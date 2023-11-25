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Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм

Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм

Автор:
25 ноября 2023 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: Netflix   Игра в кальмара   Суд   интересное   реалити-шоу   сериал   фото   челлендж   
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Участники надеялись на забавное развлечение, но задания оказались сложнее, чем они думали.

После выхода южнокорейского сериала "Игра в кальмара", стали популярны реалити-шоу по его мотивам. Участники проходят разные испытания, чтобы получить денежный приз. Те, кто не справился с заданием вылетают. Однако, участники одного из такого шоу Squid Game: The Challenge обратились в суд. Как оказалось, они получили переохлаждение и повреждение нервных окончаний.

Новостное агентство Deadline сообщает, что во время игры "Красный свет - зелёный свет" им приходилось подолгу стоять в холодном помещении без движения, чтобы не попасть в поле внимания грозной куклы. В сериале она убивала тех, кто двигается. В шоу проигравших просто удаляли с поля. Игра была снята на студии Cardington Studios.

Пострадавшие обратились в компанию Express Solicitors. Представители компании заявили, что "клиенты рисковали своим здоровьем, будучи вынужденными долгое время оставаться неподвижными во время съемок, пытаясь остаться на соревновании". Даже несмотря на то, что Netflix подтвердил, что троим из 456 игроков потребовалась медицинская помощь, представители Squid Game: The Challenge заявил, что не знает ни о каком обращении в суд.

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Метки: Netflix   Игра в кальмара   Суд   интересное   реалити-шоу   сериал   фото   челлендж   
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3  комментария
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3k
Anners Час назад
Му..ки хотят, чтобы им дали денег, за то, что они му..ки)))))
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11k
Vacony Час назад
во что прекратили игру - море волнуется раз...
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305
iskra Vacony Час назад
В игре "море волнуется" подразумевалось некоторое творчество,и не требовалось стоять неподвижно часами.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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