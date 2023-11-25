Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм

После выхода южнокорейского сериала "Игра в кальмара", стали популярны реалити-шоу по его мотивам. Участники проходят разные испытания, чтобы получить денежный приз. Те, кто не справился с заданием вылетают. Однако, участники одного из такого шоу Squid Game: The Challenge обратились в суд. Как оказалось, они получили переохлаждение и повреждение нервных окончаний.

Новостное агентство Deadline сообщает, что во время игры "Красный свет - зелёный свет" им приходилось подолгу стоять в холодном помещении без движения, чтобы не попасть в поле внимания грозной куклы. В сериале она убивала тех, кто двигается. В шоу проигравших просто удаляли с поля. Игра была снята на студии Cardington Studios.