ржание ослика.
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2k
Rom Час назад
Звук пердежа и отрыжки ему прислать. Это всё, чего этот кусок достоин.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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