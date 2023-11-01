Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку

Полицейский в штатском довольно жестко (по немецким меркам) обошелся с климатическими активистами из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") и был отстранён от службы. Во вторник экоактивисты устроили в Берлине очередной протест против правительства ФРГ, которое, по их мнению, ничего не делает для борьбы с изменением климата.

Вооружившись оранжевой краской, они принялись разрисовывать стены офиса канцлера ФРГ надписями "Олаф лжёт". Прибывшие на место полицейские неоднократно оттаскивали активистов от здания, но те с маниакальной упёртостью вновь брали кисти в руки и продолжали портить здание. Один из офицеров не выдержал и повалил двух девушек на землю, после чего взял кисть в руки и размазал краску по лицу одной из протестующих.