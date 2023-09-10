В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги

Мы уже все привыкли, что Netflix пытается все перевернуть с ног на голову и запихать афроамериканцев туда, где им совсем не место. Но в этот раз они даже сами себя переплюнули.





И так, что мы имеем в наличии? Сурового белокурого воина-викинга, который правил Норвегией в 975–995 годах. Хакон Ярл по прозвищу Могущественный был знатным женолюбом с большим количеством детей, храбрым бойцом и вообще клёвым парнем, который регулярно устраивал раздачу пиздюлей всем с ним не согласным. Более детальную биографию со всей его родословной можно прочесть здесь.



