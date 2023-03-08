"Изгой": история создания фильма и секреты его съёмок

Я хочу рассказать вам историю создания этого фильма, интересные факты и секреты его съёмок. Ведь всё это в совокупности помогло создателям сделать для нас такое прекрасное кино.
Драма "Изгой" с Томом Хэнксом в главной роли вышла в 2000 году, и она быстро стала по-настоящему культовой. Фильм показывает простую, на первый взгляд, историю человека, который оказался совершенно один на необитаемом острове, где он пытается выжить и найти спасение.
Идея и написание сценария
Идея этого фильма ещё в середине 1990-ых пришла в голову актёру Тому Хэнксу, желавшему создать трогательную драму о современном Робинзоне Крузо. Позже он поделился этой идеей с сценаристом и своим хорошим знакомым Уильямом Бройлесом.
Бройлес прославился работой над такими фильмами, как "Аполлон 13" (1995 г.) и "Западня" (1999 г.). Хэнкс попросил его написать сценарий и для этого Бройлес решил провести в одиночестве 2 недели на необитаемом острове.
Сценарист решил поставить себя за место героя, увидеть мир глазами человека, который оказался вдали от цивилизации, поэтому он разводил костёр, собирал кокосы и питался пойманной своими руками рыбой. Уильям даже случайно нашёл на берегу острова волейбольный мяч, что впоследствии определит одну из главных сюжетных линий в будущем фильме.
Также Бройлес проделывал на острове различные эксперименты, которые позже войдут в сценарий: например он на собственном опыте убедился, что из плёнки видеокассет можно создать прочную верёвку. Такая "рабочая" самоизоляция стала для Уильяма большим вдохновением. За небольшой срок у него получился практически реалистичный сценарий, сделавший фильм таким популярным.
Когда права на постановку фильма приобрели студии "20 Century Fox" и "Dreamworks Pictures", то их боссы решили назначить режиссёром Роберта Земекиса, чему был несказанно рад Том Хэнкс. Они уже работали вместе над знаменитой лентой "Форрест Гамп" (1994 г.), поэтому их новый союз обрадовал многих людей.
Роль возлюбленной главного героя предлагали Мишель Пфайффер (она просто отказалась) и Шэрон Стоун. Актрисе не понравилось, что, по её мнению, в фильме только две главные роли - это Чак Ноланд и волейбольный мяч. Тогда сыграть героиню предложили лауреатке "Оскара" Хелен Хант, и она согласилась.
От Москвы до Фиджи
Бюджет "Изгоя" составил около 90 млн долларов - это огромная сумма, и поначалу кажется, что она была необоснованной. Но это не так. Съёмки фильма начались в январе 1999 года, а закончились в мае 2000-ого, и между ними был перерыв на 1 год, о котором будет чуть ниже.
Зарубежный офис компании "FedEx" планировали снимать в Польше или в Венгрии. Но в итоге было принято решение провести съёмки в России - в Москве. Они как раз проходили в начале съёмочного процесса - в январе 1999 года. И Том Хэнкс запомнил то время надолго, ведь позже он признавался, что Москва для него была самым холодным городом из всех, где ему доводилось побывать.
Любопытно, что во время съёмок на складе среди массовки можно заметить российского актёра Дмитрия Дюжева. Также в этой массовке была Анна Фроловцева, исполнительница роли Галины Ивановны в известном сериале "Воронины" (2009-2019 г.).
Что же касается "FedEx", то по утверждению продюсеров и Земекиса, от компании не было получено абсолютно никаких денег. Получается, что фильм бесплатно прорекламировал эту корпорацию. При этом "FedEx" также бесплатно предоставил свою машину, самолёт и возможность снимать съёмочной команде в их офисе.
Кстати, основатель и владелец "FedEx" Фредерик Смит сыграл в фильме самого себя.
Перейдем ко всей основе фильма - необитаемому острову. "Изгой" снимали на Фиджи, а точнее на острове Монурики в Тихом океане. Уж очень создателям понравился особый колорит этого острова, хотя вариант со съёмками на Гавайях вышел бы дешевле. Стоит сказать, что после премьеры "Изгоя" на этот необитаемый остров каждый год приезжают туристы и поклонники фильма.
Но сами съёмки картины не были простыми. Они проходили под строгим наблюдением учёных-экологов, следящих, чтобы никто не навредил природе острова. Поэтому когда группа выкапывала одно дерево, мешавшее съёмкам, то после их окончания на его месте высаживали сразу 3 таких же дерева.
Испытание съёмками и перерыв на год
Сцену крушения самолёта снимали в павильоне студии, как обычно и происходит, а затем на стадии постпродакшена были добавлены некоторые спецэффекты. Интересно, что сама катастрофа показана изнутри самолёта - так Земекис хотел усилить устрашающий эффект от этого момента.
Также в павильоне был сделан специальный бассейн огромных размеров, в котором и сняли множество "морских" сцен. Иногда Том Хэнкс отказывался от дублёра, из-за чего вдоволь наглотался в нём воды. Зато сколько прекрасных эпизодов было с ним снято.
