В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги

Ну а теперь к новостям из мира абсурдного кино.
Мы уже все привыкли, что Netflix пытается все перевернуть с ног на голову и запихать афроамериканцев туда, где им совсем не место. Но в этот раз они даже сами себя переплюнули.
И так, что мы имеем в наличии? Сурового белокурого воина-викинга, который правил Норвегией в 975–995 годах. Хакон Ярл по прозвищу Могущественный был знатным женолюбом с большим количеством детей, храбрым бойцом и вообще клёвым парнем, который регулярно устраивал раздачу пиздюлей всем с ним не согласным. Более детальную биографию со всей его родословной можно прочесть здесь.
Что нам показывает Netflix в сериале "Викинги"? Джазовую певичку Кэролайн Хендерсон в роли одного из самых могущественных правителей Норвегии.
Да, друзья, белый бородатый викинг = чернокожая баба. Смотрите не перепутайте!
Ждем, когда Netflix в роли Елизаветы II снимет рэпера Канье Уэста, ну а что? Их даже не отличить, одно лицо!
Источник:
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Не НЕТ такой расы: афроамериканцы, афрофранцузы и прочая афрохрень.
Есть обычные НЕГРЫ.
Не уподобляйтесь пиндосам.