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Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку

Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку

Автор:
01 ноября 2023 19:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Германия   берлин   краска   полицейский   последнее поколение   протест   экоактивисты   
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А могли бы и наградить!

Полицейский в штатском довольно жестко (по немецким меркам) обошелся с климатическими активистами из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") и был отстранён от службы. Во вторник экоактивисты устроили в Берлине очередной протест против правительства ФРГ, которое, по их мнению, ничего не делает для борьбы с изменением климата.


Вооружившись оранжевой краской, они принялись разрисовывать стены офиса канцлера ФРГ надписями "Олаф лжёт". Прибывшие на место полицейские неоднократно оттаскивали активистов от здания, но те с маниакальной упёртостью вновь брали кисти в руки и продолжали портить здание. Один из офицеров не выдержал и повалил двух девушек на землю, после чего взял кисть в руки и размазал краску по лицу одной из протестующих.

Изначально сообщалось, что мужчина в штатском никакой не полицейский, а специально им представился, чтобы помочь настоящим правоохранителям. Однако позже в полиции подтвердили, что это был их сотрудник. После скандала его отстранили от работы. Сейчас в его отношении проводится расследование о нападении при исполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что похожая акция во вторник прошла и в столице Австрии. Однако несмотря на то, что протестующие против властей, которые бездействуют на пороге "климатической катастрофы", полностью перекрыли центр Вены, никто из экоактивистов не пострадал.


"Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа ) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", — говорится в заявлении австрийского подразделения Letzte Generation.

Добавим, что в июне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что члены движения "Последнее поколения" только за этот год совершили на территории Германии более 600 преступлений. По данным чиновницы, против 740 экоактивистов возбуждены уголовные дела. В основном речь идёт о принуждении к порче чужого имущества.

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Метки: Видео   Германия   берлин   краска   полицейский   последнее поколение   протест   экоактивисты   
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8  комментариев
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3k
Χάρων 2 часа назад
Мля. Их***издить нужно ногами, а не краской мазать!!!
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1k
alex 11 минут назад
и это правильно! чем быстрее они европейцы избавятся от своих нормальных людей в полиции тем быстрее это гавно захлестнет всю европу. ЧЕМ ХУЖЕ У НИХ ТЕМ ЛУЧШЕ НАМ.
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9k
Лаврентий Полчаса назад
Никогда не задумывались, почему "экоактивисты" обливают краской дам в мехах, но никогда не подходят к байкерам в кожаных куртках?
Один шутник из Интернета предположил, что просто боятся стать очередной курткой...
;-)
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1k
Darki Полчаса назад
Молодец мужик.Но как оказалось,что у них ,что у нас,законы работают не в том направлении в котором надо.
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2k
Товарищ Полчаса назад
А где фотки из автобуса? Наши обычно лыбятся, "селфятся" и "стриммятся", даже без наручников.
Аааа, понял, это другое.
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145
Zmey8838 40 минут назад
А всё началось с одной больной на голову
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1k
Aleksei 47 минут назад
забавляют такие новости. Менты стараются беспредел остановить,а их чморят свои же.
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4k
americos Час назад
Абсолютно неправильно поступил полицейский. Надо было её мордой стереть краску со стены.
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