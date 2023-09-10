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В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги

В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги

Автор:
10 сентября 2023 08:08
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   Кэролайн Хендерсон   Хакон Ярл   викинги   кино   сериал   
2889
5

Ну а теперь к новостям из мира абсурдного кино.

Мы уже все привыкли, что Netflix пытается все перевернуть с ног на голову и запихать афроамериканцев туда, где им совсем не место. Но в этот раз они даже сами себя переплюнули.


И так, что мы имеем в наличии? Сурового белокурого воина-викинга, который правил Норвегией в 975–995 годах. Хакон Ярл по прозвищу Могущественный был знатным женолюбом с большим количеством детей, храбрым бойцом и вообще клёвым парнем, который регулярно устраивал раздачу пиздюлей всем с ним не согласным. Более детальную биографию со всей его родословной можно прочесть здесь.


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Что нам показывает Netflix в сериале "Викинги"? Джазовую певичку Кэролайн Хендерсон в роли одного из самых могущественных правителей Норвегии.



Да, друзья, белый бородатый викинг = чернокожая баба. Смотрите не перепутайте!



Ждем, когда Netflix в роли Елизаветы II снимет рэпера Канье Уэста, ну а что? Их даже не отличить, одно лицо!


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Метки: Netflix   Кэролайн Хендерсон   Хакон Ярл   викинги   кино   сериал   
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22  комментария
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Да что вы как дети?
Не НЕТ такой расы: афроамериканцы, афрофранцузы и прочая афрохрень.
Есть обычные НЕГРЫ.
Не уподобляйтесь пиндосам.
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16k
a_komolow 17 минут назад
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180
Raingold Fischer 20 минут назад
Удивляюсь тем у кого пол страны Туркменов, Азеров и больше Чечьни в Москве чем Россиян пишут о том что в других странах много понаехавших.
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4k
Alex Полчаса назад
Черножопый викинг
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58k
alertol 40 минут назад
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67k
Дворняга 44 минуты назад
"Сурового белокурого война-викинга..." - воИна! И! И! И!
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7k
перевозчик 50 минут назад
это точно те викинги которые кошмарили всю Европу?
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105
Абвгд Еёжзиклмн 57 минут назад
После черного Д' Артаньяна я уже ничему не удивляюсь.
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38k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Фиг с ней, негриллой. Почему "войн"? Это по викингски штоль?
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Стёб защитан.
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11k
Алексей Час назад
война-викинга
Кто-воИн ,кого-воИна, кому-воИну.!!!!!!
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6k
yahaomsk Час назад
Господин Лавров Ваш выход....
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