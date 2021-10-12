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Классный тамада и конкурсы интересные: реакция соцсетей на "Игру в кальмара"

Классный тамада и конкурсы интересные: реакция соцсетей на "Игру в кальмара" (20 фото + 4 видео)

Автор:
12 октября 2021 13:11
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   Игра в кальмара   кальмар   сериал   
1695
20
4
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Метки: Netflix   Игра в кальмара   кальмар   сериал   
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8  комментариев
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28k
Игорь 48 минут назад
Если вы хоть раз заходили в интернет за последние семь дней, значит вы слышали про сериал "Игра в кальмара"
============
Я давно подозревал - что у меня интернет какой-то не правильный...
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7k
sivanov1079 Минуту назад
Николай Дмитрич подсел на какую-то корейскую шляпу и решил, что это модный тренд и уже давно все там же...
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692
Darki 17 минут назад
Отличный сериал,надеюсь второй сезон будет.
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6k
BenderRodriguez 21 минуту назад
Кто-нибудь что-нибудь понял?
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16k
Алексей Час назад
Надо понимать,что медиа и соц.сети могут создавать иллюзии,вот сейчас нам все мозги этим грандиозным успехом засирать и будут. Потом опять про Скрипалей и Лугового напомнят.
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