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13 лучших сериалов на Netflix, которые стали самыми просматриваемыми за всё время

13 лучших сериалов на Netflix, которые стали самыми просматриваемыми за всё время

Автор:
18 ноября 2023 08:46
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   актеры   кино   просмотры   роль   сериал   съемка   фильм   
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Netflix известен своей способностью создавать «громкие» сериалы, не все из которых оказываются удачными. Но всё же нельзя не признать, что компания знает своё дело: некоторые работы её производства становятся невероятно популярными и даже получают награды престижных премий, как и проекты зарубежного производства, вышедшие именно на платформе Netflix.

А о популярности тех или иных проектов мы можем судить не только по личному мнению, но и по статистике просмотров, которую составила компания.


Мы предлагаем вам посмотреть, какие сериалы вошли в топ самых просматриваемых во всём мире.

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Просмотры: 83 млн

Просмотры: 93,8 млн

Просмотры: 94,8 млн

Сериал имеет не одну награду премии «Сатурн» и «Премии Гильдии актёров», являясь одним из лучших сериалов нашего времени.

Просмотры: 98,2 млн

Просмотры: 99,2 млн

Просмотры: 99,5 млн

Омар Си, известный по роли в фильме «1+1» (2011), играет «джентльмена грабителя» Арсена Люпена.

Просмотры: 106 млн

Просмотры: 112,8 млн

Сериал имеет две премии «Золотой глобус»: за лучший мини-сериал и за лучшую женскую роль (Аня Тейлор-Джой). А также премию «Эмми» за лучший сериал и режиссуру.

Просмотры: 113,3 млн

Кстати, актёру Реге-Жан Пейджу MTV присудили награду «Порыв года».

Просмотры: 115,6 млн

Эван Питерс (Джеффри Дамер) получил награду премии «Золотой глобус» как лучший актёр мини-сериала.

Просмотры: 140,7 млн

Просмотры: 252,1 млн

Просмотры: 265,2 млн

Актёр О Ён-су (О Иль Нам) получил награду премии «Золотой глобус» как лучший актёр второго плана в сериале.

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Метки: Netflix   актеры   кино   просмотры   роль   сериал   съемка   фильм   
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