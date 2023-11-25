Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом

Жестокий мафиози, сексист, торговец кокаином, импотент и при этом развратник, совращающий женщин, невежественный грубиян и плохой семьянин - вот как изобразили вольство 77-летнего «крестного отца» Лауреано Убина в сериале Fariña - "Кокаин". И это очень ему не понравилось.
«Крестный отец наркоторговцев» Лауреано Убина, вышедший на свободу в 2017 году после 22 лет тюремного заключения, пожаловался на то, что в сериале «Кокаиновый берег» его изобразили как жестокого наркоторговца и импотента. В качестве морального ущерба Убина хочет отсудить у Netflix 1,5 млн евро, пишет BILD.
Жизнь мистера Лауреано Убины значительно ухудшилась с момента трансляции этого сериала, потому что он изображен в нем как жестокий мафиози, сексист, торговец кокаином, импотент, развратник, изменник, плохой отец, плохой муж, грубый, глупый, мстительный, совращающий женщин и невежественный
, — сказал его адвокат Хорхе Паладино.
За производство Fariña отвечают компании Netflix, Bamboo и A3 Media. По мнению Убина, сериал порочит его имидж и нарушает закон о неприкосновенности частной жизни. Ответчики настаивают, что в шоу много вымышленного и это указано в титрах, а также призывают суд не вставать на сторону истца, потому что это будет означать введение цензуры.
Это не первый случай, когда Netflix достается от реальных преступников. Так, в августе 2022 года мексиканская наркобаронесса Сандра Авила Белтран подала в суд на Netflix и испанскую компанию Telemundo за использование ее образа для рекламы сериала «Королева юга» без ее согласия. Она потребовала 40% от всех доходов, которые компании заработали за 11 лет показа шоу.
Кроме того, в 2016 году брат Пабло Эскобара Роберто потребовал от Netflix 1 млрд долларов в качестве процента от дохода за сериал «Нарко».
Спустя год в Мексике был убит сотрудник съемочной команды Netflix.
«Кокаиновый берег» — сериал о жизни кланов наркоторговцев в испанском регионе Галисия. Впервые он вышел в эфир в 2018 году, только в Испании его посмотрели 2,5 миллиона человек. «Кокаиновый берег» в том числе рассказывает и историю Лауреано Убина, который считался крупнейшим перевозчиком гашиша среди галисийских торговцев наркотиками.
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Как-то первое не вяжется со вторым и третьим