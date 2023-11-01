Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку

А могли бы и наградить!
Полицейский в штатском довольно жестко (по немецким меркам) обошелся с климатическими активистами из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") и был отстранён от службы. Во вторник экоактивисты устроили в Берлине очередной протест против правительства ФРГ, которое, по их мнению, ничего не делает для борьбы с изменением климата.
Вооружившись оранжевой краской, они принялись разрисовывать стены офиса канцлера ФРГ надписями "Олаф лжёт". Прибывшие на место полицейские неоднократно оттаскивали активистов от здания, но те с маниакальной упёртостью вновь брали кисти в руки и продолжали портить здание. Один из офицеров не выдержал и повалил двух девушек на землю, после чего взял кисть в руки и размазал краску по лицу одной из протестующих.
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Изначально сообщалось, что мужчина в штатском никакой не полицейский, а специально им представился, чтобы помочь настоящим правоохранителям. Однако позже в полиции подтвердили, что это был их сотрудник. После скандала его отстранили от работы. Сейчас в его отношении проводится расследование о нападении при исполнении служебных обязанностей.
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Отмечается, что похожая акция во вторник прошла и в столице Австрии. Однако несмотря на то, что протестующие против властей, которые бездействуют на пороге "климатической катастрофы", полностью перекрыли центр Вены, никто из экоактивистов не пострадал.
"Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа ) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", — говорится в заявлении австрийского подразделения Letzte Generation.
Добавим, что в июне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что члены движения "Последнее поколения" только за этот год совершили на территории Германии более 600 преступлений. По данным чиновницы, против 740 экоактивистов возбуждены уголовные дела. В основном речь идёт о принуждении к порче чужого имущества.
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Один шутник из Интернета предположил, что просто боятся стать очередной курткой...
;-)