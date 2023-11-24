FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12272 поста • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Российские прокатчики отцензурировали комедию Романа Полански "Дворец"

Российские прокатчики отцензурировали комедию Романа Полански "Дворец"

Автор:
24 ноября 2023 14:37
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Роман Полански   Цензура   дворец   комедия   прокат   россияне   
1924
1
2

Из картины пропали несколько сцен или "попыток комикования над русскими", как выразилось одно издание про киноиндустрию.

На днях в российский прокат вышла картина Романа Полански "Дворец", правда, в несколько видоизменённом варианте. Из комедии, которую некоторые кинокритики характеризуют как сборник похабных анекдотов про богачей, российские кинопрокатчики вырезали несколько сцен, а одну даже заменили. Все фрагменты, которые подверглись купированию, высмеивали жителей России (или, можно сказать, её верхушку).


Как пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика", из фильма убрали сцену с женой российского посла, которая засыпает в тарелке с чёрной икрой, а также ещё несколько незначительных комических эпизодов, в которых фигурировали представители России. Сообщается, что из-за сокращений хронометраж вышедшего на российские экраны фильма оказался на 2 минуты короче оригинала.


Примечательно, что кинопрокатчики заменили в фильме новогоднее обращение Путина на знаменитое обращение Бориса Ельцина, в котором тот объявляет дорогим россиянам о своей отставке.

Представители кинопрокатной компании "ПРОвзгляд" подтвердили, что хронометраж фильма в российском прокате действительно короче на 2 минуты оригинальной версии картины. Однако там не стали отвечать, какие сцены и по каким причинам решили отцензурировать.

Комедия Полански разворачивается 31 декабря 1999 года в фешенебельном отеле Palace в Швейцарии, куда съехались разношёрстные и далеко не бедные гости, включая шумную компанию русских с чемоданами долларов. Все они хотят с блеском отпраздновать приход нового тысячелетия, попадая по ходу сюжета в курьёзные ситуации. Известно, что в съёмках фильма участвовали два российских актёра — Антон Пампушный и Александр Петров. Помимо них в картине приняли участие Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Роман Полански   Цензура   дворец   комедия   прокат   россияне   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 2 часа назад
хронометраж вышедшего на российские экраны фильма оказался на 2 минуты короче оригинала
******************************
Вот удивили то. В СССР фильм "Синьор Робинзон" был короче оригинальной версии на полчаса, если не больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
sos1960sos 2 часа назад
Не может жена посла уснуть лицом в тарелке с чёрной икрой. Она бы сперва всю её съела, а потом только заснула...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Ну а как вы хотели? Загнать страну обратно в совок по кускам - невозможно. Только полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
Сантехник с богатой фантазией — горе в семье
Сантехник с богатой фантазией — горе в семье
Набирающие популярность в сообществах
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#люди#аварии#фильм#дети#Разное#Россия#истории
#автомобили#машина#интересное#ДТП#позитив#кино#факты#подборка#работа#улыбнуло
#животные#Юмор#в мире#Прикол#авто аварии#Автовсячина#Ynews#история#забавно#Реакция
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Российский самолет столкнулся с орлами при в взлете в аэропорту Варадеро Российский самолет столкнулся с орлами при в взлете в аэропорту Варадеро Как вместе с дисками и кассетами исчезли целые жанры голливудского кино Как вместе с дисками и кассетами исчезли целые жанры голливудского кино Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина» Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина» В Турции разбился автобус с туристами из России В Турции разбился автобус с туристами из России

На что жалуетесь?

Вернуться