Классный тамада и конкурсы интересные: реакция соцсетей на "Игру в кальмара"

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Пост без единого спойлера!
Если вы хоть раз заходили в интернет за последние семь дней, значит вы слышали про сериал "Игра в кальмара". Корейский мини-сериал уже стал абсолютным рекордсменом Netflix по просмотрам. В чём же секрет такой бешеной популярности?
3. В сериале герои играют в корейские традиционные детские игры. В нашем детстве были несколько другие игры в кальмара
10. С персонажами "Истории игрушек"
11. В стиле индийских мыльных опер
12. И с Питером Паркером
14. Часы по мотивам одной из игры в сериале
15. Сериал настолько популярен, что корейский интернет-провайдер подал в суд на создателей "Игры" за то, что инфраструктура не выдержала такого количества онлайн-показов
А ещё продажи зелёных спортивных костюмов и слипонов Vans, в которых ходят герои сериала, тоже бьют рекорды.
19. Ряд брендов используют популярность сериала в своей рекламе. Вот этой картинкой, например, Твиттер отреагировал на недавнее падение соцсетей
21. Видеоигру по сериалу уже создают. Разработчик пока неизвестен, но, говорят, что она будет похожа на игру Fall Guys. Но прежде чем появиться на консолях и ПК, игра вышла в офлайн
22. В честь успеха сериала Netflix поставил трёхметровую куклу из сериала на перекрёстке в филиппинском городе Кесон-Сити
Better play by the rules because she's always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? 🦑 pic.twitter.com/qvTlHddqsr— Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 22, 2021
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Метки: Netflix Игра в кальмара кальмар сериал
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