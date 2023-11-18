13 лучших сериалов на Netflix, которые стали самыми просматриваемыми за всё время

Netflix известен своей способностью создавать «громкие» сериалы, не все из которых оказываются удачными. Но всё же нельзя не признать, что компания знает своё дело: некоторые работы её производства становятся невероятно популярными и даже получают награды престижных премий, как и проекты зарубежного производства, вышедшие именно на платформе Netflix.
А о популярности тех или иных проектов мы можем судить не только по личному мнению, но и по статистике просмотров, которую составила компания.
Мы предлагаем вам посмотреть, какие сериалы вошли в топ самых просматриваемых во всём мире.
Просмотры: 83 млн
Просмотры: 93,8 млн
Просмотры: 94,8 млн
Сериал имеет не одну награду премии «Сатурн» и «Премии Гильдии актёров», являясь одним из лучших сериалов нашего времени.
Просмотры: 98,2 млн
Просмотры: 99,2 млн
Просмотры: 99,5 млн
Омар Си, известный по роли в фильме «1+1» (2011), играет «джентльмена грабителя» Арсена Люпена.
Просмотры: 106 млн
Просмотры: 112,8 млн
Сериал имеет две премии «Золотой глобус»: за лучший мини-сериал и за лучшую женскую роль (Аня Тейлор-Джой). А также премию «Эмми» за лучший сериал и режиссуру.
Просмотры: 113,3 млн
Кстати, актёру Реге-Жан Пейджу MTV присудили награду «Порыв года».
Просмотры: 115,6 млн
Эван Питерс (Джеффри Дамер) получил награду премии «Золотой глобус» как лучший актёр мини-сериала.
Просмотры: 140,7 млн
Просмотры: 252,1 млн
Просмотры: 265,2 млн
Актёр О Ён-су (О Иль Нам) получил награду премии «Золотой глобус» как лучший актёр второго плана в сериале.
Источник:
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