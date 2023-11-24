Российские прокатчики отцензурировали комедию Романа Полански "Дворец"

На днях в российский прокат вышла картина Романа Полански "Дворец", правда, в несколько видоизменённом варианте. Из комедии, которую некоторые кинокритики характеризуют как сборник похабных анекдотов про богачей, российские кинопрокатчики вырезали несколько сцен, а одну даже заменили. Все фрагменты, которые подверглись купированию, высмеивали жителей России (или, можно сказать, её верхушку).





Как пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика", из фильма убрали сцену с женой российского посла, которая засыпает в тарелке с чёрной икрой, а также ещё несколько незначительных комических эпизодов, в которых фигурировали представители России. Сообщается, что из-за сокращений хронометраж вышедшего на российские экраны фильма оказался на 2 минуты короче оригинала.





Примечательно, что кинопрокатчики заменили в фильме новогоднее обращение Путина на знаменитое обращение Бориса Ельцина, в котором тот объявляет дорогим россиянам о своей отставке.