"Изгой": история создания фильма и секреты его съёмок

Идея этого фильма ещё в середине 1990-ых пришла в голову актёру Тому Хэнксу, желавшему создать трогательную драму о современном Робинзоне Крузо. Позже он поделился этой идеей с сценаристом и своим хорошим знакомым Уильямом Бройлесом.

Бройлес прославился работой над такими фильмами, как "Аполлон 13" (1995 г.) и "Западня" (1999 г.). Хэнкс попросил его написать сценарий и для этого Бройлес решил провести в одиночестве 2 недели на необитаемом острове.

Сценарист решил поставить себя за место героя, увидеть мир глазами человека, который оказался вдали от цивилизации, поэтому он разводил костёр, собирал кокосы и питался пойманной своими руками рыбой. Уильям даже случайно нашёл на берегу острова волейбольный мяч, что впоследствии определит одну из главных сюжетных линий в будущем фильме.