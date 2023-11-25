Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом

За производство Fariña отвечают компании Netflix, Bamboo и A3 Media. По мнению Убина, сериал порочит его имидж и нарушает закон о неприкосновенности частной жизни. Ответчики настаивают, что в шоу много вымышленного и это указано в титрах, а также призывают суд не вставать на сторону истца, потому что это будет означать введение цензуры.

Это не первый случай, когда Netflix достается от реальных преступников. Так, в августе 2022 года мексиканская наркобаронесса Сандра Авила Белтран подала в суд на Netflix и испанскую компанию Telemundo за использование ее образа для рекламы сериала «Королева юга» без ее согласия. Она потребовала 40% от всех доходов, которые компании заработали за 11 лет показа шоу.

Кроме того, в 2016 году брат Пабло Эскобара Роберто потребовал от Netflix 1 млрд долларов в качестве процента от дохода за сериал «Нарко».