Рабочая группа столкнулась с большой сложностью во время съёмок фильма на острове. Первоначально в сценарии было множество сцен, где на нём шёл дождь. Но настоящего дождя не было, поэтому было решено доставить специальные дождевые установки на остров. Но это вышло крайне затратно, и в итоге создатели решили просто убрать дождь во многих сценах в сценарии.
Была и другая проблема у съёмочной группы. Из-за сильного шума воды и присутствующих неподалеку команды серферов (их крики были слышны) во время съёмок на острове живая запись была забракована. Поэтому весь звуковой ряд к сценам, снимавшимся на острове, был наложен в студии.
Роберт Земекис особенно хотел добиться эффекта полной тишины. Из-за чего в сценах на острове (герой Тома Хэнкса проводит на нём 103 минуты экранного действия) не была использована музыка, дабы усилить отчаяние и полную изоляцию главного героя от современного мира. Композитор Алан Сильвестри написал всего 15 минут музыки к фильму (включая композицию к финальным титрам).
Интересно также было то, что почти все ночные сцены в фильме снимались в дневное время. Саму темноту и звёздное небо добавляли уже во время постпродакшена.
Том Хэнкс тоже успел настрадаться. Он так сильно поранил ногу, что все съёмки были прерваны, дабы актёр посетил врача. Оказалось, что в его рану попала инфекция, и если бы он промедлил с посещением доктора, то получил бы заражение крови. Рану нельзя было мочить, поэтому съёмки остановили на 2 недели.
Вообще ради фильма Тому Хэнксу нужно было сначала набрать 23 кг веса, а уже в разгар съёмок потерять около 20 кг и отрастить густую шевелюру. Из-за этого в производстве "Изгоя" был сделан большой перерыв на 1 год. За это время почти вся съёмочная команда Роберта Земекиса успела снять триллер "Что скрывает ложь" (2000 г.) с Мишель Пфайффер в главной роли.
Позже Том Хэнкс скажет, что сброс веса было для него тяжелейшим испытанием, ведь он любит вкусно поесть (особенно картошку фри). Зато в фильме мы увидим естественно исхудавшего актёра с настоящими волосами и бородой.
Хэнкс также занимался часто импровизацией в кадре. Например сцена с кокосом, когда он кидал его, и тот, как мяч отлетал от камня. Поначалу Роберт Земекис посчитал эту сцену глупой, но при монтаже он решил включить её в фильм. Режиссёр подумал, что отчаявшийся человек может совершать нелепые поступки для достижения результата, поэтому и вставил эпизод с кокосом в картину.
Нельзя не обсудить одного из главных героев фильма - Уилсона. Первоначально хотели использовать мяч из американского футбола, но Земекису эта идея не понравилась. Тогда решили взять волейбольный мяч компании "Wilson". И спустя время он стал, без сомнений, самым известным волейбольным мячом в массовой культуре.
Кстати, 1 из 3-ёх волейбольных мячей, использованных в ходе съёмок, был продан на аукционе за крупные 18,4 тыс. долларов.
Последние сложности у создателей фильма случились с плотом, на котором герой покинул остров. Несколько людей из съёмочной группы сделали его за 5 дней, но при первой же попытке спустить плот на воду - он развалился. Тогда на помощь пришли ближайшие к острову местные жители, сделавшие такой плот, который устроил Земекиса.
Самый сильный момент в фильме - эпизод расставания Чака Ноланда с Уилсоном снимали целых 4 дня.
Признание фильма и его слава
После изнурительного монтажа и постпродакшена "Изгой" в итоге вышел в прокат 7 декабря 2000 года. Картина заработала почти 430 млн долларов и стала большим хитом в американском прокате. Критики и зрители приняли в целом фильм положительно, особо хваля великолепный перфоманс Тома Хэнкса, и отличную режиссуру Роберта Земекиса.
Фильм получил 2 номинации на "Оскар" - за "Лучшую мужскую роль" и "Лучший звук", но в обеих уступил. Как и на других кинопремиях. Зато в единственной номинации на "Золотом Глобусе" лента одержала победу - на этот раз Том Хэнкс в актёрской номинации не уступил свой приз никому.
Но награды были не особо важны, ведь Земекис, Хэнкс и вся остальная съёмочная команда подарили нам замечательный фильм, который мало кого оставит равнодушным.
Заканчивая этот текст, важно вспомнить вопрос, который волновал долгое время многих зрителей - "Что же было в неоткрытой посылке?". Роберт Земекис как-то ответил, что там находился водонепроницаемый мобильный телефон, работающий на солнечных батареях. Нельзя не отметить, что с чувством юмора у режиссёра полный порядок.
Источник:
- 20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес
- Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики
- 10 фактов о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"
- 7 любопытных фактов о фильме "Запах женщины"
- Противница пиццы с ананасами и образцовая мать:15 фактов об Эмили Блант