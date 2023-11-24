Российские прокатчики отцензурировали комедию Романа Полански "Дворец"

Из картины пропали несколько сцен или "попыток комикования над русскими", как выразилось одно издание про киноиндустрию.
На днях в российский прокат вышла картина Романа Полански "Дворец", правда, в несколько видоизменённом варианте. Из комедии, которую некоторые кинокритики характеризуют как сборник похабных анекдотов про богачей, российские кинопрокатчики вырезали несколько сцен, а одну даже заменили. Все фрагменты, которые подверглись купированию, высмеивали жителей России (или, можно сказать, её верхушку).
Как пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика", из фильма убрали сцену с женой российского посла, которая засыпает в тарелке с чёрной икрой, а также ещё несколько незначительных комических эпизодов, в которых фигурировали представители России. Сообщается, что из-за сокращений хронометраж вышедшего на российские экраны фильма оказался на 2 минуты короче оригинала.
Примечательно, что кинопрокатчики заменили в фильме новогоднее обращение Путина на знаменитое обращение Бориса Ельцина, в котором тот объявляет дорогим россиянам о своей отставке.
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Представители кинопрокатной компании "ПРОвзгляд" подтвердили, что хронометраж фильма в российском прокате действительно короче на 2 минуты оригинальной версии картины. Однако там не стали отвечать, какие сцены и по каким причинам решили отцензурировать.
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Комедия Полански разворачивается 31 декабря 1999 года в фешенебельном отеле Palace в Швейцарии, куда съехались разношёрстные и далеко не бедные гости, включая шумную компанию русских с чемоданами долларов. Все они хотят с блеском отпраздновать приход нового тысячелетия, попадая по ходу сюжета в курьёзные ситуации. Известно, что в съёмках фильма участвовали два российских актёра — Антон Пампушный и Александр Петров. Помимо них в картине приняли участие Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино.
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Вот удивили то. В СССР фильм "Синьор Робинзон" был короче оригинальной версии на полчаса, если не больше.