Рэпер попросил поклонников прислать ему "звуки бедности"

Дело в том, что со "звуками богатства" проблем у музыканта не возникло. Для него это - звуки пробки, вылетающей из бутылки дорогого шампанского, звук мотора спорткара, шелест купюр, звук взлетающего бизнес-джета, музыка из элитного клуба, и т.д.

Подписчикам музыканта мысль пришлась по вкусу и они накидали ему в комментарии кучу идей и аудио-обрывков - от звука всасывания остатков сока через трубочку до звука заедающей молнии на старой куртке, от урчания голодного кота до звука открывания банки дешевого пива, музыки из плохих и недорогих наушников и колонок.